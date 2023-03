Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Windows heeft al jaar en dag verschillende toetsencombinaties ingebouwd om op een handige manier een selectie te maken van de bestanden in een map. Maar lang niet iedereen gebruikt ze ook effectief. Tijd voor een opfrisbeurt: zo kan je efficiënt bestanden selecteren in Windows. Welke combinatie je precies gebruikt, hangt af van de selectie die je wil maken. We overlopen voor deze workshop de drie meest gebruikte toetsenbord-muiscombinaties in evenveel stappen, om in één handeling meerdere bestanden in een map te selecteren. Deze methodes werken ook voor mappen.

Stap 1: losse bestanden selecteren

De eerste optie is om bestanden individueel te selecteren. Dat is handig voor als het er minstens twee zijn, maar ook niet meer dan een tiental. Klik met je muis op het eerste bestand dat je wil selecteren. Dat zal nu in het blauw gemarkeerd staan. Let wel op dat je niet recht in de bestandsnaam klikt, want dan denkt Windows mogelijk dat je die wil wijzigen. Houd de Control-toets ingedrukt terwijl je op andere bestanden klikt en ze zullen allemaal geselecteerd blijven, zodat je ze kan kopiëren, knippen of verwijderen.

Losse bestanden selecteer je door Control ingedrukt te houden.

Stap 2: een reeks bestanden selecteren

Wil je een reeks bestanden selecteren, dat wil zeggen: een aantal bestanden die op elkaar volgen, dan is er een veel betere werkwijze dan die uit stap 1. Klik in een map op het eerste bestand dat je wil selecteren. Hou de Shift-toets ingedrukt en klik terwijl op het laatste bestand. Nu is het eerste en laatste bestand in je reeks (en alle ertussenin) geselecteerd, klaar om ermee te doen wat je wil.

Met de Shift-toets selecteer je bestanden die op elkaar volgen.

Stap 3: alle bestanden selecteren

Wil je tot slot alle bestanden in een bepaalde map selecteren om ze te verplaatsen? Dan brengt de toetsencombinatie Control + A uitkomst. Als je dat verkiest kan je met je muis ook gewoon een rechthoek slepen over alle bestanden heen. Dat zal ze ook blauw markeren, zodat je er vervolgens de gewenste handeling mee kan uitvoeren. Combineer de methodes uit de drie stappen van deze workshop om je bestanden in Windows beter te beheren.

Er zijn twee eenvoudige manieren om álle bestanden in een map te selecteren.

