Als je al lang op dezelfde pc werkt, is de kans groot dat het tijd wordt voor een grote kuis. De meeste gebruikers kijken dan naar harde schijven, zodat ze het systeem niet moeten opschonen. Een grote kuis kan echter vrij snel achter de rug zijn. Dat kan met Schijfopruiming, via de Opdrachtprompt in Windows 11.

Als de opslag van je computer vol zit, moet je niet per se een nieuwe of grotere opslagschijf in huis te halen. Een andere optie is natuurlijk om je pc eens op te schonen, al zijn veel gebruikers daar een beetje wars van. Nochtans hoeft het opschonen niet lang te duren. Met een paar simpele stappen en tools die al in Windows ingebouwd zitten, kan je zelf makkelijk je pc opkuisen.

1. Commandovenster openen

De makkelijkste manier om bij die tools terecht te komen, is de oudste: via het commandovenster. Veel gebruik kent dat venster tegenwoordig niet meer, waardoor het grotendeels uit het zicht is verdwenen. Door kort op de Windows-toets te duwen en daarna te zoeken naar ‘cmd’, krijg je het venster wel nog boven. Even op enter duwen volstaat dan om het te openen.

2. Commando ‘cleanmgr’

In dit venster kan je allerlei commando’s of opdrachten invoeren. Een leuk commando is bijvoorbeeld ‘dxdiag’, waarmee je snel zicht krijgt op de specificaties van je Windows-machine. Om de computer op te schonen kan je ‘cleanmgr’ intikken en op enter duwen. Zitten er meerdere schijven in je pc? Dan kan je het commando ingeven als ‘cleanmgr \c’, waarbij die laatste letter de schijfletter is. Wil je de D-schijf opruimen, voer je dus ‘cleanmgr \d’ in.

3. Kiezen wat er weg mag

Nadat je dat commando hebt ingegeven, gaat er automatisch een nieuw open, dat je zal helpen om de schijf snel leeg te halen. Je ziet hier een keuzemenu waar je verschillende categorieën te zien krijgt. Hier kan je makkelijk aanduiden wat er precies verwijderd mag worden én krijg je meteen zicht op hoeveel plek dat vrijmaakt.

4. Opkuisen

Nadat je de bestandstypes hebt geselecteerd die je wil verwijderen, klik je op ‘OK’. In de volgende pop-upvensters geef je telkens toestemming, en Windows gaat voor je aan de slag om de bestanden te verwijderen.

De lange weg (optioneel)

Je geraakt ook op een andere manier bij de schijfopruiming. Dit kan door naar ‘Deze PC’ te navigeren en daar met je rechtermuisknop op de juiste schijf te klikken. Bij ‘Eigenschappen’ vind je, onder het tabblad ‘Algemeen’, een handige knop om meteen naar de schijfopruiming voor die specifieke schijf te gaan.

