De klassieke Mail- en Agenda-apps van Windows worden stelselmatig vervangen door de moderne Outlook-app. Gebruikers die de oude applicaties nog gebruiken, merken dat deze steeds vaker weigeren dienst te doen. Sinds 1 januari verplicht Microsoft steeds meer gebruikers om de nieuwe Outlook-app te gebruiken. Bij het openen van Mail of Agenda verschijnt een melding dat de applicaties niet langer worden ondersteund. Wie gebruik wil blijven maken van deze diensten, moet overstappen naar de moderne, webgebaseerde Outlook. De verandering gebeurt in fases, maar gebruikers melden nu al dat de klassieke apps geen nieuwe e-mails meer verzenden of ontvangen. Microsoft biedt een exportfunctie aan om gegevens zoals contactpersonen eenvoudig over te zetten naar de nieuwe Outlook-app.

Klassieke app tijdelijk beschikbaar

Wie moeite heeft met de overstap, kan nog even de klassieke Outlook-versie gebruiken. In de moderne Outlook-app vind je via het tabblad ‘Help’ de optie om terug te schakelen naar de oudere interface. Toch blijft deze optie beperkt: de klassieke applicaties worden niet meer geüpdatet. Mail en Agenda blijven voorlopig op Windows-apparaten staan, maar opnieuw installeren is niet mogelijk. Beide apps zijn verwijderd uit de Microsoft Store, en het is onduidelijk wanneer ze volledig worden verwijderd.

Nieuwe functies en AI-innovaties

De moderne Outlook-app biedt tal van nieuwe mogelijkheden. Microsoft werkt aan de ondersteuning van gedeelde mailboxen en S/MIME-beveiliging. Later volgen ook AI-functies die e-mails kunnen samenvatten of automatisch antwoorden opstellen. Met de overgang naar de moderne Outlook-app wil Microsoft een toekomstbestendige ervaring bieden. Voor trouwe gebruikers van Mail en Agenda betekent dit afscheid nemen van de oude, vertrouwde applicaties.

