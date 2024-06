Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Er verschijnen de laatste tijd steeds meer nieuwe smartphones met ‘baanbrekende’ helderheden, maar heb je ook echt een piekhelderheid van 4.500 nits nodig en wat houdt een piekhelderheid nou eigenlijk in? In de afgelopen zes maanden zagen we onder andere de Google Pixel 8-serie met een piekhelderheid van 2.000 nits, de Samsung Galaxy S24-serie met een piekhelderheid van 2.600 nits en de OnePlus 12 en 12R met een piekhelderheid van 4.500 nits verschijnen. We zien dan ook dat er een soort van wapenwedloop is ontstaan tussen de verschillende smartphonefabrikanten om te zien wie de hoogste piekhelderheid kan bereiken. Het probleem hiermee is echter dat deze waarde op zichzelf niet heel veel zegt en dat de helderheid vanaf een bepaald niveau ook niet meer echt het belangrijkste is voor je kijkervaring.

2.600 nits klinkt indrukwekkend, maar wat zegt het nu eigenlijk?

Wat houdt die piekhelderheid eigenlijk in?

Wanneer je in promotiemateriaal voor een smartphone of in de lijst met specificaties iets leest over de helderheid van het display, kan dit soms een beetje verwarrend zijn. In promotiemateriaal wordt veelal de piekhelderheid vermeld, omdat dit simpelweg het hoogste, meest indrukwekkende getal is dat de fabrikant in zijn tests wist te bereiken. In de lijst met specificaties wordt er daarentegen af en toe iets meer open kaart gespeeld en zie je soms de maximale helderheid voor het volledige display staan. Het verschil hiertussen is dat de piekhelderheid wordt gemeten door een heel klein percentage van het schermoppervlak fel te verlichten. Vaak gaat het dan om bijvoorbeeld een venster van 3% of 5%, terwijl de maximale helderheid van het volledige display veel lager ligt, omdat er dan simpelweg meer pixels moeten worden verlicht.

Het vervelende bij de piekhelderheden waar de smartphonefabrikanten zo mee pronken, is dus dat ze niet per se onder dezelfde omstandigheden zijn gemeten. Je krijgt dus ook bijna nooit een volledig eerlijke vergelijking. Daarnaast geeft ook niet eens elke fabrikant prijs bij hoeveel procent van het scherm de piekhelderheid is gemeten. Zo weten we bijvoorbeeld niet hoe groot het venster was waarbij OnePlus 4.500 nits heeft gemeten op de OnePlus 12, maar we weten wel dat de maximale helderheid van het volledige scherm “maar” 1.600 nits is en dat is precies hetzelfde als bij de Google Pixel 8 en 8 Pro, ook al hebben die toestellen een piekhelderheid van 2.400 nits (gemeten bij een venster van 5% van het volledige scherm). Als de helderheid van je smartphonedisplay voor jou wel van groot belang is, omdat je hem bijvoorbeeld veel buiten in de zon gebruikt of je graag optimaal van HDR-content wil genieten, let dan vooral op de maximale helderheid van het volledige display als je deze kan achterhalen, want piekhelderheid zegt dus vrij weinig zonder de juiste context.

De 4.500 nits piekhelderheid van de OnePlus 12 is misschien een beetje overbodig.

Hoeveel helderheid heb je echt nodig?

Helaas is het vrij lastig om een specifiek getal aan te geven dat je echt nodig hebt en ook niet iedereen zal precies dezelfde helderheid nodig hebben. Daarnaast wordt dus ook vaak alleen de piekhelderheid vermeld en zal je online op zoek moeten gaan naar mensen die de werkelijke helderheid van het volledige scherm hebben gemeten als je een getal wil vinden dat meer betekenis heeft. Als je voor een modern vlaggenschip gaat shoppen, dan is een maximale helderheid van ergens tussen de 1.000 en 1.500 nits waarschijnlijk al prima voor de meeste mensen. Daarmee kan je buiten in de zon nog steeds prima zien wat je aan het doen bent en kan je ook nog van een redelijk mooi HDR-effect genieten bij streamingcontent. Meer helderheid is natuurlijk nooit een probleem, maar op een gegeven moment merk je echt het verschil niet meer, omdat dat dan alleen nog maar in kleine highlights van HDR-beelden te zien is en HDR-beelden streamen op een smartphone is ook nog wel redelijk zeldzaam. Je hoeft echter niet per se een specifiek getal voor de helderheid aan te houden. Je kan misschien het beste gewoon onder felle lampen in de winkel of, waar mogelijk, in de buitenlucht eerst even je eventuele nieuwe telefoon testen om te zien of hij voor jou helder genoeg is.

Belangrijkere zaken

De strijd voor de beste piekhelderheid lijkt langzamerhand de strijd voor de beste camera’s te gaan opvolgen, maar op dit punt is er bij de meeste vlaggenschepen nog maar weinig om over te klagen op beide vlakken. Er zijn dan ook andere dingen waar je misschien beter op kan letten bij de aankoop van je volgende toestel. Zo zijn er natuurlijk vaak wel een paar unieke features te vinden op bepaalde toestellen of beschikken sommige smartphones over nieuwe AI-features die misschien voor jou wel heel handig kunnen zijn. Op het gebied van smartphonedisplays is daarnaast een goede antireflectiecoating, zoals op de Samsung Galaxy S24 Ultra, betekenisvoller dan een verhoogde piekhelderheid. Met zo’n effectieve coating die reflecties tegenwerkt heb je namelijk geen verblindende helderheid nodig.