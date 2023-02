Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Klaar met alle OneDrive-meldingen in Windows? Of wil je gewoon niet dat de clouddienst een back-up maakt van je data? OneDrive uitschakelen? We laten je zien hoe je dat doet. Microsoft wil maar al te graag dat je zijn clouddienst gebruikt voor back-ups. Je vindt de app van de clouddienst dan ook standaard ingeschakeld op nieuwe Windows-systemen. Handig als je graag gebruikmaakt van OneDrive voor back-ups. Gebruik je liever Google Drive (of zelfs helemaal geen cloudopslag), dan is de app eerder een sta-in-de-weg die ongewenste meldingen stuurt.

Gelukkig laat Microsoft het toe dat je de clouddienst volledig uitschakelt op Windows. Die zal dan geen data meer met de cloud synchroniseren én je hoeft er ook niet bang voor te zijn dat ze dan nog samen met je systeem opstart. Merk je dat je pc wat trager is of begint te worden na het opstarten, dan is dit alvast een mooie kans om wat snelheid terug te pakken. Bovendien kan je altijd nog bestanden uit Word of andere Microsoft-apps direct naar OneDrive sturen. Je knipt dus niet volledig de verbinding met de clouddienst door. Genoeg gepraat, laten we de Microsoft-koord doorsnijden.

Stap 1: open de instellingen

We gaan ervoor zorgen dat OneDrive niet meer samen met Windows opstart. Dit voorkomt ook meteen dat Microsofts clouddienst data met zijn servers gaat synchroniseren. Om de app uit te schakelen, moeten we de OneDrive-instellingen openen. Waar je die vindt? Klik rechtsonder op het pijltje naar boven in de Windows-taakbalk en klik op het OneDrive-icoon. Klik erop, zodat een OneDrive-pop-up verschijnt waar je de laatst opgeslagen bestanden vindt. Rechtsboven, zo werkt dat althans op het moment van schrijven, zie je ook een tandwielicoon. Klik daarop en vervolgens op Instellingen.

Stap 2: opstart-instellingen aanpassen

Afhankelijk van de Windows-versie die je gebruikt, opent zich nu een ouderwets Windows-instellingenmenu of juist de gloednieuwe instellingen van OneDrive. Zie je nog het menu zoals wij hier laten zien bij de afbeeldingen voor deze workshop, blijf dan in het tabblad Instellingen. Daaronder vind je algemene instellingen met de optie ‘OneDrive automatisch laten starten wanneer ik me aanmeld bij Windows’. Zet het vinkje daaronder uit en klik op OK onderaan het menu. Heb je het gloednieuwe instellingenmenu in Windows 11? Dan zie je dezelfde optie en schakel je ze uit door de schakelaar ervoor om te zetten. Je hoeft daarna nergens op OK te klikken.

Zorg ervoor dat OneDrive niet meer automatisch kan opstarten.

Stap 3: OneDrive afsluiten

OneDrive zal nu niet meer automatisch opstarten als je je pc hebt afgesloten. Wel blijft de applicatie ingeschakeld tot je die handmatig uitschakelt. Wil je de app direct afsluiten? Klik daarvoor wederom op het OneDrive-icoontje in de taakbalk, gevolgd door het tandwiel en daarna OneDrive uitschakelen. Bevestig je keuze door op OneDrive sluiten te klikken in de pop-up die verschijnt.

Start de app niet meer automatisch op? Sluit hem dan voor de laatste keer af.

Stap 4: OneDrive tijdelijk uitschakelen

Gebruik je OneDrive wel regelmatig, maar wil je het synchroniseren van data tijdelijk stopzetten om data te besparen? Zet de synchronisatie dan tijdelijk stop. Je blijft dan nog wel notificaties ontvangen van de applicatie maar hebt in ieder geval niet te maken met het dataverbruik van de app. Om de datasynchronisatie tijdelijk stop te zetten, open je weeral het OneDrive-scherm via de taakbalk, klik je op het tandwielicoontje en kies je nu voor Synchroniseren onderbreken. Je kan nu kiezen uit drie opties: 2, 8 of 24 uur. Je kan helaas zelf geen tijd kiezen, maar hebt zo dus wel controle over de synchronisatie van data. Heb je een optie gekozen, dan stopt OneDrive direct – voor de gekozen duur – met data te synchroniseren.

Volledig uitschakelen niet de bedoeling? Pauzeer dan de boel.

