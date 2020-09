“Je moet meer bewegen!” Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Mis je ook de motivatie of wil je meer grip krijgen op je prestaties? Dan is een activity tracker de uitkomst!

Denk je aan een activity tracker, dan denk je in eerste instantie wellicht aan Fitbit. Het merk is dan ook de absolute marktleider op die markt en met reden. Fitbit sleutelt steeds aan hun ecosysteem waardoor zowel de hardware als de software steeds beter wordt. Toch zijn er ook heel wat andere alternatieven. Hoe kies je nu de juiste activity tracker?

Voor ieder budget

Activity trackers hoeven je geen arm en een been te kosten, je hebt die arm immers nog nodig om er een activity tracker aan te hangen. Je kan zelfs een activity tracker met hartslagmeter kopen voor minder dan 30 euro. Veel snufjes krijg je dan niet en de accuraatheid van de verzamelde gegevens valt soms te betwisten, maar voor een veredelde stappenteller volstaat het prima. Ben je op zoek naar een tracker die accurate gegevens verzamelt en beschikt over snufjes zoals een ingebouwde GPS en applicaties? Dan zal je wat meer moeten investeren, maar alles dat jou motiveert om gezonder te leven is ongetwijfeld het geld waard.

Design en comfort

Je zal je activity tracker voor een groot deel van de dag dragen, en misschien houd je hem zelfs om terwijl je slaapt. Vergeet niet dat het gezond is om je huid af en toe wat rust te geven door je tracker even weg te leggen. Desalniettemin ga je het ding enorm vaak dragen, dus het is belangrijk dat het uiterlijk je aanspreekt en dat het bovendien comfortabel is. Een bandje zoals de Fitbit Charge 4 is zodanig klein en licht dat het wellicht voor iedereen comfortabel is, maar ben je op zoek naar een activity tracker met een groot scherm, dan loont het om die vooraf even te testen. Kijk bij het shoppen vooral naar het schermgedeelte van de activity tracker, want in de meeste gevallen kan je het bandje verwisselen. Fitbit heeft bijvoorbeeld een grote keuze aan verschillende bandjes, net zoals je bij een toestel zoals de Apple Watch quasi een onbeperkte keuze hebt. Zo belanden we bij een volgend punt: wil je een activity tracker of een smartwatch. Bij een smartwatch ligt de focus wat meer op apps in plaats van het tracken van je bewegingen en je gezondheid. Toch is een smartwatch zoals de Apple Watch ook heel sterk in hoogstaande gezondheidstracking. Tegenwoordig vind je moeilijk nog een activity tracker die niets meer doet dan je activiteiten tracken. Veel smartwatches beschikken tegenwoordig over apps zoals Google Pay, Spotify en WhatsApp zodat je voor sommige taken simpelweg je horloge kan gebruiken in plaats van je smartphone. Verder heb je ook nog de zogenaamde hybride smartwatches. Dit zijn eigenlijk standaard horloges met wat geïntegreerde technologie, zoals een stappenteller. De verzamelde gegevens kan je dan bekijken op een app.

Ga je voor een subtiele activity tracker of bombastische smartwatch? (Foto: Fitbit Charge 4)

Interface

Een van de grootste uitdagingen bij smartwatches en activity trackers, is hoe de bediening intuïtief kan blijven. Het scherm is namelijk zodanig klein (zeker bij een model zoals de Fitbit Charge) waardoor de fabrikant een besturing moet zien te implementeren die zo soepel mogelijk gaat. De ene fabrikant slaagt daar beter in dan de andere, en het zal ook afhangen van je persoonlijke voorkeur. We raden dus aan om op YouTube even te kijken naar demo’s van activity trackers en smartwatches, zodat je ziet hoe de bediening in zijn werk gaat. Sommige wearables beschikken enkel over een touchscreen, terwijl anderen daarnaast ook nog beschikken over fysieke knoppen. Sport je vaak buiten, dan is het ook belangrijk om even te kijken hoe leesbaar alles is wanneer je in de volle zon staat. Niet elk display kan namelijk even goed overweg met direct zonlicht. Ook de interface van de smartphone app is van belang, want wellicht zal je daar heel wat tijd in spenderen. Ook is het mogelijk om een externe applicatie te gebruiken en deze vervolgens te linken met je activity tracker zodat informatie automatisch wordt gesynchroniseerd. Kijk vooraf wel even of je apparaat compatibel is met deze applicatie.

