Met de recente release van Windows 11 24H2 heeft Microsoft een belangrijke verbetering doorgevoerd: maandelijkse updates worden nu tot 45% sneller geïnstalleerd. Dit is een welkome verandering voor gebruikers die vaak lang moeten wachten op het installeren van updates en de herstart van hun systeem. Microsoft meldt in een blogpost dat deze prestatieverbetering mogelijk is door optimalisaties in de verwerking van updatecomponenten en een efficiënter gebruik van RAM-geheugen.

Optimalisaties in Windows 11 24H2

Windows 11 24H2 voert drie belangrijke wijzigingen door om de installatietijd van updates te verkorten:

Gelijktijdige verwerking van componenten: meerdere updatecomponenten worden nu tegelijkertijd verwerkt, wat de snelheid van het installatieproces aanzienlijk verhoogt. Efficiënter RAM-gebruik: bij systemen met voldoende RAM wordt meer geheugen gebruikt voor het cachen van updatebestanden. Dit versnelt het updateproces. In situaties met minder beschikbaar RAM wordt juist minder geheugen gebruikt om het systeem soepel te laten draaien. Lagere CPU-belasting: naast de snellere update-installatie zorgt de 24H2-update ook voor een verlaging van het CPU-gebruik tijdens updates met ongeveer 15,3%.

Microsoft geeft aan dat de prestatieverbetering vergelijkbaar is met die van Windows 11 23H2, omdat beide versies dezelfde ‘servicing stack’ delen.

Snellere herstarts en toekomstplannen

Een ander belangrijk voordeel van de 24H2-update is de snellere herstart na een update, die nu gemiddeld 39,7% sneller verloopt. Microsoft werkt daarnaast aan toekomstige verbeteringen, zoals de mogelijkheid om Windows-updates uit te voeren zonder een herstart van de pc. Deze functie is al geïntroduceerd voor Windows Server-systemen, en het is waarschijnlijk dat deze in de toekomst ook naar reguliere Windows-gebruikers komt.

Hoewel deze verbetering nog niet deel uitmaakt van de 24H2-update, zijn de huidige versnellingen van het updateproces al beschikbaar voor de meeste Windows 11-gebruikers.