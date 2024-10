Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Wil je een smartwatch kopen, maar geen honderden euro’s uitgeven? Dat kan, zelfs als je voor een horloge van Apple of Samsung kiest. Er zijn natuurlijk wel een aantal aandachtspunten als je zo’n smartwatch gaat kopen. Smartwatches zijn er in allerlei soorten en maten. De ene is gemaakt voor sportievelingen, terwijl de andere gericht is op fashionista’s of mensen die liever niet steeds hun telefoon erbij willen pakken om meldingen te bekijken. Waar je ook binnen dat spectrum valt, één ding staat vast: smartwatches kosten al gauw meer dan 300 euro. Gelukkig zijn er ook heel wat slimme horloges die je voor minder dan 200 euro kan aanschaffen. Ter verduidelijking: in deze koopgids focussen we ons op smartwatches, niet op de zogeheten ‘activity trackers’, waarmee je eigenlijk alleen je dagelijkse (sport)activiteiten vastlegt. Volgens Google zijn dat smartwatches, maar in de basis zijn het toch echt fitnesstrackers met enkele slimme functies.

Besparingen op hardware

Een van de manieren waarop merken zoals Apple en Samsung erin slagen goedkopere smartwatches te lanceren, is door oudere ontwerpen te hergebruiken. Neem de Apple Watch SE (2022): deze is identiek aan de eerste Watch SE en vertoont veel gelijkenissen met oudere Watch Series-modellen van Apple. Hierdoor kon Apple flink besparen op de ontwikkelingskosten van de SE-smartwatch, net zoals het dat doet met de iPhone SE-modellen. Samsung heeft dit jaar besloten die aanpak over te nemen voor zijn Galaxy Watch FE, waarbij ‘FE’ staat voor Fan Edition. De Watch FE lijkt op veel vlakken op de Galaxy Watch 4, inclusief de chipset en het oledscherm. Deze besparing deelt Samsung met de consument. De Watch FE kost namelijk 199 euro, tegenover ruim 300 euro voor de Galaxy Watch 7. Die besparingen hebben echter ook een keerzijde. De hardware is namelijk lang niet zo geavanceerd in vergelijking met de high-endmodellen van Apple en Samsung. Dat merk je bijvoorbeeld aan de gezondheidssensoren, die vaak minder geavanceerd zijn. Hierdoor ontbreken soms ook metingen waarvoor je een nieuwere sensor nodig hebt. Tegelijkertijd geniet je wel van up-to-date software, met de nieuwste functies (mits je hardware dit ondersteunt). Al met al is het belangrijk om niet te hoge verwachtingen te hebben. Als je hoopt dat alle functies van de Watch Series 9 ook op de Watch SE zitten, kom je bedrogen uit: het prijsverschil moet immers ergens vandaan komen. Let er bij de goedkopere modellen goed op of de functies die je wilt gebruiken beschikbaar zijn. Er zijn veel functies, waaronder valdetectie, die specifieke hardware vereisen, wat soms ontbreekt op goedkopere smartwatches.

Bij goedkope smartwatches wordt er soms bespaard op functies zoals valdetectie. Let er dus op dat de smartwatch die je gaat kopen de functies ondersteunt die je wil hebben.

Oudere smartwatch kopen?

Je kan ook gemakkelijk geld besparen door een smartwatch te kopen die al twee of drie jaar oud is. Toch is dit bij smartwatches niet altijd aan te raden. Net als bij telefoons en computers krijgen smartwatches namelijk slechts enkele jaren software-ondersteuning. Zodra de ondersteuning vervalt, ontvang je geen nieuwe OS-functies meer. Ontwikkelaars blijven de apps op je smartwatch meestal nog wel even ondersteunen, maar ook die ondersteuning komt op een gegeven moment te vervallen. Hoelang dat duurt, verschilt per ontwikkelaar, maar zodra dat gebeurt, is het eigenlijk alweer tijd voor een nieuw slim horloge. De korting die je krijgt op een ouder horloge, komt uiteindelijk overeen met de mogelijk kortere (software-)levensduur ervan.

Overweeg je een betaalbare smartwatch aan te schaffen? Let dan ook nog zeker op onderstaande details:

bevat de smartwatch alle sensoren die je nodig hebt voor gezondheidsmetingen en sportstatistieken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoogtemeter, die nauwkeurig kan bepalen hoeveel meter je bent geklommen (of afgedaald) tijdens het sporten. Besturingssysteem: werkt het horloge goed samen met jouw smartphone? Controleer daarnaast of je bijvoorbeeld lokaal muziek kan opslaan en of de apps die je wilt installeren beschikbaar zijn voor de smartwatch.

werkt het horloge goed samen met jouw smartphone? Controleer daarnaast of je bijvoorbeeld lokaal muziek kan opslaan en of de apps die je wilt installeren beschikbaar zijn voor de smartwatch. Voldoende opslag: is er genoeg opslaggeheugen op de smartwatch? Geheugen is een onderdeel waar fabrikanten vaak op besparen. Kijk daarom voordat je een horloge aanschaft hoeveel opslaggeheugen (GB) er beschikbaar is.