Elk merk heeft zijn eigen interface. Kies dus voor een interface die je intuïtief vindt. (Foto: Apple Watch)

Afhankelijkheid van smartphone

Dit is een van de zaken die een grote rol kan spelen bij het succes van je activity tracker. Het is namelijk belangrijk om te beseffen dat niet elke activity tracker volledig kan functioneren zonder een rechtstreekse koppeling te hebben met een smartphone. Wil je bij hardloopsessies je telefoon kunnen thuislaten, dan zal je moeten opteren voor een activity tracker die beschikt over een ingebouwde GPS en beschikt over interne opslag zodat je muziek kan meenemen op je loopsessie. Vervolgens kan je simpelweg je bluetoothoortjes aan je activity tracker koppelen. Beschikt je tracker niet over een ingebouwde GPS, dan zal je je smartphone moeten meesleuren tijdens je loopsessie wanneer je locatiegegevens wil verzamelen (zoals een map waar je hebt gelopen). Een GPS zorgt ervoor dat verzamelde gegevens (zoals het aantal stappen en de afgelegde afstand) nauwkeuriger berekend worden. Het loont dus om te kiezen voor een versie met ingebouwde GPS.

Batterijduur

Een smartwatch moet je quasi dagelijks opladen, maar een activity tracker gaat gelukkig wat langer mee. Al zal dat ook afhangen van de functionaliteiten en hoe je deze gebruikt. Een activity tracker met een ‘always on’ display zal uiteraard minder lang meegaan dan een activity tracker met een scherm dat enkel oplicht wanneer je je pols draait. Ook zaken zoals het gebruiken van de ingebouwde GPS en het afspelen van muziek hebben een grote impact op de batterij. Geavanceerde activity trackers kunnen vaak niet langer dan 3 dagen zonder opladen, maar zuinigere varianten kunnen het rekken tot 5 dagen.

Enkele aanraders

Huawei Band 4 Pro

De activity tracker van Huawei is een minder bekend exemplaar, maar wel een ideaal toestel voor geïnteresseerden die geen rib uit hun lijf over hebben voor een activity tracker. Ondanks de lage prijs, beschikt de Huawei Band 4 Pro namelijk wel over een ingebouwde GPS zodat je je telefoon niet mee hoeft te nemen om een accuraat overzicht te krijgen van je route. Het scherm is misschien wat te klein om lange verhalen op te lezen, maar je ontvangt wel je notificaties over binnenkomende berichten en gesprekken. De ingebouwde hartslagmeter registreert niet alleen je sportprestaties, maar ook je slaap. Door de beperkte omvang en het lichte gewicht, merk je amper dat je de Huawei Band 4 Pro om hebt.

Prijs: 79 euro.

Eigenschappen: lichtgewicht, ingebouwde gps en hartslagmeter, notificaties ontvangen



Fitbit Ionic

Fitbit ziet hun Ionic-toestel in feite niet als een activity tracker, maar wel als een smartwatch. Toch beschikt de Ionic over alle vernuftigheden die Fitbit in de afgelopen jaren heeft gefinetuned. Daarmee is de Ionic dus een ideale keuze voor sporters die ook de extra mogelijkheden van een smartwatch willen. Zo beschik je bijvoorbeeld over een hoogwaardig kleurendisplay waarop je tal van applicaties kan bedienen. Zo kan je via de App Gallery bijvoorbeeld applicaties downloaden om je smart home te bedienen of zelfs om nieuws te lezen. Hardwarematig beschikt de Ionic over alle snufjes die je wil in een activity tracker. Dan gaat het bijvoorbeeld over een ingebouwde GPS om je route te volgen en een meter die vrij nauwkeurig je hartslag meet.

Prijs: 269,95 euro.

Eigenschappen: activity tracker met volwaardige smartwatch-functionaliteiten, ingebouwde gps, opslag voor muziek



