Kom in deze koopgids te weten welke smartwatch het beste bij je past.

Wie een beetje meegaat met de tijd heeft al lang afscheid genomen van het traditionele horloge. Tegenwoordig is er heel wat keuze in het smartwatchaanbod. De een nog slimmer of mooier dan de ander. Met onze smartphones staan we dag en nacht in verbinding met de rest van de wereld. Dag in, dag uit verzamelen we informatie over actualiteiten, onze interesses, werk en meer. Door deze overvloed aan data vergeet je bijna dat jij zelf ook nog meetelt. Buiten info over je schermtijd zal een mobiele telefoon je niet heel veel kunnen vertellen over je gesteldheid. Gelukkig is er een verlengstuk dat dat wel kan, namelijk de smartwatch.

Althans, smartwatch: het segment van slimme horloges is de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid, waardoor het niet zo vreemd is dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Tegenwoordig mogen we spreken over drie soorten slimme horloges: het sporthorloge, de activity (fitness) tracker, én de smartwatch. Hoewel er alsnog veel overlap is tussen deze categorieën, nemen we hieronder de belangrijkste verschillen met je door.

Sporthorloge

Het sporthorloge is, zoals de naam al zegt, geschikt voor alle actievelingen onder ons. Deze slimme digitale klokjes zijn zeer geavanceerd wanneer het aankomt op het bijhouden van je trainingen. Denk hierbij aan je snelheid, de afstand die je aflegt, je hartslag en de afgelegde routes tijdens je sportsessies. Dankzij de vele slimmigheidjes die in deze horloges schuilt, zijn deze apparaten ideaal voor het verbeteren van jouw sportschema’s, of op het voorbereiden

Externe sensoren werken vaak ook het beste met een sporthorloge, om je zo van nog meer informatie te voorzien. Hoewel het sporthorloge vaak iets minder modieus is dan overige slimme horloges, geven deze apparaten wel de meest geavanceerde informatie over jouw vooruitgang. Een sporthorloge houd je doorgaans dan ook niet de hele dag om.

“De activity tracker is meestal gericht op de doorsnee consument.”

Activity (fitness) trackers

De activity tracker, ook wel bekend als fitness tracker, is in den beginne een iets simpele versie van het sporthorloge. Je kunt nog altijd je voetstappen, hartslag en gezondheid bijhouden, maar hele routeschema’s controleren en dergelijke is er vaak niet bij. Waar sporthorloges heel veel verschillende oefeningen en sportsessies kunnen onderscheiden van elkaar, zijn activity trackers meer gericht op je algehele gezondheid en heeft als doelgroep de meer casual consument. Een belangrijk onderdeel hiervan is bijvoorbeeld je slaapritme.

Verder zien activity trackers er vaak wat modieuzer uit, waardoor je ze dag en nacht om kunt houden. Handig wanneer je meer inzicht wil krijgen in je slaapregime. Hoewel deze horloges vaak een touchscreen hebben, is het scherm zo smal dat je beter gebruik kunt maken van de meegeleverde app. Deze apps vind je terug in de applicatiewinkel van jouw smartphone.

Smartwatch

De smartwatch is zonder meer het meest slimme apparaat in het segment van slimme horloges. De smartwatch kun je zien als een verlengstuk van je smartphone. Een smartwatch beschikt over een relatief groot display, wat diverse functies overneemt van je telefoon. Denk hierbij aan functies als bellen, het beantwoorden van berichtjes met standaard reacties, je gespeelde muziek beheren en nog veel meer. Premium smartwatches beschikken soms zelfs over NFC, waardoor betalen met Apple Pay of Google Pay tot de mogelijkheden behoort.

