De uitrol van Windows 11 24H2 verloopt verre van vlekkeloos. De Patch Tuesday-update van november, bedoeld om bestaande bugs op te lossen, lijkt juist nieuwe problemen te veroorzaken. Windows 11 24H2 werd al geplaagd door bugs, zoals problemen met ASUS-computers en vingerafdrukscanners, en nu blijkt dat ook de KB5046617-update niet zonder slag of stoot kan worden geïnstalleerd.

Installatiefouten en foutmeldingen

Gebruikers melden dat de KB5046617-update vaak blijft hangen tijdens de installatie, bijvoorbeeld bij 30, 40 of zelfs 95 procent. In veel gevallen volgt daarna een foutmelding, zoals 0x800f0991 of 0x800f0922, zonder dat duidelijk wordt wat er precies misgaat. Bij anderen lijkt de installatie voltooid, maar geeft Windows Update alsnog aan dat deze is mislukt.

Voor wie de cachebestanden van Windows 11 verwijderde, duikt een andere foutcode op: 0x80070003. Het gebruik van troubleshooting-tools zoals DISM en SFC biedt volgens rapporten geen soelaas.

Handmatige oplossingen

Microsoft heeft tot nu toe geen officiële verklaring of oplossing gegeven voor de problemen met deze update. Er wordt op de officiële supportpagina ook niets vermeld in de sectie met bekende problemen. Gebruikers die toch willen updaten, kunnen proberen de patch handmatig te installeren via het .msu-bestand uit de Microsoft Update Catalogus. Door dit bestand te downloaden en direct uit te voeren, lukt het sommige gebruikers om de patch succesvol te installeren.

Als handmatige installatie niet werkt, blijft een in-place installatie via Microsofts Media Creation Tool over als mogelijke oplossing. Dit proces is echter omslachtig en tijdrovend. Gebruikers die dit liever vermijden, kunnen updates pauzeren totdat Microsoft een definitieve fix aanbiedt.

Aanbeveling: updates pauzeren

Voor gebruikers die hun apparaat probleemloos willen blijven gebruiken, is het verstandig om updates tijdelijk te pauzeren. Hiermee voorkom je dat je voortdurend tegen foutcodes aanloopt. Microsoft wordt verwacht snel met een oplossing te komen, gezien de omvang van de problemen. Tot die tijd blijft het voor velen een kwestie van afwachten.