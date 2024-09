Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

iPhone-bezitters hebben met de AirTag een handige tool om hun spullen te traceren. Maar wat als je een Android-telefoon hebt? Geen zorgen, ook voor jou zijn er diverse slimme trackers op de markt. We zetten de beste opties voor je op een rijtje. Apples AirTag is inmiddels de populairste bluetooth-tracker die je kan aanschaffen. Een nadeel is dat zulke trackers alleen met iOS samenwerken. Voorlopig is er ook geen app voor Android om AirTags te bedienen. Voor Android-gebruikers zijn er diverse opties te verkennen. Tile is het merk dat bij velen te binnen zal schieten als het om kleine trackers gaat. Het Amerikaanse merk stond in 2013 aan de wieg van de bluetooth-tracker zoals we die momenteel kennen. Met een Selfstarter-campagne kon Tile toen 2,6 miljoen dollar ophalen: 130 keer meer dan de doelstelling van 20.000 dollar. Dat succes had Tile grotendeels te danken aan het innovatieve ontwerp van zijn trackers.

In 2021 kwamen zowel Apple als Samsung met hun allereerste bluetooth-trackers. Hoewel Tile tot 2021 vrijwel het alleenrecht had op de markt, bleven grote successen uit. Het aantal gebruikers bleef te beperkt om een groots Tile-netwerk op te zetten. Apple wist dat met zijn AirTags direct op te lossen: elke iPhone kan namelijk een AirTag vinden. Het maakt daarbij dus niet uit of je zo’n tracker bezit, terwijl dat bij trackers van Tile en Chipolo wel het geval is. Zulke trackers worden namelijk enkel opgespoord door gebruikers die de Chipolo- of Tile-app hebben geïnstalleerd. Samsung ging Apple eind 2021 achterna met de eerste SmartTag. Net als de AirTag zit de trackingsfunctie van de SmartTag ingebakken ‘in het OS’, in dit geval Samsungs One UI-softwarelaag. Hierdoor maakt elke Samsung-smartphone onderdeel uit van het SmartTag-trackingsnetwerk. Onder de streep hangt het succes van bluetooth-trackers af van het netwerk voor het opsporen van de trackers. Een tracker is immers pas effectief als deze ook door anderen opgespoord kan worden.

© Apple

Apple heeft bluetooth-trackers als productsegment een nieuw leven ingeblazen met de AirTag.

Hoe werken bluetooth-trackers?

Bluetooth-trackers laten zich opsporen door andere Android- en iOS-apparaten. Zo’n tracker stuurt voortdurend een bluetoothsignaal uit dat andere apparaten kunnen opvangen. Smartphones die zijn aangesloten op het tracker-ecosysteem kunnen het signaal ontcijferen en de locatie van de tracker doorgeven aan de trackerfabrikant. Als de eigenaar van de tracker vervolgens de bedieningsapp van zijn tracker opent, wordt de recente locatie getoond. De eigenaar kan overigens nooit zien wie langs de tracker is gekomen. Daarnaast weet degene die de tracker ontdekte ook niet dat die langs een tracker is gekomen: het trackingsproces verloopt op de achtergrond. Dit geldt voor alle bluetooth-trackers. Zoals gezegd kan niet elke telefoon zomaar het signaal ontcijferen: wanneer je een Tile bezit, kan je de signalen van Tile-trackers opvangen, maar mogelijk niet die van Samsungs SmartTag of de AirTag.

