Vrijdagochtend werden miljoenen Windows 10-pc’s getroffen door het bekende ‘Blue Screen of Death’ (BSOD), wat leidde tot grote problemen voor bedrijven en instellingen. Zowel media- en techbedrijven als onderwijsinstellingen meldden problemen met de ‘Blue Screen of Death’ na het opstarten van hun Windows 10-pc’s. De getroffen computers kwamen vast te zitten op het herstel-scherm met de melding: “Het lijkt erop dat Windows niet correct kon worden gestart. Indien je opnieuw wilt proberen opstarten, kies dan hieronder ‘Herstart mijn pc’.”

Securitybedrijf CrowdStrike bevestigde de grootschalige storing en gaf aan dat de oorzaak bij hun nieuwe sensor-update ligt. CrowdStrike biedt endpoint-bescherming en andere beveiligingsdiensten aan, die door veel grote techbedrijven, waaronder Microsoft, worden gebruikt. De ingebouwde software van CrowdStrike is ontworpen om gebruikers van platformen zoals Windows te beschermen tegen cyberaanvallen en heeft daardoor diepgaande toegang tot het besturingssysteem van Microsoft. De recente update van de Falcon-sensor van CrowdStrike heeft nu echter ernstige problemen veroorzaakt.

Blue Screen of Death veroorzaakt chaos

Miljoenen Windows 10-pc’s vastgelopen Op sociale media, zoals X, stroomden de klachten binnen van gebruikers die vastliepen op een Blue Screen of Death (BSOD). De klachten lijken betrekking te hebben op meerdere versies van de CrowdStrike-sensoren. De gespecialiseerde website Windows Latest onderzocht het technische probleem en ontdekte dat het bestand csagent.sys (of C-00000291*.sys) de boosdoener is. Het verwijderen van dit bestand of het hernoemen van de bijbehorende map lijkt het probleem tijdelijk te verhelpen, hoewel dit geen ideale oplossing is.

CrowdStrike heeft inmiddels aangegeven dat de laatste update is teruggedraaid, wat de problemen zou moeten oplossen. De gevolgen in het buitenland zijn aanzienlijk; in de VS zijn bijvoorbeeld vliegtuigen aan de grond gehouden bij getroffen luchtvaartmaatschappijen. De omvang van het probleem in onze regio is echter nog onduidelijk.

