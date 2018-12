Score: 7/10

Prijs: €309

PROS Mooi en kwalitatief design

Uitstekende prestaties CONS Display enkel actief bij draaien pols

Ontbrekende apps

Zeg niet langer ‘Samsung Gear’, maar zeg ‘Samsung Galaxy Watch’. Met hun nieuwe smartwatch stapt Samsung meteen ook af van de Gear-lijn en wordt de smartwatch geïntegreerd in de Galaxy productlijn, waar we onder andere ook smartphones en tablets vinden. Een logische beslissing, gezien de grote naambekendheid en de strategie van Samsung. Het is om die reden ook geen toeval dat de smartwatch (de 42mm-versie, niet de 46mm-versie) op de redactie werd geleverd samen met een Samsung Galaxy A9 smartphone. Wanneer je het horloge combineert met een smartphone uit de Galaxy productlijn, haal je namelijk het meeste uit je smartwatch. Aangezien ik niet zo’n fan ben van het Galaxy ecosysteem, heb ik er echter voor gekozen om de smartwatch te linken aan mijn eigen Nokia 8 Sirocco smartphone.

Schoonheid vanbinnen en vanbuiten

Design is belangrijk bij eender welk product, maar bij een horloge weegt het uiteraard nog een tikkeltje zwaarder door. Smaken verschillen natuurlijk, maar het is een veilige gok om te stellen dat de meerderheid het design van de Samsung Galaxy Watch wel zal kunnen smaken. De dikte van het horloge is wel even wennen . Een blouse uittrekken zal sowieso niet lukken zonder eerst even je horloge uit te doen. Verder ziet het horloge er kwalitatief uit en dat toont zich ook in de bouwkwaliteit. De iconische draaibare ring is ook weer terug van de partij en is nog steeds een plezier om mee te werken. Iets mechanisch hebben om de smartwatch mee te besturen is immers een stuk fijner dan alles via aanrakingen op het scherm te moeten doen. Vooral om snel even door je notificaties te scrollen is de ring een enorme meerwaarde. Het toestel zou zelfs tot 50 meter waterdicht moeten zijn, maar dat hebben we omwille van praktische redenen ‘helaas’ niet kunnen testen. Verder zijn er nog twee knoppen te vinden, namelijk de terug-toets en een bevestigingstoets. Blijven drukken op de terugtoets zou Samsung Pay activeren om via je horloge betalingen te doen, maar dat wordt in onze contreien helaas (nog) niet ondersteund.

Ook onder de zeer fraaie motorkap heeft de Galaxy Watch hardwarematig heel wat te bieden. De combinatie van het efficiënte Tizen 4 besturingssysteem en de hedendaagse hardware zorgt voor vlekkeloze prestaties. Met 4GB opslag heb je bovendien genoeg om wat muziek op het horloge te zetten, wat voornamelijk handig is wanneer je aan het sporten bent en geen smartphone mee wil zeulen. Het horloge kan je vervolgens verbinden met een bluetooth headset om de muziek te beluisteren. Het scherm is helder en scherp en is ook in de zon gewoon goed zichtbaar.

Breek je pols niet

De batterijduur van de Galaxy Watch behoort tot de betere op de markt, maar daar hoort een kanttekening bij. Standaard licht de smartwatch enkel op wanneer je je pols draait. Wanneer je aan het typen bent en je wil de tijd zien, kan je dus niet snel even een blik werken op je smartwatch. Je zal eerst je pols moeten draaien om het display te activeren. Dit is te verhelpen via een optie om het display te allen tijde ingeschakeld te houden, maar wanneer je deze optie activeert haalt de smartwatch geen batterijduur van 24 uur meer. Het is dus behoorlijk jammer dat de Galaxy Watch geen (energiezuinige) weergave van de tijd heeft die steeds zichtbaar is.

Frustratie in het ecosysteem

Ondanks dat Bixby bij nagenoeg niemand in de smaak valt, blijft Samsung koppig vasthouden aan hun eigen spraakassistent. Helaas kon Bixby deze keer nog steeds niet overtuigen en het is dan ook een zonde dat het niet mogelijk is om Google Assistant te gebruiken op de smartwatch. De drang van Samsung om zoveel mogelijk eigen software te gebruiken, vertaalt zich ook in het aantal apps dat je nodig hebt om optimaal te kunnen werken met je niet-Samsung telefoon. Concreet moest ik zelfs vier apps installeren: Galaxy Wearable, Wearable Services, Galaxy Watch plugin en Samsung Health (dat trouwens een verrassend goede applicatie is, het moet gezegd worden). Apps zoals Google Maps ontbreken dan weer volledig en je wordt genoopt om beroep te doen op (al dan niet betalende) apps uit de Galaxy Apps Store. In die app store vind je bovendien ook andere wijzerplaten, maar het was moeilijk om echt stijlvolle en overzichtelijke wijzerplaten (‘watchfaces’) aan te treffen. Bovendien waren velen betalend met geen enkele mogelijkheid tot een terugbetaling. Als klap op de vuurpijl moest ik ook nog een Samsung-account aanmaken om applicaties of watchfaces te installeren.

Verdict

Qua design en hardware verdient de Galaxy Watch alle lof. Echter is het voor een niet-Samsung gebruiker behoorlijk moeilijk om verknocht te worden aan de software. Alles is zo doordrongen van het Samsung ecosysteem waardoor de keuzevrijheid van de gebruiker behoorlijk beperkt wordt. Met zaken zoals Bixby, het gebrek aan Google Maps, WhatsApp en andere ontbrekende apps, is het simpelweg niet mogelijk om de Galaxy Watch een must-have te noemen. Wie echter goed ingeburgerd is in het ecosysteem van Samsung, heeft met de Galaxy Watch een kwalitatieve en goed uitgeruste smartwatch te pakken. Het enige minpunt dat blijft, is dat het display enkel oplicht wanneer je je pols draait.