Bluetooth is overigens niet de enige technologie die de trackers aandrijft. Steeds meer trackers ondersteunen ook een techniek genaamd ultra-wideband (UWB). Daarmee kunnen smartphones nauwkeuriger bepalen waar de tracker zich bevindt. Apple gebruikt de techniek op zijn AirTags en ook Samsung gebruikt de UWB-techniek voor de SmartTag. Dit maakt het een stuk eenvoudiger om een object te vinden. Normaal gesproken geven trackers namelijk een geschatte locatie: de tracker kan dan ergens binnen een bereik van 10 meter liggen. Een tracker met ultra-wideband geeft als het ware ‘loopaanwijzingen’. Volg je die op, dan vind je de tracker in een mum van tijd. Om van UWB gebruik te kunnen maken, moet je uiteraard wel in de buurt van de tracker zijn. Bovendien moet je telefoon UWB ondersteunen. Dat geldt voor alle iPhones sinds de iPhone 11, en Android-telefoons met een UWB-chip. Zo’n chip vind je bijvoorbeeld in recente Pixel 8-telefoons en high-end Galaxy-telefoons sinds de Galaxy S20-serie. Sinds Android 13 biedt het besturingssysteem ‘native’ ondersteuning voor ultra-wideband.

UWB maakt het een heel stuk makkelijker om de trackers te vinden.

Find My Device-netwerk

Google heeft met Find My Device ook zijn eigen tegenhanger van Apples Find My-netwerk voor trackers. Dit werkt voor zowel verloren smartphones als accessoires zoals bluetooth-trackers. Gezien de functie ingebakken zit in het besturingssysteem, kan elke Android-telefoon de signalen van een tracker opvangen en verwerken. Hierdoor zijn er in één keer miljarden telefoons die je tracker en daarmee verloren spullen kunnen terugvinden. Een tracker met Find My Device is hierdoor in principe een stuk effectiever dan de trackers van bijvoorbeeld Tile en Chipolo. Chipolo biedt ook trackers aan die gebruikmaken van Googles opsporingsnetwerk, en het aanbod zal alleen maar verder worden uitgebreid. De toekomst van bluetooth-trackers lijkt hierdoor te worden bepaald door twee trackingnetwerken: Google versus Apple.

Lost Mode

Trackerfabrikanten richten zich steeds vaker op extra functies voor hun trackers. De Samsung SmartTag 2 biedt bijvoorbeeld een handige ‘Lost Mode’. Daarmee kan je een bericht instellen op de tracker dat de vinder kan uitlezen via NFC. Zo kan de vinder je eventueel persoonlijk op de hoogte brengen van zijn vondst. Dit kan ook handig zijn voor bluetooth-trackers die je aan je huisdier hangt. De dierenambulance kan dan via de tracker achterhalen van wie het huisdier is dat ze hebben gevonden. Ook Apples AirTag biedt zo’n Lost Mode. Via deze modus kan je, net als bij Samsung, je contactgegevens achterlaten. Steeds vaker kan je als eigenaar ook een melding krijgen als je een tracker ‘achterlaat’. Dat is handig voor wanneer je de tracker in je portemonnee, handtas of laptoptas steekt. Bij het aanschaffen van een tracker moet je daar wel goed op letten: niet elke Bluetooth-tracker kan dit soort meldingen versturen. Waar je tot slot op moet letten is het bereik van de trackers. Dat is sterk afhankelijk van de zendkracht van de BLE-antennes in de tracker. Hoe groter het bereik van de tracker, hoe groter de kans dat iemand hem traceert. Het bereik kan ook wel eens verschillen tussen de reguliere modus en de energiebesparende stand.

De beste bluetooth-trackers voor Android

Samsung Galaxy SmartTag 2

De Galaxy SmartTag 2 is een ideale bluetooth-tracker voor gebruikers met een Samsung-telefoon. De software voor de tracker is volledig afgestemd op Samsungs Android-schil, maar is ook beschikbaar voor Android-toestellen van andere fabrikanten. Een mogelijk nadeel van de SmartTag 2 is zijn formaat: de tracker is net iets groter dan de AirTag van Apple. Samsung heeft de tracker dan ook ontwikkeld om aan je sleutelbos te bevestigen. Een ander nadeel is de relatief beperkte batterijduur van ongeveer 1,5 jaar. Schakel je batterijbesparing in, dan gaat de accu ongeveer 700 dagen mee. De SmartTag 2 beschikt verder over ultra-wideband (UWB), mits je een recente high-end Samsung-smartphone bezit. Andere Android-telefoons zijn niet compatibel met de UWB-functie van de SmartTag. Tot slot kan je met de tracker smarthome-apparaten in het SmartThings-ecosysteem bedienen.

