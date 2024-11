Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Een bug in Windows 11 23H2 laat gebruikers ten onrechte denken dat hun pc niet langer ondersteund wordt. Microsoft-gebruikers die onlangs de Windows 11-update KB5046633 (23H2) installeerden, kregen de melding dat hun versie van Windows “end of service” heeft bereikt en dat ze de “nieuwste versie van Windows” moeten installeren. Microsoft bevestigt dat het hier om een bug gaat.

Hoewel Windows 11 versie 24H2 de nieuwste versie is, blijft versie 23H2 volledig ondersteund tot 11 november 2025 voor Home en Pro, en tot 10 november 2026 voor Enterprise en Education. De melding dat versie 23H2 zijn end of service heeft bereikt, is dus onterecht.

Microsoft werkt aan oplossing

Sinds de beveiligingsupdate KB5046633 op 12 november werd uitgerold, melden gebruikers dat ze op de Windows Update-pagina de foutmelding “Je versie van Windows heeft het einde van zijn levenscyclus bereikt” zien. De optie “naar updates zoeken” blijft wel beschikbaar, wat verwarring veroorzaakt omdat het systeem volledig up-to-date is.

Microsoft heeft bevestigd dat de melding een weergavefout is en automatisch wordt opgelost via een server-side update. Een uit- of inloggen of herstart zou de foutmelding sneller kunnen laten verdwijnen. Gebruikers kunnen de waarschuwing veilig negeren en later de Windows Update-pagina opnieuw controleren.

Wat zit er in update KB5046633?

Naast de bug bevat de update KB5046633 enkele verbeteringen, zoals een oplossing voor overmatig batterijverbruik bij Modern Standby-apparaten. Gebruikers kunnen nu ook de Copilot-toets aanpassen, bijvoorbeeld om Windows Search te openen. Microsoft werkt aan een snelle oplossing voor de bug zodat gebruikers zonder problemen verder kunnen werken.

