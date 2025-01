Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Het nieuwe jaar brengt een duidelijke boodschap van Microsoft: de tijd van Windows 10 loopt ten einde. In oktober 2025 stopt de ondersteuning van het populaire besturingssysteem, en Microsoft wil gebruikers aansporen om over te stappen naar Windows 11. Dit meldt The Verge.

Volgens het bedrijf wordt 2025 een jaar vol vernieuwing, waarbij Windows 11 een centrale rol speelt. Yusuf Mehdi, marketingchef bij Microsoft, benadrukte tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas dat Windows 11 essentieel is in een wereld waar technologie en AI steeds belangrijker worden. “De grootste upgrade voor veel mensen in 2025 zal niet hun koelkast of smartphone zijn, maar hun pc met Windows 10, die ze moeten vervangen door een nieuwe met Windows 11”, aldus Mehdi.

Windows 11 en de opkomst van AI

In 2024 zette Microsoft al in op AI met de introductie van Copilot Plus-pc’s, maar in 2025 belooft het bedrijf grotere stappen te zetten. Eén van de meest verwachte innovaties is Recall AI, een functie die gebruikers helpt informatie en taken eenvoudiger terug te vinden. Deze vernieuwing moet Windows 11 positioneren als hét platform voor toekomstige AI-innovaties.

Hoewel Microsoft niet fysiek aanwezig is op CES 2025, domineren apparaten met Windows 11 de beursvloer. Nieuw is ook de uitbreiding van de Copilot AI-assistent, die voortaan beschikbaar zal zijn op LG- en Samsung-tv’s.

Windows 10-gebruikers: upgraden of betalen?

Ondanks de promotie blijft de adoptie van Windows 11 achter. Om gebruikers tegemoet te komen, introduceert Microsoft voor het eerst Extended Security Updates (ESU) voor consumenten. Voor 30 dollar per jaar kunnen gebruikers extra ondersteuning voor Windows 10 kopen. Dit alternatief is aantrekkelijk voor wie nog geen nieuwe pc wil aanschaffen.

Microsoft hoopt echter dat 2025 het jaar wordt waarin consumenten definitief overstappen naar Windows 11, aangedreven door verbeterde AI-functionaliteiten, de introductie van nieuwe apparaten en het einde van de ondersteuning voor Windows 10.

Met de focus op innovatie en AI zet Microsoft de toekomst in de schijnwerpers, maar het succes van deze transitie hangt af van de bereidheid van gebruikers om afscheid te nemen van het vertrouwde Windows 10.