Adviesprijs: 39,99 euro – www.samsung.com

Eigenschappen: bereik tot 120 meter, batterijduur van 500 dagen (vervangbaar), IP67 stof- en waterbestendig, werkt met SmartThings-netwerk (alle Android-telefoons).

Tile Slim

Wil je de tracker in je portemonnee meenemen, dan is een tracker zoals de Tile Slim een ideale oplossing. De Slim is slechts 2,5 mm dik: ongeveer drie keer zo dik als een reguliere bankkaart. Meestal past dat nog in de kaartsloten van een portemonnee. Een nadeel van dit formaat is dat het bereik ook wat afneemt (76 meter) en dat de batterij van de Slim tot drie jaar meegaat. De meldingen van de tracker zouden iets minder luid zijn, maar exacte cijfers worden niet genoemd. Bij het aanschaffen van de Tile-tracker (dat geldt voor zowel de Slim als Pro) moet je er wel rekening mee houden dat Tiles enkel opgespoord kunnen worden met het Tile-netwerk. Hoewel dat minder populair is dan het SmartThings-netwerk van Samsung, begint het netwerk stilaan te groeien, ook in Europa.

Adviesprijs: 34,99 euro – www.tile.com

Eigenschappen: bereik tot 76 meter, batterijduur van drie jaar (niet vervangbaar), IP67 stof- en waterbestendig, werkt met Tile-netwerk (Android en iOS).

Tile Pro

Met de Pro biedt Tile een concurrent voor de AirTags en SmartTags. Het is ook de Tile-tracker met het grootste bereik, tot wel 120 meter. De batterijduur valt wel enigszins tegen: de accu gaat tot ongeveer één jaar mee, maar is wel eenvoudig te vervangen. Volgens Tile is de luidspreker ook een stuk luider dan die van de Slim, maar het verschil is in de praktijk relatief klein. Beide trackers zijn in ieder geval makkelijk te vinden door de speakers. Een nadeel van de Tile-trackers is dat ze geen ultra-wideband (UWB) ondersteunen. Dat is overigens niet verrassend: er zijn immers maar weinig Android-telefoons die UWB ondersteunen, en als je een iPhone bezit, is de kans vrij klein dat je voor een Tile-tracker kiest. In dat geval is de AirTag simpelweg de ‘betere’ oplossing.

Adviesprijs: 34,99 euro – www.tile.com

Eigenschappen: bereik tot 120 meter, batterijduur van één jaar (vervangbaar), IP67 stof- en waterbestendig, werkt met Tile-netwerk (Android en iOS).

Chipolo Card

Chipolo is de belangrijkste concurrent van Apple, Samsung en Tile. Uniek aan de Chipolo-trackers is dat ze werken met de trackingsystemen van zowel Apple als Google. Hierdoor kunnen ze door veel meer mensen worden opgespoord. Let wel goed op de variant die je koopt: Chipolo heeft twee varianten van de Card in zijn assortiment. De ene variant werkt met ‘Zoek Mijn’ van Apple (Spot), terwijl de andere (Point) werkt met Googles ‘Vind mijn apparaat’. Beide Card-trackers hebben een bereik tot 60 meter – het kleinste van alle trackers in deze koopgids. Met de Apple-versie kan je nog een notificatie naar je iPhone laten sturen als deze buiten bereik is. Dat werkt niet op de versie die bedoeld is voor Android-apparaten. Net als de Slim-tracker van Tile, hebben de Card-versies van Chipolo een kaartdesign. Het Amerikaanse merk heeft ook ronde One Spot- en Point-trackers in ontwikkeling. Die werken eveneens samen met de trackingnetwerken van Apple en Google.

Adviesprijs: 39,95 euro – www.chipolo.net

Eigenschappen: bereik tot 60 meter, batterijduur van twee jaar (niet-vervangbaar), IPX5-spatwaterdicht, werkt met Apples ‘Zoek mijn’-netwerk of Googles ‘Vind mijn apparaat’-netwerk.