De beste betaalbare smartwatches van het moment

Apple Watch SE (2022)

Wie de voordelen van een Apple Watch wil hebben, zonder daarvoor een forse prijs te betalen, kan terecht bij de Apple Watch SE. Apple hanteert een adviesprijs van 279 euro, maar vaak komt de SE al voor rond de 200 tot 250 euro voorbij. Als je een geretourneerd exemplaar kan vinden, bijvoorbeeld via de Warehouse Deals van Amazon, kan de prijs mogelijk nog iets verder dalen. Kies je voor de SE-smartwatch van Apple, dan moet je het wel zonder always-on-display en zonder ECG- en temperatuurmetingen stellen. De behuizing is ook net iets minder luxueus afgewerkt, maar daar staat een flinke korting tegenover. Wat de software betreft: die is precies hetzelfde als die op andere Series-horloges. Met toekomstige Watch SE-modellen kunnen de verhoudingen anders uitpakken, maar één ding staat vast: ze zijn goedkoper dan de reguliere Watch Series-horloges.

Adviesprijs: 279 euro – www.apple.com

Eigenschappen: 1,57- of 1,78-inch-oledscherm (40 of 44 mm), 1 GB RAM, 32 GB opslag, gps, waterbestendig tot 50 meter diep (5 ATM), werkt met iPhones (watchOS).

Samsung Galaxy Watch FE

De Galaxy Watch FE is eigenlijk gewoon de Watch 4 uit 2021, maar dan met de Fan Edition-naam en bandjes met andere stiksels. Vrijwel alle functies die je op de Galaxy Watch 6 en Watch 7 vindt, zitten ook op de Watch FE. De Watch 7 heeft echter nog enkele geavanceerde AI-functies die ontbreken op de goedkopere Galaxy Watch FE. Daarnaast heeft de FE een iets kleinere batterij (247 versus 300 mAh), minder RAM (1,5 GB versus 2 GB) en minder opslag (16 GB versus 32 GB). Aan de andere kant is de FE de lichtste smartwatch van de drie, met een gewicht van slechts 25,9 gram. Samsungs Wear OS-software op de Watch FE is identiek aan die van de nieuwste Galaxy Watch-horloges. Aangezien de FE in 2024 is uitgebracht, ben je nog jarenlang gegarandeerd van software-ondersteuning.

Adviesprijs: 199 euro – www.samsung.com

Eigenschappen: 1,2-inch-oledscherm (40 mm), 1,5 GB RAM, 16 GB opslag, gps, waterbestendig tot 50 meter diep (5 ATM), werkt met Android-telefoons (Wear OS).

Garmin Venu Sq 2 (Music)

Voor sporters is er de Venu Sq 2 (Music), die de slimme functies voor sport combineren met muziekbediening en contactloze betalingen via Garmin Pay. Via de Connect IQ Store kan je nog allerlei handige apps op de Venu Sq 2 Music downloaden, zoals de Spotify-app. Zoals we van Garmin-horloges gewend zijn, kan de Venu Sq 2 zijn gegevens synchroniseren met externe sportplatformen zoals Strava. Vergeleken met smartwatches zoals de Apple Watch SE en de Galaxy Watch FE van Samsung, moet je wel inboeten op functies zoals een spraakassistent. Het aanbod van apps is ook wat beperkter dan bij die horloges. Daar staat tegenover dat de Venu Sq 2-smartwatch ondersteuning biedt voor sportaccessoires die via Bluetooth en ANT+ werken. Die laatste standaard wordt gebruikt voor bijvoorbeeld sportcomputers en hartslagsensoren voor op je borst. Bovendien kan je de Venu Sq 2 zowel met Android als iOS gebruiken, wat niet het geval is bij de eerdergenoemde modellen.

Adviesprijs: 270 euro – www.garmin.com

Eigenschappen: 1,41-inch-oledscherm, 4 GB opslag, gps, waterbestendig tot 50 meter diep (5 ATM), werkt met Android- en iOS-telefoons.

OnePlus Watch 2R

De OnePlus Watch 2R is, net als de Watch FE van Samsung, een Wear OS-smartwatch en vormt een goedkopere versie van de OnePlus Watch 2. Goedkoop zet je echter beter tussen aanhalingstekens, want de adviesprijs ligt rond de 280 euro. Als je de smartwatch tijdens promoties koopt, zal de prijs eerder tussen de 200 en 250 euro liggen. Voor dat geld krijg je een smartwatch met een indrukwekkend lange batterijduur van maximaal 100 uur, een vlotte chipset en metingen van je hartslag, VO2-max-score en bloedzuurstofsaturatie. ECG-metingen zijn echter niet beschikbaar op de Watch 2R. Je kan de metingen van de 2R synchroniseren met alle apps die Google Health Connect ondersteunen. Vergeleken met de Garmin-smartwatch is de OnePlus Watch 2R iets minder gericht op sport en meer op zijn (slimme) Wear OS-features, zodat je je smartphone iets minder nodig hebt.

Adviesprijs: 279 euro – www.oneplus.com

Eigenschappen: 1,43-inch-oledscherm, 2 GB RAM, 32 GB opslag, gps, waterbestendig tot 50 meter diep (5 ATM), werkt met Android-telefoons (Wear OS)