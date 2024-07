Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Door de populariteit van bluetooth-headsets en draagbare bluetoothspeakers is de goede oude desktopset-up wat naar de achtergrond gedreven. Traditionele bureauspeakers hebben ook hun charme en soms moet dat echt niet meer zijn. Wanneer je voor langere tijd achter je bureau zit, kan je wel eens last gaan krijgen van ‘hoofdtelefoonmoeheid’, door het drukken op je oorschelpen of het opwarmen van je hoofd. Als het dan allemaal niet zo bombastisch hoeft te zijn, dan krijgen ook wij heimwee naar de goede, oude desktopspeakers. Daarom kijken we in deze koopgids naar de compacte modellen die niet eens gek veel kosten. Of je nu aan je bureau wil genieten van je favoriete muziek, video’s kijkt, games speelt of videoconferenties houdt: goede speakers brengen entertainmentwaarde en maken de dingen praktischer. Vooral voor thuiswerkers en professionals is een goed geluidssysteem op het bureau een waardevolle investering die kan bijdragen aan je productiviteit, concentratie en comfort. Verder zijn compacte speakers een geschikte oplossing voor wie de voorkeur geeft aan een ruimtebesparend ontwerp, zonder in te boeten aan geluidskwaliteit. Vaak zijn ze speciaal ontworpen om een gebalanceerde en heldere audioweergave te bieden, met een nadruk op heldere, hoge tonen, diepe bassen en een gedetailleerde middenfrequentie. Ze doen het vaak beter dan je zou vermoeden. Recente modellen maken gebruik van geavanceerde audiotechnologieën en hoogwaardige materialen om een rijke en meeslepende luisterervaring te leveren die verder gaat dan wat standaard ingebouwde luidsprekers (zoals die van je monitor) kunnen bieden.

Connectiviteit en audiokwaliteit

Een van de grootste voordelen van compacte speakers is hun veelzijdigheid op het gebied van connectiviteit. Veel moderne, compacte speakers zijn uitgerust met bluetoothtechnologie, waardoor je ze draadloos kan koppelen aan zowat al je slimme apparaten, zoals smartphones, tablets en computers. Nog een voordeel is de naadloze en flexibele luisterervaring, waarbij je gemakkelijk kan schakelen tussen verschillende apparaten, zonder gedoe met kabels. Connectiviteitsopties zijn dan ook een cruciale overweging. Naast bluetooth-ondersteuning is het handig als de speakers ook een AUX-ingang, een usb-poort of zelfs een SD-kaartsleuf hebben, zodat je ze kan verbinden met bijna alle apparaten en media. Een ingebouwde volumeregeling en de mogelijkheid om bas- of treble-instellingen aan te passen zijn ook nuttige functies om het geluid naar wens af te stemmen. Een andere belangrijk aspect is natuurlijk de geluidskwaliteit. Als je niet zelf in de winkel naar de speakers kan gaan luisteren, kan je bij de specificaties letten op de frequentierespons, het vermogen (watt) en de signaal-ruisverhouding. Op die manier krijg je toch al een goede indicatie van de audioprestaties van de speakers. Een breder frequentiebereik en een hoger vermogen zorgen voor een voller en dynamischer geluid. Kunnen ook nog van belang zijn (afhankelijk van je wensen): extra functies en ingebouwde technologieën als surround en EQ-instellingen, waarmee je de geluidskwaliteit en luisterervaring verder op smaak kan brengen. Sommige compacte speakers zijn ook uitgerust met geïntegreerde microfoons en spraakassistenten, wat ze multifunctioneel maakt voor zowel audio- als communicatiedoeleinden. Een speakerset voor een pc of Mac is meestal, maar niet altijd, uitgerust met een aparte subwoofer of baskast voor lage frequenties. Bij de meer betaalbare modellen ontbreekt deze vaak, wat resulteert in een 2.0-systeem. Als je de voorkeur geeft aan een set mét een baskast, moet je dus richting 2.1-systemen kijken. Houd er echter rekening mee dat je dan doorgaans een stuk meer betaalt. Het is ook belangrijk op te merken dat niet elke hoogwaardige speakerset een aparte subwoofer heeft. Sommige fabrikanten beweren dat hun 2.0-systeem toch een krachtige basweergave biedt, dankzij ingebouwde bas van beide individuele speakers.

Formaat en prijskaartje

Verder is het formaat en het ontwerp van de speakers niet onbelangrijk, vooral als je beperkte ruimte hebt op je bureau. Kies voor boxen die niet alleen compact zijn, maar ook esthetisch aantrekkelijk en compatibel met de inrichting van je kantoorruimte. Er zijn verschillende stijlen en kleuren beschikbaar, dus je zal ongetwijfeld iets vinden dat zowel functioneel als visueel aantrekkelijk is. Tot slot is de prijs-kwaliteitverhouding een belangrijk aspect bij het kiezen van compacte speakers. Hoewel het verleidelijk kan zijn om te besparen op de kosten, is het essentieel om te investeren in een kwaliteitsproduct dat duurzaam is en langdurig hoogwaardig geluid levert. Als je zelden naar muziek luistert, films kijkt of videovergaderingen bijwoont, kan een speakerset van minder dan 50 euro vaak al voldoende zijn. De standaard ingebouwde speakers van computers zijn doorgaans niet van hoge kwaliteit. Hoewel de luidsprekers in de nieuwste iMacs beter zijn, kan het nog steeds lonen om een externe speakerset aan te sluiten. Als je regelmatig naar muziek of andere content luistert, kan een investering in een desktopset-up de moeite waard zijn. Echter, je hoeft niet per se veel geld uit te geven; je kan vaak al kwalitatief goede speakersets vinden tussen de 50 en 100 euro. Extra aandachtspunten zijn de bouwkwaliteit, duurzaamheid en garantievoorwaarden. Kies voor speakers die gemaakt zijn van hoogwaardige materialen en die stevig en solide aanvoelen (mocht je de kans krijgen om ze live te bekijken). Een bijkomende garantieperiode (bovenop de twee jaar Europese garantie) en uitgebreide klantenservice zijn vaak ook een indicatie van de betrouwbaarheid en duurzaamheid van het merk.

