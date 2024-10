Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Als je in grote Excel-bestanden werkt, kan dat soms overweldigend zijn, vooral wanneer belangrijke kopteksten uit beeld verdwijnen tijdens het scrollen. Gelukkig kan je rijen vastzetten in Excel, zodat ze altijd zichtbaar blijven. Met deze eenvoudige stappen kan je je Excel-spreadsheets veel overzichtelijker maken en efficiënter werken met grote datasets. Het vastzetten van rijen zorgt ervoor dat belangrijke informatie altijd binnen handbereik is, ongeacht waar je je in het document bevindt. Probeer het zelf uit en ervaar het gemak.

1. Open je Excel-bestand

Open het Excel-bestand waarmee je wilt werken. Zorg ervoor dat alle gegevens correct zijn ingevoerd en dat je duidelijk weet welke rij(en) je wilt vastzetten. Meestal gaat het om de bovenste rij met kolomtitels, zodat je altijd weet wat elke kolom vertegenwoordigt, ongeacht hoe ver je naar beneden scrolt.

2. De juiste rij selecteren

Klik op de cel direct onder de laatste rij die je wilt vastzetten. Als je bijvoorbeeld alleen de eerste rij wilt vastzetten, klik dan op de eerste cel in de tweede rij. Deze selectie vertelt Excel waar de ‘bevriezing’ moet plaatsvinden.

Voorbeeld:

Om alleen rij 1 vast te zetten, selecteer cel A2.

Om de eerste twee rijen vast te zetten, selecteer cel A3.

Selecteer de eerste cel onder de rij(en) die je wilt vastzetten.

3. Rijen vastzetten in Excel

Ga naar het tabblad ‘Beeld’ (of ‘View’ in het Engels) bovenaan in de menubalk. Klik vervolgens op het menu-item ‘Blokkeren’. Je krijgt daar drie opties: ‘Titels blokkeren’, ‘Bovenste rij blokkeren’ en ‘Eerste kolom blokkeren’. Experimenteer zelf welke het beste voor jou werkt. Je zal merken dat er een dunne lijn verschijnt onder de vastgezette rij(en), wat aangeeft dat deze nu altijd zichtbaar blijven tijdens het scrollen.

Extra tip: mocht je de vastgezette rijen willen losmaken, ga dan opnieuw naar ‘Beeld’ > ‘Blokkeren’ en kies voor ‘Titelbokkering opheffen’. Hiermee wordt de instelling opgeheven en kan je opnieuw bepalen welke rijen je eventueel wil vastzetten.

