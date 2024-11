Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Windows-beveiligingsspecialist Sam Mitrovic waarschuwt voor deze scam, nadat hij zelf bijna zijn Google-inloggegevens prijsgaf aan een frauduleuze AI-gestuurde ‘medewerker’. Dat meldt Chrome Unboxed. Mitrovic, die in Australië woont, ontving een bericht voor accountherstel en kreeg kort daarna een telefoontje van ‘Google Sydney’. Aan de andere kant van de lijn klonk een beleefde, professionele Amerikaanse stem die hem waarschuwde voor verdachte inlogpogingen, zogenaamd uit Duitsland. Dit zorgde voor een geloofwaardige setting, totdat Mitrovic de details nader onderzocht.

AI-stem in Gmail-scam

De stem bleek gegenereerd door AI, en aanvankelijk had zelfs Mitrovic dit niet door. De scam werd nog overtuigender gemaakt door een e-mail die bijna identiek leek aan officiële Google-meldingen. Gelukkig ontdekte hij bij nader inzien dat de afzender geen legitiem Google-domein gebruikte, maar een adres bij InternalCaseTracking.com. Ook waren er geen verdachte inlogpogingen op zijn account, en Google neemt normaal gesproken alleen telefonisch contact op met zakelijke gebruikers.

Deze scam toont aan hoe geavanceerd phishingtechnieken tegenwoordig zijn, waarbij AI wordt ingezet om vertrouwen op te wekken. Gebruikers wordt aangeraden om altijd goed te controleren of berichten en oproepen écht afkomstig zijn van het geclaimde bedrijf. Controleer zorgvuldig de domeinnamen in e-mailadressen en wees terughoudend met het delen van persoonlijke gegevens zonder zekerheid over de identiteit van de afzender.