De beste goedkope desktopspeakers

Edifier Studio R1700BT 2.0

De Edifier R1700BT is een indrukwekkende set luidsprekers met een modern design, die 66 W RMS levert dankzij de 4-inch basdrivers en 19mm tweeters. De meeste gebruikers zijn dan ook verrast door de kwaliteit van dit goedkopere systeem. De voorzijde is uitgerust met een basreflexpoort die zorgt voor diepe, rijke bastonen. Met Digital Signal Processing (DSP) en Dynamic Range Control (DRC) biedt deze set helder en zuiver geluid zonder vervorming, zelfs op hoge volumes. Je kan eenvoudig audiobronnen verbinden via Bluetooth of de dubbele RCA audio-ingang. De actieve luidspreker heeft aanpassingsknoppen voor volume, bas en treble aan de zijkant, en wordt geleverd met een draadloze afstandsbediening voor input selectie, demping en volumeregeling.

Adviesprijs: 139 euro – www.edifier.com

Eigenschappen: 2.0 (geen baskast), 66 W RMS, frequentiebereik: 60 Hz – 20 kHz, connecties: bluetooth, dubbele RCA

Logitech LGT-Z313

Logitech draait al decennia mee als het over pc-speakers gaat en vaak bieden ze een belachelijk goede prijs-kwaliteitverhouding. Dat is bij de LGT-Z313 niet anders. Ondanks zijn beperktere RMS van 25 W, is de set toch in staat een degelijk geluid te produceren. Dat heeft ze vooral te danken aan de compacte subwoofer. De Z313 biedt kamervullend geluid en een diepe bas voor al je pc-entertainment. Met een bedrade bedieningseenheid heb je eenvoudige controle over het volume en de stroom. Het moderne design past perfect bij elke kamerinrichting en je eigen set-up. De speakers zijn poepsimpel in gebruik te nemen en omdat ze hun voeding uit een usb-poort halen, moet je zelfs geen extra stekker voorzien.

Adviesprijs: 52.90 euro – www.logitech.com

Eigenschappen: 2.1 (compacte sub), 25 W RMS, frequentiebereik: 48 Hz – 20 kHz 2, connecties: USB, 3.5mm-audiojack

Trust Tytan 2.1

De Tytan 2.1 speakerset levert een krachtig geluid met een vermogen van 60 W RMS (120 watt piekvermogen). Met zijn hoogwaardige geluidskwaliteit en diepe bas, is deze set-up perfect voor gaming, films en muziek. De set heeft een praktische, bedrade volumeregelaar met aansluitingen voor hoofdtelefoon en mp3/smartphone, die gemakkelijk op je bureau te plaatsen is. Daarnaast zijn er aan de zijkant van de subwoofer extra regelaars voor volume en bas. Deze speakers zijn ook uitgerust met een slimme energiebeheerfunctie. Als er ongeveer vijf minuten geen geluid wordt afgespeeld, schakelt de speaker automatisch naar de stand-bymodus om energie te besparen. Zodra er weer geluid wordt gedetecteerd, schakelt de speaker automatisch in en hervat het afspelen.

Adviesprijs: 107 euro – www.trust.com

Eigenschappen: 2.1 (met subwoofer), 60 W RMS, frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz, connecties: pc-audiopaneel, 3.5mm-audiojack

Razer Nommo V2 X

Tot slot willen we de Nommo 2.0 V2 X-speakerset van Razer onder de aandacht brengen. Wat ze extra aantrekkelijk maakt is de ondersteuning van Bluetooth 5.1 en THX Spatial Audio. De Nommo V2 X beschikt over twee 83mm full-range drivers die zijn geoptimaliseerd voor helder en diep geluid over het hele audiobereik. Ze zorgen voor een goed gebalanceerde akoestiek voor al je entertainment. Met een maximaal geluidsdrukniveau (SPL) van 96 dB levert de Nommo V2 X een krachtige en explosieve audio-ervaring zonder compromissen. De naar achteren gerichte poorten hebben een speciaal L-vormig ontwerp dat zorgt voor een versterkte en diepe bas met minimale vervorming van lage frequenties. In tegenstelling tot andere sets heeft de Nommo 2.0 geen aparte subwoofer: ze zijn geïntegreerd in de speakers.

Adviesprijs: 167,90 euro – www.razer.com

Eigenschappen: 2.0, max. geluidsdrukniveau (SPL): 9296 dB op 1m, frequentiebereik: 75 Hz – 20 kHz, connecties: Bluetooth 5.1, USB-C-naar-USB-A