Microsoft moedigt gebruikers aan om afscheid te nemen van lokale accounts in Windows 10. Met recente updates worden gebruikers aangespoord om een Microsoft-account in te stellen. Met de lancering van Windows 11 heeft Microsoft het gebruik van zijn diensten verplicht gesteld; gebruikers moeten inloggen of een account aanmaken bij het instellen van het besturingssysteem. Hoewel het nog steeds mogelijk is om lokale accounts te creëren via indirecte methoden, maakt Microsoft duidelijk dat het de voorkeur geeft aan het gebruik van Microsoft-accounts. Bij Windows 10 kunnen gebruikers echter nog steeds zonder problemen lokale accounts aanmaken, maar recente ontwikkelingen wijzen erop dat Microsoft graag ziet dat gebruikers overstappen, volgens een rapport van Neowin.

Veiligheid en back-ups zijn belangrijke overwegingen. In de Release Preview-versie 19045.4353 van Windows 10, worden gebruikers aangespoord om hun pc te verbinden met een Microsoft-account, zoals blijkt uit een notificatie in het instellingenmenu die stelt: “Meld je aan bij je Microsoft-account: je kunt een back-up maken van je bestanden en foto’s om ze beter te beveiligen.” Deze melding verscheen voor het eerst in de recente previewversie.

Lokale accounts gedateerd

Volgens Microsoft helpt een account niet alleen met het maken van back-ups en het beveiligen van gegevens, maar biedt het ook mogelijkheden voor het beheren van abonnementen en het instellen van extra beveiligingsmaatregelen die helpen voorkomen dat gebruikers buitengesloten raken. Hoewel gebruikers deze melding kunnen negeren en wegklikken, is het niet bekend hoe vaak ze opnieuw zal verschijnen.

Bovendien voegt Microsoft deze melding toe terwijl het einde van de ondersteuningsperiode nadert; in oktober 2025 zal de ondersteuning voor het besturingssysteem stoppen. Daarna zullen alleen zakelijke klanten die betalen voor het Extended Security Update-programma nog regelmatig beveiligingsupdates ontvangen.

Consumenten worden ook geïnformeerd via banners dat hun pc niet compatibel is met Windows 11 en dat een upgrade nodig is. Pc’s die wel compatibel zijn, krijgen notificaties over updates.

Advertenties in Windows 11

De timing van deze melding is opmerkelijk, aangezien Microsoft al kritiek heeft ontvangen voor de advertenties die het in het startmenu van Windows 11 toont. Onder het kopje ‘aanbevolen’ verschijnen nu ook apps die aanbevolen worden. Hoewel deze uitgeschakeld kunnen worden, weten veel consumenten mogelijk niet hoe dit te doen.