Microsoft heeft het bètakanaal voor Windows 10 hersteld. Dit besturingssysteem zal binnenkort enkele nieuwe functies krijgen om het meeste uit de bestaande Windows 10-pc’s te halen. Het is opvallend dat Microsoft het bètakanaal nu nieuw leven inblaast. Het bedrijf heeft al geruime tijd geprobeerd gebruikers van Windows 10 te overtuigen om over te stappen naar Windows 11. Bovendien zal Windows 10 na 14 oktober 2025 geen nieuwe software-updates meer ontvangen. Desondanks blijft Microsoft enkele bèta-updates uitrollen. Het plan is om wekelijks een update uit te brengen, maar wat er precies aankomt, houdt het bedrijf geheim.

Bètakanaal Windows 10

Microsoft biedt drie bètaversies aan voor Windows 10-gebruikers: het Beta-, Canary- en Dev-kanaal. Pc’s die in aanmerking komen voor een upgrade naar Windows 11, ontvangen deze upgrade automatisch als ze zijn aangemeld voor het Dev- of Canary-kanaal. Via het bètakanaal worden computers niet automatisch geüpdatet naar het nieuwe besturingssysteem. Voor gebruikers die liever bij Windows 10 blijven, is er dus het bètakanaal.

Gebruikers worden zodoende niet verplicht om te upgraden naar Windows 11. Microsoft benadrukt dat deze upgrade altijd optioneel blijft. Toch probeert het bedrijf gebruikers op verschillende manieren te overtuigen om de overstap te maken. Onlangs verscheen er bijvoorbeeld een schermvullend venster dat de voordelen van Windows 11 opsomde.

Copilot voor Windows 10

Er is ook een groep gebruikers die niet kan upgraden naar Windows 11. Voor deze upgrade is een Trusted Platform Module (TPM) vereist. Vrijwel alle moderne pc’s die Windows draaien, hebben zo’n TPM, maar dit geldt niet voor alle pc’s van vóór 2021. Voor deze groep gebruikers bracht Microsoft vorig jaar Copilot uit voor Windows 10. Dit is echter nog niet beschikbaar in de EU: de AI-chatbot is hier nog steeds niet lokaal beschikbaar. Mogelijk komt daar dit jaar verandering in, aangezien de AI-pc’s dit jaar ook in de EU over het AI-systeem zullen beschikken.