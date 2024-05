Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Als je nog graag gebruikmaakt van sms en wel wat tijd spendeert achter je desktop, dan kan het handig zijn om berichten te versturen vanachter je bureau. Voor langere conversaties beschik je immers graag over een pc-toetsenbord. We laten je zien hoe je kan sms’en vanop je desktop.

Hoewel er verschillende applicaties zijn waarmee je sms’jes kan versturen vanop je pc, maken we voor deze workshop gebruik van Google Berichten. Let wel: dit werkt alleen als je een Android-smartphone hebt en je contacten opgeslagen zijn in Google Contacten. Google Berichten is niet beschikbaar voor iOS. Er bestaan uiteraard wel voldoende alternatieven (zie kader).

Stap 1 / Google Berichten installeren

Heb je Google Berichten nog niet geïnstalleerd? Ga dan naar de Google Play Store op je Android-smartphone en download de app. Als de app al op je telefoon staat, zorg er dan voor dat deze is bijgewerkt naar de nieuwste versie om ervoor te zorgen dat die goed functioneert.

Stap 2 / ‘Berichten voor web’ activeren

Open de Google Berichten-app op je smartphone. Tik rechts bovenaan op het profielicoontje en kies uit het volgende menu voor ‘Apparaatkoppeling’. Daar krijg je de keuze om een QR-code te scannen (op het webadres in stap 3), of in te loggen met je Google-account. Je kan Google Berichten, indien je dat wenst, ook zonder account gebruiken. Tik rechtsboven op je profielfoto en in het volgende menu op het pijltje rechts en kies voor ‘Gebruiken zonder account’.

Stap 3 / SMS-berichten sturen op je pc

Zodra je bent verbonden, kan je sms-berichten verzenden op je pc. Open een webbrowser op je computer en ga naar de website messages.google.com. Je zou een interface moeten zien die lijkt op die van de Google Berichten-app op je telefoon. Klik op het pictogram ‘Nieuw bericht’ en kies het contact waarnaar je wilt sms’en. Typ je bericht en druk op ‘Verzenden’.

Geen Google-account?

Er zijn verschillende apps beschikbaar waarmee je sms-berichten kan verzenden en ontvangen op je desktop, zonder dat je een Google-account nodig hebt. Dit zijn alvast enkele goede opties:

MightyText: een populaire app waarmee je sms-berichten kan synchroniseren tussen je smartphone en je computer. Je kan de MightyText-website bezoeken en je aanmelden met je telefoonnummer om aan de slag te gaan.

Pushbullet: een andere handige app die je in staat stelt om sms-berichten te verzenden en te ontvangen vanaf je desktop. Het werkt via een browserextensie of desktopapplicatie. Je moet de Pushbullet-app wel nog downloaden op je smartphone.

AirDroid: een veelzijdige app waarmee je toegang hebt tot veel functies van je Android-telefoon vanaf je computer, waaronder het verzenden en ontvangen van sms-berichten. Het werkt via een desktopclient of webinterface. Je kan de AirDroid-app op je smartphone downloaden en verbinden met je computer via een QR-code.

