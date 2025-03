Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Een nummer blokkeren op je iPhone is een snelle en gemakkelijke manier om je telefoon en je privacy te beschermen tegen ongewenste oproepen. Of je nu een irritante beller of een spammer wilt blokkeren: met de bovenstaande stappen bepaal jij weer wie jou kan bellen. Wanneer je een nummer blokkeert, kan die persoon je uiteraard niet meer bellen, maar ook geen tekstberichten meer versturen of een FaceTime-gesprek starten. De geblokkeerde persoon ontvangt geen melding dat hij of zij geblokkeerd is, maar de oproepen gaan rechtstreeks naar je voicemail. Het is bovendien prettig dat je geen melding ontvangt van die gemiste oproepen, zodat je er niet door gestoord wordt. We overlopen de verschillende instellingen en methodes waarmee je een nummer kan blokkeren op je iPhone.

1. Nummer blokkeren in Recente Oproepen

Een van de snelste manieren om een nummer te blokkeren, is via de lijst met recente oproepen. Dit is handig wanneer je plots een oproep van een ongewenst nummer hebt gemist of ontvangen. Open de Telefoon-app op je iPhone en tik onderaan op het tabblad Recent. Zoek het nummer dat je wilt blokkeren en tik vervolgens op de i (informatie)-knop naast het nummer. Scrol naar beneden en tik op Blokkeer deze beller. Bevestig door nogmaals te tikken op Blokkeer contact. Je hebt nu dat specifieke nummer geblokkeerd en je zal geen oproepen, berichten of FaceTime-gesprekken meer van deze beller ontvangen.

2. Nummer blokkeren in Contacten

Als je al het telefoonnummer van de persoon in je contactenlijst hebt opgeslagen, kan je het nummer via de Contacten-app blokkeren. Open de Telefoon-app en ga naar het tabblad Contacten. Zoek het contact dat je wilt blokkeren en tik erop. Scrol naar beneden en tik op ‘Blokkeer deze beller’. Bevestig je keuze door op ‘Blokkeer contact’ te tikken. Nu kan het geblokkeerde contactpersoon je niet bereiken via oproep, sms of FaceTime.

3. Nummer blokkeren via Instellingen

Je kan alle geblokkeerde nummers ook beheren via de Instellingen-app van je iPhone. Open die, scrol naar beneden en tik op Apps en vervolgens Telefoon. Tik op ‘Geblokkeerde contacten’. Om een nieuw nummer te blokkeren, tik je op Voeg nieuwe toe en selecteer je het contact of nummer waardoor je niet meer gebeld wil worden. Deze methode is handig als je een overzicht wilt hebben van alle geblokkeerde nummers en gemakkelijk nieuwe nummers wilt toevoegen.

Geen onbekende oproepen meer

Wil je liever geen oproepen van onbekende nummers ontvangen? Ga naar Instellingen, Apps en vervolgens Telefoon. Scrol naar beneden en zet de schakelaar bij ‘Hou onbekende bellers stil’ aan. Als je deze optie inschakelt, worden oproepen van onbekende nummers automatisch stilgezet en doorgestuurd naar je voicemail.