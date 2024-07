Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

In onze rubriek Vragenvuur ontvingen we de volgende vraag van lezer Bert: “Mijn laptop, een Acer Aspire 317-51G0 heeft nog geen update naar Windows 11 23H2 ontvangen. Nu heb ik Windows 11 Home 22H2. Kan ik mijn laptop upgraden naar de laatste versie van het besturingssysteem?”

Om te bepalen of je Acer Aspire 317-51G0 laptop geschikt is voor de update naar Windows 11 23H2, zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Om te beginnen zijn er de systeemvereisten waaraan een apparaat moet voldoen om de update te kunnen ontvangen. De belangrijkste:

Processor: 1 gigahertz (GHz) or sneller met 2 of meer cores op een compatibele 64-bit processor.

RAM: 4 gigabyte (GB) of meer.

Opslag: Minimaal 64 GB.

Grafische kaart: DirectX 12 compatibele grafische / WDDM 2.x.

TPM: Trusted Platform Module versie 2.0.

Microsoft heeft een compatibiliteitsassistent uitgebracht waarmee je kan controleren of je apparaat compatibel is. Je kan deze tool downloaden en uitvoeren om te zien of je laptop aan de systeemvereisten voldoet. Het is ook belangrijk om te controleren of Acer officieel ondersteuning biedt voor de update naar Windows 11 23H2 voor jouw specifieke model. Soms kan het zijn dat fabrikanten geen officiële updates uitbrengen voor oudere modellen, zelfs als ze technisch gezien aan de systeemvereisten voldoen. Het kan ook zijn dat sommige drivers of software niet compatibel zijn met Windows 11 23H2. Je kan het eens nagaan op de website van Acer en controleren of er updates beschikbaar zijn voor je laptop, specifiek voor Windows 11. Vind je geen antwoord, dan kan je het beste rechtstreeks contact opnemen met Acer.