Microsoft laat weten dat VPN-verbindingen niet meer naar behoren werken na het installeren van de nieuwste veiligheidsupdate, KB5036893.

Als je regelmatig een VPN gebruikt zal het je vast niet ontgaan zijn dat de recente update van Windows er voor zorgt dat je VPN niet meer zijn werk doet.

Microsoft lanceert maandelijks een update voor Windows 10 en Windows 11 om de veiligheid van je systeem te waarborgen, maar die updates maken soms andere functies stuk. Deze keer gaat het fout bij de veiligheidsupdate van april 2024, genaamd KB5036893.

Microsoft kwam zelf met het nieuws dat VPN-verbindingen niet meer zouden werken na de update. Het is dus wel geweten dat er een probleem is, maar een oplossing is er nog niet. Bij de eerstvolgende Windows-update zouden VPN-verbindingen wel weer moeten werken.

Wat ook opvallend is, is dat vrijwel alle Windows-versies getroffen zijn. Meestal doen fouten zich maar in enkele Windows-versies voor, dus deze keer zijn er heel wat gebruikers getroffen.

Update verwijderen

Als je koste wat kost een werkende VPN-verbinding nodig hebt, kun je overwegen om de veiligheidsupdate van april te verwijderen. Weet wel dat je hiermee ook de beveiligingspatches verwijdert. Op deze manier kan je de update verwijderen:

Ga naar de instellingen van Windows

Navigeer naar Windows Update en vraag de updategeschiedenis op

Klik op Updates verwijderen maak de installatie van update KB5036893 ongedaan

Een beveiligingsupdate verwijderen valt niet aan te raden, het is dus verstandig om de eerstvolgende Windows-update, die de VPN-verbindingen weer zou moeten herstellen, zo snel mogelijk te installeren.

