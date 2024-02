Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Je moet de computer opnieuw opstarten, maar Windows doet raar of je bent nog even bezig. Zet dan een timer om je pc op een later moment automatisch opnieuw te laten opstarten. Een handige manier om je pc op een later moment opnieuw op te starten is via de ingebouwde tool Opdrachtprompt (Command Prompt in het Engels). Met deze tool kan je kiezen hoelang je wil wachten tot het opnieuw opstarten of afsluiten van je pc. Als je kiest om later opnieuw op te starten, kan je de opdracht altijd nog annuleren.

STAP 1 / Open opdrachtprompt

Om de Opdrachtprompt te vinden, druk je op het Windows-icoontje linksonder op het bureaublad en zoek je naar CMD of Opdrachtprompt. Als je het programma gevonden hebt, kan je het gewoon openen. In sommige gevallen zal het nodig zijn om het programma uit te voeren als administrator (rechtermuisknop).

Zoek naar CMD in het startmenu en klik op het programma.

STAP 2 / Bekijk de opdrachtprompt

Als je voor het eerst een blik werpt op de Opdrachtprompt kan het programma er ingewikkeld uitzien, maar zolang je de afkortingen kent, is er geen probleem. Met de Opdrachtprompt kan je allerlei handige codes uitvoeren om toegang te krijgen tot bepaalde opties in Windows die niet altijd even makkelijk te vinden zijn.

Je krijgt dit scherm te zien.

STAP 3 / Code invoeren

Om de computer af te sluiten, gebruiken we de code shutdown /r /t, waarbij /r verwijst naar de opdracht om de computer af te sluiten en /t naar de tijd in seconden. Dus als we shutdown /r /t 6000 invullen, betekent dit dat de computer over 100 minuten opnieuw wordt opgestart. Je kan zelf uitrekenen welke tijd het handigste is, afhankelijk van hoe lang je de pc nog aan wil laten staan. Wil je de computer op een later moment volledig afsluiten, dan gebruik je de code shutdown /s.

Vul de opdrachtcode in.

STAP 4 / Bevestiging en annuleren

Als je de code invult en op Enter drukt, dan krijg je een bevestiging van jouw opdracht. Als je niets doet, wordt de computer dan ook daadwerkelijk over 100 minuten opnieuw opgestart. In principe kan je nu gewoon verder met je taak, want je weet dat de computer opnieuw wordt opgestart binnen de door jou aangegeven tijd en dat je niet vergeet om die update daadwerkelijk door te voeren. Wil je om wat voor reden dan ook de opdracht annuleren, dan open je de Opdrachtprompt en vul je de code shutdown /a in en dan wordt je timer verwijderd.

Controleer de bevestiging of annuleer de opdracht.

