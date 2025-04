Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Online privacy is een steeds belangrijker onderwerp in een wereld waarin we dagelijks digitale platforms gebruiken. Hackers, phishing-aanvallen en datalekken zijn tegenwoordig niet weg te denken. Maar hoe weet je of jouw online veiligheid op orde is? In dit artikel doorlopen we vier essentiële stappen die je kunnen helpen om je digitale beveiliging te evalueren en te verbeteren.

1. Controleer je wachtwoorden

Sterke wachtwoorden zijn de eerste verdedigingslinie tegen cyberaanvallen. Controleer of je voor verschillende accounts unieke en complexe wachtwoorden gebruikt. Vermijd voorspelbare wachtwoorden zoals ‘123456’ of ‘wachtwoord’. Gebruik liefst een wachtwoordmanager om sterke wachtwoorden te genereren en veilig op te slaan. Er is keus genoeg: Apple en Google bouwen een wachtwoordmanager in hun software in, maar je kan ook voor gratis alternatieven zoals Proton gaan, of een abonnement afsluiten bij LastPass of 1Password. Activeer waar mogelijk ook tweestapsverificatie (2FA) voor een extra beveiligingslaag.

© iStock

Een gezichtsscan is een van de betere manieren om als tweede authenticatiefactor in te stellen.

2. Check je sociale media

Veel websites en apps verzamelen persoonlijke gegevens, vaak zonder dat je het doorhebt. Ga naar de instellingen van je socialemedia-accounts en controleer wie toegang heeft tot je informatie. Beperk, indien je dat wil, de zichtbaarheid van je profiel en vermijd het delen van gevoelige gegevens zoals je adres en andere contactgegevens. Om dit te doen, navigeer je naar de privacy-instellingen van het socialemedianetwerk in kwestie, via de app of website. Heb je een account op een platform dat je niet meer gebruikt? Dan kan je dat best afsluiten, zodat het niet misbruikt kan worden.

3. Draai recente software

Een verouderd besturingssysteem of programma kan kwetsbaarheden bevatten die hackers kunnen misbruiken. Zorg ervoor dat je apparaten regelmatig updates ontvangen en installeer antivirussoftware. Loop je al zes jaar rond met dezelfde smartphone of draait je pc nog Windows 7? Dan is het hoog tijd om het toestel te vervangen: in oude besturingssystemen is het voor hackers heel erg makkelijk om binnen te dringen, omdat kwetsbaarheden niet meer gepatcht worden. Om die reden is het belangrijk om steeds actuele software te draaien.

Is dit het startscherm van je pc? Dan is het dringend tijd om een update in te plannen.

4. Wees voorzichtig

Phishing-e-mails, verdachte links en nepwebsites zijn veelgebruikte methoden om gebruikers te misleiden. Wees kritisch voor e-mails die vragen om persoonlijke gegevens of betalingsinformatie. Controleer altijd de afzender en kijk of de URL klopt voordat je ergens op klikt. Gebruik een adblocker en installeer een betrouwbare browserextensie die verdachte websites detecteert. Populaire opties hier zijn AdBlock en Ublock (Origin), te downloaden uit de Chrome Web Store (voor op Chromium gebaseerde browsers) en via addons.mozilla.org (voor Firefox). Ook Privacy Badger, een toepassing die trackers blokkeert, is erg populair en voordelig voor je privacy.