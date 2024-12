Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

“Ik gebruik al sinds jaar en dag de ingebouwde Windows Defender als antivirusprogramma. Is dat nog altijd veilig en wat is de meerwaarde van betalende antivirussoftware?” – van lezer Pascal.

Microsoft Defender biedt een goede basisbescherming tegen malware, virussen, en andere bedreigingen. Daarin scoort Defender vaak als een van de besten. Het zit nu eenmaal goed geïntegreerd in Windows, veroorzaakt zelden conflicten met andere software en is dan ook nog eens helemaal gratis. Microsoft Defender is een solide keuze als basisbescherming als je voorzicht bent in je onlinegedrag en geen geavanceerde beveiligingsfuncties nodig hebt.

Meer dan Windows Defender?

Als je echter op zoek bent naar meer uitgebreide bescherming, extra functies en betere ondersteuning, kan een betalende virusscanner de investering waard zijn. Die bieden vaak extra beveiligingslagen, zoals ransomware-bescherming, phishingdetectie en geavanceerde firewalls. Verder kunnen handige functies zoals VPN’s, wachtwoordmanagers en versleutelde opslag inbegrepen zijn. Bovendien hebben zulke antivirusprogramma’s vaak betere detectie- en verwijderingspercentages voor malware. Er is dan wel iets om rekening mee te houden: sommige antivirusprogramma’s kunnen een grotere impact hebben op de systeemprestaties, hoewel dat tegenwoordig veel minder het geval is dan vroeger.

