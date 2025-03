Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Erger jij je wel eens aan hoe snel het scherm van je smartphone op zwart springt als je even niets hebt aangeraakt? Geen probleem, want zowel op iOS als Android kan je de time-out van je scherm verlengen. Wil je langer naar je telefoonscherm kunnen kijken voordat het vanzelf weer uitvalt? Of wil je juist een beetje extra batterijduur uit je smartphone halen door het scherm nog sneller op zwart te laten springen? In deze workshop zullen we uitleggen hoe je heel gemakkelijk je ‘time-out scherm’ of ‘automatisch slot’ aanpast op een Android-telefoon en op een iPhone. Je kan zelf een tijdsduur kiezen die voor jou het handigst is of zelfs ervoor kiezen om het scherm helemaal niet meer automatisch te laten vergrendelen, zodat je altijd zelf beslist om hem te vergrendelen door de aan-uitknop in te drukken.

Time-out van je scherm verlengen op Android

1. Open Display-instellingen

Om de time-outperiode voor je scherm op een Android-telefoon aan te passen zal je eerst naar de instellingen moeten navigeren. Daar zoek je vervolgens naar de categorie genaamd Display. Hier vind je allerlei verschillende beeldinstellingen, waaronder degene waar we hier naar op zoek zijn.

De instelling voor het aanpassen van je Time-outscherm vind je in de categorie Display in de instellingen.

2. Zoek de optie voor Time-outscherm

Tussen alle instellingen in de categorie Display vind je als het goed is ook een optie genaamd Time-outscherm, waar waarschijnlijk ook meteen al een tijdsduur bij staat vermeld. Tik deze optie aan en je krijgt een menu te zien met verschillende tijdsduren waaruit je kan kiezen. De opties zijn: 15 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 2 minuten, 5 minuten en 10 minuten. Op Android krijg je dus geen kans om het scherm nooit automatisch uit te laten gaan. Wat je wel kan inschakelen (in ieder geval op sommige Android-toestellen), is een optie om het scherm aan te houden zolang het toestel kan zien dat je nog actief naar het scherm kijkt. Selecteer de gewenste tijdsduur en je bent klaar.

Tik op Time-out scherm om de gewenste tijdsduur te kiezen.

Time-out van je scherm verlengen op iOS (iPhone)

1. Open instellingen en ‘Scherm en helderheid’

Ook op een iPhone moet je natuurlijk eerst naar de instellingen navigeren om aan te passen wanneer het scherm op zwart gaat na inactiviteit. Hier heet de juiste categorie in de instellingen niet Display, maar Scherm en helderheid. Zoek deze dus in de lijst en tik deze aan.

Op een iPhone moet je in de instellingen naar ‘Scherm en helderheid’ navigeren.

2. Zoek de optie voor Automatisch slot

In het submenu van ‘Scherm en helderheid’ staat ergens een optie genaamd Automatisch slot. Dat is de iOS-versie van het Time-out scherm op Android. Als je deze optie aantikt, kan je dus ook op je iPhone je schermtijd aanpassen. Hier kan je kiezen tussen 30 seconden, 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten, 4 minuten, 5 minuten of nooit. Je kan er wel voor kiezen om het scherm nooit automatisch te laten vergrendelen, maar er is geen langdurige optie van 10 minuten, zoals bij Android. Voor je eigen veiligheid is het misschien geen goed idee om het automatische slot constant op Nooit te laten staan, maar het kan zeker tijdelijk wel eens handig zijn.

Kies hier de optie genaamd ‘Automatisch slot’ om de gewenste tijdsduur te kiezen.