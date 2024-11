Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Wist je dat je meerdere vensters van Chrome kan openen op Android? Hoewel de functie al in 2021 werd toegevoegd aan de webbrowser, wordt er niet vaak over gesproken. Wil je de functie eens uitproberen? Volg dan zeker onderstaand stappenplan. Op desktops kan je natuurlijk al veel langer meerdere vensters van Google Chrome openen. Op Android was dit echter nog niet mogelijk tot de release van Chrome 88 in 2021. Sindsdien kan je meerdere vensters van de webbrowser, wat dus iets anders is dan de bekende tabbladen, boven of naast elkaar openen in splitscreen-modus. Gezien Android standaard niet toelaat dat je twee vensters van dezelfde app opent, moet je hiervoor wel een ‘omweg’ volgen. Goed om te weten: je hebt alleen de Chrome-browser (die op elke Android-telefoon staat) en een andere app nodig die in een splitscreenopstelling geplaatst kan worden.

1. Open Google Chrome

Open om te beginnen de Chrome-browser. Vervolgens open je de lijst met apps die momenteel zijn geopend (recente apps). Hoe je daar terechtkomt, verschilt per telefoonmerk: bij de meeste fabrikanten verschijnen de recente apps door vanaf de streep onderaan het scherm omhoog te vegen. Heb je nog de oude en bekende navigatieknoppen, dan klik je simpelweg op de knop die de recente apps tevoorschijn tovert. Hierna dien je Chrome in splitscreen-modus te zetten. Daarvoor tik je op de drie puntjes naast het Chrome-logo of houd je het Chrome-logo ingedrukt. In het pop-upmenu dat verschijnt, tik je op de optie ‘Split screen’.

2. Splitscreen-modus activeren

Je moet nu een tweede app selecteren om de splitscreen-modus te activeren. Het maakt niet uit om welke app het gaat, zolang deze maar ondersteuning biedt voor splitscreen. Dat kan je controleren door apps aan te tikken. Als ze niet in splitscreen geplaatst kunnen worden, krijg je daarvan vanzelf een melding. Zodra het is gelukt om Chrome in splitscreen te plaatsen, is het tijd om de venstermodus van Google Chrome op Android te activeren.

3. Venstermodus activeren

Hiervoor klik je in de Chrome-browser op de drie puntjes rechtsboven, gevolgd door de optie ‘Nieuw venster’. Je zal nu zien dat Chrome een tweede venster opent op de plek waar je eerder een andere app had geopend. Door de balk in het midden van het scherm te verplaatsen, kan je het formaat van de vensters naar wens aanpassen. Het is zelfs mogelijk om extra vensters te openen, maar die verschijnen dan niet allemaal in beeld. Het scherm van je Android-telefoon is daar nu eenmaal te klein voor.

4. Tabbladen verschuiven

Wil je een tabblad tussen vensters verschuiven? Ook dat is mogelijk, maar wel iets complexer dan je van Chrome op Windows of Mac gewend bent. Om een tabblad naar een ander venster te verschuiven, klik je wederom op de puntjes rechtsboven, ditmaal gevolgd door ‘Naar ander venster’. Je komt nu in een scherm waarop je alle Chrome-vensters kan beheren. Kies het venster waar je het tabblad naartoe wilt verplaatsen en tik op ‘Tabblad verplaatsen’.

