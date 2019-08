Windows 10 is gemaakt om door de gebruiker aangepast te worden. In veel gevallen worden deze aanpassingen echter niet gemaakt. Vandaag zal ik de basisopties doorlopen, zo voel jij je vanaf nu thuis in Windows 10.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste technieuws en de beste hints en tips in je mailbox!





Voor velen zal Windows 10 de plek zijn waar hij of zij de hele week doorbrengt. Om dan alles maar zo te laten staan als in de standaardinstellingen, dat wil je toch niet? Het leven kan soms al zo saai en grijs zijn, net zoals Windows standaard ingesteld staat. Gelukkig biedt Microsoft voor Windows 10 juist een hele hoop handige en extra opties: van het wijzigen van je achtergrond, tot systeemkleuren en thema’s. Toch weten velen de opties niet terug te vinden, of worden ze simpelweg niet naar de volste potentie gebruikt. In deze cursus overlopen we dan ook de belangrijkste en meest gebruikte opties in Windows 10. Let wel, het gaat om de opties die terug te vinden zijn in Windows 10 1803, in nieuwe versies van Windows 10 zijn er ook meer functies beschikbaar. Een voorbeeld is het lichte thema van Windows, met een lichte (lees: witte) statusbalk. Voordat ik mijn mond voorbijpraat, laten we van start gaan.

Wijzig je achtergronden

Microsoft bracht Windows 10 in 2015 uit met een relatief saaie achtergrond: helaas moet je het daar in de basis nog altijd mee doen. Windows zou Windows niet zijn als je de achtergrond niet naar wens in kon stellen. Vanuit de instellingen wijzig je dat met gemak. Om de wijzigingen door te voeren kan je via het startmenu zoeken naar ‘Achtergrondinstellingen’. Vervolgens spreken de stappen redelijk voor zich, zo kan je via het kopje ‘Achtergrond’ kiezen voor een achtergrond of diashow. Laat je het menu op ‘Afbeelding’ staan, dan kan je op bladeren klikken om de achtergrond naar wens uit te kiezen. Selecteer je juist de ‘Diavoorstelling’, dan moet je daar meerdere foto’s voor het bureaublad selecteren. Heb je juist helemaal niks met achtergronden, dan biedt het menu ook nog een aantal effen kleuren. Daarbij zijn er een aantal vooraf geselecteerde kleuren, maar kan je via ‘Aangepaste kleur’ zelf een kleur kiezen. Let wel, het kan zo zijn dat deze kleuren in conflict komen met icoontjes of tekst die op de desktop staan.

Nu we het toch over kleuren hebben: je kan ook nog een systeemkleur kiezen. In de basis staat deze vaak op grijs of een kleur die ‘het best’ bij je achtergrond past. Of dat de kleur is die je zelf graag ziet op je desktop, valt nog maar te betwisten. Deel je dat gevoel met mij? Dan kan je via ‘Kleurinstellingen’ aan de slag te gaan. Vergelijkbaar met de kleuren voor de achtergrond, plaatst Microsoft ook hier een lijst met voorgestelde kleuren. Zit er niks naar wens tussen, dan kan je via ‘Aangepaste kleur’ zelf een kleur uitkiezen. Ditmaal zal er ook een waarschuwing verschijnen als er elementen mogelijk niet zichtbaar zijn. In sommige gevallen, als je bijvoorbeeld zwart of wit in zou willen stellen, blokkeert Microsoft zelfs het proces. Ingesteld? Dan kan je nu nog kiezen voor het al dan niet gebruiken van transparantie-effecten (bijvoorbeeld een doorzichtige statusbalk) en waar de themakleur weergegeven moet worden. Dat kan je het best zelf even uitproberen door de functies in of uit te schakelen. Als laatst kan je nog kiezen voor een licht of donker thema – er zijn, momenteel, geen schakelaars aanwezig om het thema automatisch aan te passen.









