Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Microsoft introduceert vanaf Windows 11 24H2 kleinere updatepakketten, genaamd ‘checkpoint cumulatieve updates’. Deze updates verbruiken aanzienlijk minder bandbreedte. Gebruikers hoeven niet langer volledige updatepakketten te downloaden. Met de nieuwe ‘checkpoint cumulatieve updates’ wordt alleen de meest recente functionaliteit opgenomen. Eerder bevatten cumulatieve updatepakketten nog de volledige wijzigingsgeschiedenis sinds de release van een Windows-versie. Volgens Microsoft maakt dit het mogelijk om zowel functies als beveiligingsupdates in kleinere pakketten aan te bieden, wat zowel opslagruimte op de harde schijf als bandbreedte bespaart.

Vanaf versie 24H2 zal Microsoft cumulatieve updates periodiek als checkpoint-updates uitbrengen. De daaropvolgende updates zullen alleen de incrementele binaire wijzigingen bevatten. Dit proces kan meerdere keren worden herhaald, waardoor “meerdere checkpoints worden gegenereerd gedurende de levensduur van een specifieke Windows-release,” aldus Microsoft.

Compactere Windows-updates

Microsoft biedt al enige tijd kleinere Windows-updates aan. Sinds Windows 11 21H2 worden updatepakketten samengesteld op basis van de verschillen tussen de Release to Manufacturer-versie en de huidige update. Deze binaire verschillen worden vervolgens opgenomen in de cumulatieve update, wat al resulteerde in een aanzienlijke verkleining van de Windows-updates. Met de introductie van checkpoint-updates zal de omvang van updates nog verder afnemen.

Dankzij deze kleinere updates wordt niet alleen minder ruimte op de harde schijf in beslag genomen, maar kunnen ze ook sneller worden gedownload en geïnstalleerd. Voor Microsoft betekent dit tevens een verminderde belasting van hun servers.

Uitrol Windows 11 24H2

Windows 11 24H2 is momenteel nog niet voor alle Windows-pc’s beschikbaar. De nieuwste versie van het besturingssysteem is voorlopig alleen toegankelijk via de Insider-bètakanalen. Met de Insider Preview Build 26120.1252 krijgen gebruikers al direct toegang tot de nieuwe checkpoint-updates.

Lees ook: Veiligheidsprobleem in Windows kon meer dan een jaar lang misbruikt worden