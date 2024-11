Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

De kans is groot dat je nooit het huis verlaat zonder je smartphone, en maar goed ook. Je smartphone is een waardige tool om je veiligheid te waarborgen. Opties voor noodgevallen op een smartphone zijn van onschatbare waarde omdat ze snel toegang bieden tot hulpdiensten en contacten in kritieke situaties. Ze stellen gebruikers in staat om met één druk op de knop alarmnummers te bellen, hun locatie te delen of noodinformatie te verstrekken. Bovendien kunnen ze levens redden door snelle communicatie mogelijk te maken, wanneer tijd van belang is.

1. Open instellingen

De eerste stap is om de instellingen voor ‘Veiligheid en noodgevallen’ te openen. De juiste benaming kan per telefoon verschillen, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Wij gebruiken voor deze review de OnePlus Nord 3. Je moet naar de algemene instellingen gaan door op het tandwieltje te drukken als je naar beneden swipet, of in de app-lade. Vervolgens zoek je naar ‘Veiligheid en noodgevallen’.

2. Medische informatie

Je hebt een optie om medische gegevens in te vullen. Eerstehulpverleners kunnen dan in een noodgeval deze informatie gebruiken om belangrijke, geïnformeerde keuzes te maken. Door op ‘Medische informatie’ te drukken, kan je algemene gegevens invullen zoals je naam, lengte, gewicht en adres, maar ook je bloedgroep en of je een orgaandonor bent of niet. Misschien wel het belangrijkste onderdeel zijn de medische aandoeningen, medicatie en allergieën die je hebt.

3. Noodcontacten toevoegen

Een van de meest bekende en handigste zaken voor je smartphone zijn noodcontacten. Op die manier kan iedereen die je te hulp schiet snel contact opnemen met je naasten. Dit kan belangrijk zijn voor levensreddende medicatie of overige informatie. Door op ‘Noodcontact toevoegen’ te drukken, kan je één of meerdere noodcontacten toevoegen uit je contactlijst.

4. Delen bij noodgevallen

Als je een noodcontact hebt ingesteld, kan je de instellingen aanpassen van hoe die persoon automatisch geïnformeerd wordt. Zo kan de telefoon automatisch een sms met de locatie sturen nadat je een noodnummer hebt gebeld of wanneer he apparaat gedurende 48 uur inactief is. Ook kan je een automatische sms laten versturen als je batterij onder de 15 procent zakt. Dit kan levensreddend zijn in sommige situaties, maar onhandig in andere situaties.

5. Nood-SOS versturen

Als laatste kan je ook nog de instellingen van de Nood-SOS aanpassen. Als je vijf keer snel achter elkaar op de aan-uitknop drukt, kan de telefoon een Nood-SOS sturen. Ook kan je automatisch een Noodoproep plaatsen na deze optie.

