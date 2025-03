Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Op je smartphone staat heel wat persoonlijke informatie. Met diefstalbeveiliging voor Android 15 beveilig je al die gegevens wanneer het nodig is. Google introduceert met Android 15 een aantal nieuwigheden in het mobiele OS, waaronder diefstalbeveiliging. Die functie zorgt ervoor dat dieven niet aan je sociale media- of bankaccounts geraken, maar zorgt ervoor dat je telefoon volstrekt onbruikbaar wordt in geval van diefstal.

1. Instellingen zoeken

In dit geval begint de zoektocht in de Instellingen-app. Open deze door naar beneden te swipen en het notificatiecentrum tevoorschijn te halen. Swipe opnieuw om het Snelle Instellingen-menu te openen. Onderaan het scherm verschijnt een knop om naar de instellingen te gaan.

Eenmaal in de instellingen klik je bovenaan op ‘alle services’. Zoek daarna naar ‘Google’. Klik op “Alle services” bovenaan en scroll omlaag tot je ‘Persoonlijke en apparaatveiligheid’ ziet staan. Klik op de eerste optie daaronder:

‘diefstalbeveiliging’.

2. Automatisch vergrendelen

In het diefstalbeveiligingsmenu kan je verschillende functies inschakelen. Activeer de optie ‘vergrendeling voor diefstaldetectie’ om te zorgen dat alles op slot gaat als je telefoon gestolen wordt. Schakel daarnaast de offline-vergrendeling in. Wordt je toestel gestolen terwijl je het niet gebruikt, dan kan je vanop afstand beveiligen. Ga naar android.com/lock, voer je telefoonnummer in en vergrendel je apparaat. Noteer dat dit proces eenvoudig ongedaan te maken is met je PIN.

3. Beveiligen vanop afstand

Schakel ‘Vind mijn apparaat’ in. Hiermee kan je je telefoon opsporen en helpen om andere apparaten te lokaliseren.

Wil je geen locatiegegevens delen met het netwerk? Kies dan voor de optie ‘Je offline apparaten vinden’. Dit biedt een minder nauwkeurige locatiebepaling.

Tips voor extra beveiliging

Er zijn nog andere manieren om je telefoon te beveiligen tegen diefstal. Zo is het geen slecht idee om een sterke pincode in te stellen, die langer is dan de standaard 4 cijfers. Verder is het ook geen slecht idee om de software van het toestel up-to-date te houden. Met beveiligingspatches zorg je ervoor dat hackers en andere cybercriminelen niet op je toestel geraken.