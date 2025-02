Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Google Chrome werkt aan een nieuwe AI-functie die wachtwoorden zelfstandig kan wijzigen wanneer ze betrokken zijn bij een datalek. De browser biedt al een ingebouwde wachtwoordbeheerder die zwakke of gecompromitteerde wachtwoorden detecteert, maar met deze functie zou Google een stap verder gaan in online beveiliging.

Automatische wachtwoordwijziging

Volgens een bericht op X van techleaker Leopeva64 wordt de functie momenteel getest in de experimentele Canary-versie van Chrome. Wanneer Chrome vaststelt dat een wachtwoord is uitgelekt bij een cyberaanval, kan de AI zelfstandig een nieuw wachtwoord genereren en instellen. Dit betekent dat gebruikers niet meer handmatig wachtwoorden hoeven te resetten of zelf op de hoogte moeten blijven van mogelijke datalekken.

De technologie bouwt voort op Chromes bestaande beveiligingsopties, zoals de waarschuwingen voor zwakke of hergebruikte wachtwoorden. Door AI in te zetten, wil Google het eenvoudiger maken om accounts automatisch te beschermen zonder extra handelingen van de gebruiker.

Komt de functie naar alle gebruikers?

Hoewel de nieuwe functionaliteit veelbelovend lijkt, is het nog niet zeker of deze in de definitieve versie van Chrome zal verschijnen. Google test regelmatig nieuwe functies in Canary, maar niet alle experimenten halen de stabiele release. Als de AI-wachtwoordwijziging betrouwbaar genoeg blijkt, zou dit een belangrijke innovatie zijn op het gebied van online veiligheid. Gebruikers die de functie nu al willen uitproberen, kunnen dat doen door Chrome Canary te installeren.

Lees ook: Opgeslagen wachtwoorden terugvinden in Google Chrome