Vergrendelingsscherm aanpassen

Je achtergrond is aangepast, evenals je systeemkleur. Is er nog meer aan te passen? Zeker! We zijn nog lang niet toegekomen bij de meest uitgebreide onderdelen. Eerst nog een relatief kleine aanpassing, voor het vergrendelingsscherm. Daar kom je telkens op uit als je je laptop of desktopcomputer uit stand-by haalt. Maar, wat kan je er nu allemaal op wijzigen? Om te beginnen kan je nu de achtergrond aanpassen. Normaliter zal er een diavoorstelling langsgaan van ‘Windows-spotlight’. Het zijn leuke afbeeldingen, maar niet op je wensen afgesteld. Je kan gelukkig ook voor een eigen afbeelding of diavoorstelling kiezen. Blijft er meer over om aan te passen? Het zal je misschien verbazen, maar dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Op het vergrendelingsscherm zie je standaard al een notificatie staan, bijvoorbeeld van je agenda of binnengekomen e-mails. Dat systeem is naar eigen wens aan te passen. Normaliter zie je uitgebreide informatie over een aanstaande kalenderafspraak staan, maar onder het kopje voor de ‘gedetailleerde status’ kan je ook kiezen voor de mail-app. Verder kan je onder het menu van ‘snelle status’ juist apps verwijderen of toevoegen waarvan je in een blik zou willen zien of er notificaties van zijn verschenen.

Weg met de ‘live tiles’

Vanaf Windows 8 besloot Microsoft dat het tijd was voor een nieuwe designtaal: iets moderns. Op die manier werden ook de ‘live tiles’ tot leven gewekt. Met live tiles kan je live informatie zien, bijvoorbeeld over het algemene nieuws, maar dat is niet altijd even bruikbaar. Tegelijktijdig neemt het startmenu met de live tiles een heel hoop ruimte in beslag. Gelukkig hoef je er niet mee te leven, en kan je ook alle apps verwijderen. Maar, het kan ook andersom zijn: je gebruikt de live tiles juist heel graag: dan kan je in Windows 10 ook extra ruimte toevoegen aan het startmenu. Om te beginnen kan je best alle instellingen onder ‘Instellingen voor Start’ doorlopen. De bovenste optie, meer tegels in start weergeven, doet precies wat de naam doet vermoeden: meer ruimte geven om tegels te plaatsen. Bij de tweede optie, lijst met apps in Startmenu weergeven, wordt bedoeld dat je de geïnstalleerde apps wel of niet in een lijst in het startmenu zichtbaar maakt. Verder kan je (app)suggesties in- of uitschakelen, het Startmenu op een volledig scherm laten zien en kiezen welke mappen vanuit het startmenu te benaderen zijn, handig om door te lopen.

Als je een Windows-computer installeert, zal het wel opvallen dat het hele startmenu al gevuld staat met de tegels. Je zit er niet aan vast, maar kan deze juist per stuk uit het menu verwijderen. Het verwijderen uit het Startmenu gaat als volgt: klik met een rechtermuisknop op een tegel, en klik op ‘Van start losmaken’. Wil je de tegel wel laten staan? Dan kan je het formaat van de tegel aanpassen voor zover nodig, van klein tot breed, middelgroot en groot, er valt dus voldoende te kiezen. Normaliter passen er negen middelgrote tegels naast elkaar, maar dat aantal kan je dus verhogen of verlagen naar eigen inzicht. Per drie apps in de breedte creëer je een groep aan applicaties, die je dan weer een naam kan geven. Op die manier kan je snel alle apps binnen een categorie zien, afhankelijk van je eigen indeling. Als laatst blijft er nog het kopje ‘Meer’ over, dat staat onder formaat wijzigen als je met je rechtermuisknop op een tegel klikt. Via deze instellingen kan je een live tile in- of uitschakelen, de app aan de taakbalk vastmaken en deze van je computer verwijderen (mits het geen systeem-app is) of naar de app-instellingen navigeren.