Een smartwatch is binnen relatief korte tijd een waar mode-item geworden. Wil je echt de blits maken met een digitaal klokwerkje dat naast de beauty ook nog eens brains heeft? Dan is een smartwatch een mooie toevoeging aan je outfit. Verder heb je een veelvoud aan keuze qua bandjes en groottes van het display. Al deze technologie komt echter met een prijs: niet alleen is een smartwatch vaak een relatief dure investering, ook gaat de batterij vaak maar een tot twee dagen mee als je het apparaat actief gebruikt.

Een overzicht

Weet je al welke van de drie soorten slimme horloges het beste aansluit aan jouw behoeften? Of heb je nog altijd geen volledig beeld van wat deze apparaatjes jou te bieden hebben? Hieronder hebben we enkele sporthorloges, activity trackers en smartwatches voor je uitgezocht. Elk van deze apparaten hebben zo hun eigen voor- en nadelen, maar geen van deze horloges zullen jou teleurstellen.

Apple Watch Series 5

Wie smartwatch zegt, kan nog altijd niet onder de associatie met Apple uit. Inmiddels zijn we alweer toe aan de vijfde generatie van de Apple Watch, en het slimme horloge behoort nog altijd tot een van de te kloppen apparaten in het smartwatchsegment. De Apple Watch 5 is verkrijgbaar in een versie met 40 millimeter en 44 millimeter. Naast het gebruiksgemak, iets wat standaard is voor producten van Apple, is ook de ingebouwde hartslagsensor een belangrijk verkoopargument.

Bovendien kun je er trainingsschema’s mee opstellen, en de ingebouwde GPS is redelijk accuraat. Ten opzichte van de Watch Series 4 is er één grote verandering: de Apple Watch 5 beschikt over een always-on display. Het always-on display toont altijd de tijd, zelfs als je er (volgens de smartwatch) niet naar kijkt. Verder is er met 32GB aan opslaggeheugen veel ruimte om lokaal bestanden op te slaan. Ook is er een kompas toegevoegd; handig voor als je even de weg kwijt bent. Een andere leuke feature is de Walky-Talky-app, die jou laat communiceren met andere Apple Watch-gebruikers. Mede door het always-on display moet je er echter rekening mee houden dat de Watch 5 na 24 uur aan de oplader moet. De Watch 5 is zo geavanceerd dat hij een activity tracker overbodig maakt, maar daar betaal je dan ook voor. De Watch 5 is in een veelvoud aan kleuren en bandjes verkrijgbaar, waardoor er voor iedereen een geschikte versie te koop is.

Eigenschappen: Always-on display, multifunctioneel, ingebouwde hartslagmeter, kompas

PRIJS: 449 euro

www.apple.com

Samsung Galaxy Watch Active 2

De Samsung Galaxy Watch Active 2 is een bijzonder slimme keuze voor de sportieveling onder ons die tevens wil beschikken over een mooi horloge. Vergeleken met de reguliere Galaxy Watch is er geen draairing om apps mee te selecteren aanwezig, waardoor de Watch Active 2 een stuk slanker, lichter en minimalistischer wordt. Wel zo prettig tijdens het fitnessen en/of sporten. Ook is er Galileo-ondersteuning ingebouwd, waardoor de Watch Active 2 bijzonder nauwkeurig jouw locatie bepaalt. Zoals je van een smartwatch uit dit prijssegment mag verwachten, is de Watch Active 2 in staat om jouw gezondheid in de gaten te houden. Naast hele sportschema’s (al dan niet via extra software) houdt de Watch Active 2 ook je slaap bij, checkt het horloge of je voldoende drinkt, heeft hij ademhalingsoefeningen voor je in petto en nog veel meer. De Watch Active 2 draait op Samsung Tizen, maar is ‘gewoon’ compatibel met Android- en iOS-smartphones. Verder is het apparaat voorzien van een ingebouwde speaker. Nummers zijn lokaal op te slaan op het apparaat, waardoor je bij een sportsessie niet eens je smartphone hoeft mee te nemen om via een bluetooth headset muziek te kunnen luisteren. Hoewel de smartwatch van Samsung iets energiezuiniger is dan de Watch 5, moet je niet meer dan 2 dagen actief gebruik verwachten op één volle batterijcyclus. Daar krijg je echter wel een bijzonder mooi AMOLED-display voor terug.

Eigenschappen: Premium design, lichtgewicht, accurate locatiebepaling, uitgebreide analyse-opties

PRIJS: 399 euro

www.samsung.com

Garmin Forerunner 45

Voor alle sportievelingen onder ons die niet zoveel hebben met alle Apple- en Samsung-poespas is de Garmin Forerunner 45 een uitermate interessant alternatief. De Forerunner 45 is een sporthorloge in optima forma; het apparaatje is uitgerust met een nauwkeurige GPS en hartslagmeter. Daarmee meet de Forerunner 45 jouw hartslag, hartslagzone, de afstanden die je aflegt én jouw snelheid tijdens een rondje hardlopen. Dankzij de Garmin Coach helpt dit sporthorloge jou op actieve wijze om je sportieve doelen te behalen. Verder is de Forerunner 45 compatibel met de sport-applicatie Strava. Deze app analyseert niet alleen op uitgebreide wijze jouw inspanningen, maar stelt je tevens in staat om resultaten te delen met vrienden en volgers. Zo krijgen jouw sportieve inspanningen een competitief element erbij. De Forerunner 45 is een zeer geavanceerd sporthorloge, maar iets minder geschikt als ultraslimme smartwatch. Zo is het menu af en toe onoverzichtelijk, en is er geen optie om muziek lokaal op te slaan. Wel zie je meldingen terug op het display, mocht je jouw telefoon gekoppeld hebben. Vanwege het feit dat de Forerunner 45 zich voornamelijk profileert als sporthorloge, is hij wel een stuk goedkoper dan de alles-in-één-smartwatches van Apple en Samsung. Daarnaast ziet hij er een stuk beter uit dan menig concurrerend sporthorloge; je loopt er zeker niet mee voor schut.

Eigenschappen: Uitgebreide analyse (hardlopen), accurate locatiebepaling, geavanceerde hartslagsensor, virtuele sportpartner ingebouwd

PRIJS: 199 euro

www.garmin.com

Fitbit Charge 3

De Fitbit Charge 3 is een bijzonder interessante activity tracker met een fijn, minimalistisch design. Ten opzichte van de Fitbit Charge 2 beschikt het apparaat over een groter display, én is ook nog eens 20 procent lichter. Het apparaat is, zeker vergeleken met de concurrentie, lekker klein en simpel gehouden. Hoewel de Charge 3 over geen geavanceerd AMOLED-display beschikt zoals de Galaxy Watch Active 2 of Apple Watch 5, is het display duidelijk genoeg voor de doorsnee sporter. Daar is hij immers voor gemaakt; de activity tracker herkent work-outs, feliciteert je als je jouw vooraf ingestelde doelen behaalt, en geeft je de mogelijkheid om je gegevens zoals je slaapritme en sportregime te analyseren via de smartphone-applicatie. Al deze elementen moeten bijdragen aan een stukje bewustwording en een gezondere levensstijl bij de gebruiker. Voor uitgebreide analyses is de Fitbit niet zo heel erg geschikt; er is geen GPS aanwezig, waardoor je voor een rondje rennen constant je smartphone nodig hebt, mits je accurate gegevens wil verzamelen. Ook melden gebruikers dat de Charge 3 af en toe een wandeling aanziet voor traplopen. Deze foutjes zijn gelukkig nog te overzien. Misschien nog wel het grootste voordeel aan de Fitbit Charge 3: de batterijduur. Dankzij het verre van energievretende display moet je er niet vreemd van opkijken als de Fitbit Charge 3 het acht dagen uithoudt op één volle cyclus.

Eigenschappen: lichtgewicht, relatief goedkoop, overzichtelijke activity tracker, uitstekende batterijduur

PRIJS: 149 euro

www.fitbit.com/nl/