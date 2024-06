Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Op je terras, in je huis, op het werk, op een picknick of een camping: elke plek wordt beter met een streepje muziek. Maar vaak zijn de speakers van je eigen smartphone onvoldoende om de bovenhand te nemen, met het vele omgevingslawaai. Meestal heb je ook nood aan een betere geluidskwaliteit. Voor die problemen is er gelukkig een ruim aanbod van bluetoothspeakers die makkelijk mee te nemen zijn. Ze zijn ontworpen om compactheid te zijn, maar geluidskwaliteit blijft toch wel belangrijk. Natuurlijk kan een kleine bluetoothspeaker niet tippen aan een grote, bombastische muziekinstallatie. In muziek geldt vaak het principe ‘bigger is better’. Qua geluidskwaliteit en -bereik zal zo’n box niet kunnen tippen aan de audio die grotere modellen produceren.

Toch hebben de kleine speakers wel bestaansrecht: hun geluidskwaliteit is behoorlijk, en sommige modellen hebben echt wel een krachtige sound. Grote speakers of zelfs een surroundsysteem zijn natuurlijk geweldig voor thuis, maar soms is er de nood om muziek draagbaar te maken en mee te kunnen nemen. In zo’n situatie kan het aanbod van deze muziekspeakers helpen. Een paar grote spelers op het vlak van muziekboxen zijn JBL, Marshall en Sonos. Meerdere merken hebben een functie om hun muziekspeakers makkelijk met elkaar kunnen verbinden, om zo een netwerk te maken met meerdere luidsprekers. Sonos adverteert dit om thuis een surroundsysteem te creëren, terwijl JBL focust op het verbinden van je eigen speaker met die van vrienden, in een modus met de passende naam ‘PartyBoost’. Het is een geweldige functie als je weet dat vrienden of familie op die manier ‘compatibel’ zijn.

Maak je buren jaloers

Een bluetoothspeaker kiezen is soms een lastig gegeven, want het aanbod is erg groot. Er zijn dan ook verschillende aspecten waar je op moet letten. Geluidskwaliteit staat logischerwijze voorop: is het geluid helder en gedetailleerd? Komen de bassen goed door en heb je de mogelijkheid om het zelf bij te stellen moest dat nodig zijn? Is de muziek ook luid en sterk genoeg? Verder wil je ook een makkelijke connectie kunnen maken via bluetooth, maar soms is het handig om de optie te hebben om je speaker met de kabel te verbinden. De nieuwste audioproducten worden steeds vaker uitgerust met de meest geavanceerde bluetoothverbindingstechnologieën, waaronder ondersteuning voor codecs zoals AAC en SBC. Die spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de algehele geluidskwaliteit, waardoor gebruikers kunnen genieten van een rijkere luisterervaring. ACC staat voor Advanced Audio Coding, en behoud de kwaliteit van je audio terwijl het bestand wordt ingepakt in simpele code. Door die simpele code gaat de batterij minder snel leeg. SBC comprimeert het geluid ook tot een kleiner bestand, maar bij deze omzetting is er wel kwaliteitsverlies. Een speaker met AAC is dus beter qua geluid. Ook de bluetoothversie zelf maakt een verschil: Bluetooth 5 heeft bijvoorbeeld een hogere maximale snelheid en meer stabiliteit dan Bluetooth 4. Bluetooth 5.1, 5.2 en 5.3 hebben onderling ook kleine verschillen: vanaf 5.1 is er onder andere verbeterde nauwkeurigheid binnenshuis, 5.2 introduceerde kleinere vertraging tussen apparaat en speaker en 5.3 heeft een iets snellere verbindingssnelheid tussen apparaten. Dat is leuk, maar niet altijd noodzakelijk.

Functionele speakers

Omdat ze makkelijk mee te nemen moeten zijn, kijken we natuurlijk ook naar de compactheid én de batterijduur. Je wil namelijk niet dat de box uitvalt wanneer je net aan dat goede stuk van het liedje komt. Daarnaast is duurzaamheid ook een pluspunt: een speaker mag wel meerdere jaren meegaan. We zetten de uitblinkers in de categorie even op een rijtje, met een overzicht van hun prijs-kwaliteitverhouding. Bluetoothspeakers zijn meer dan alleen draagbare geluidsapparaten: ze zijn vaak uitgerust met extra functies zoals handsfree bellen, waterbestendigheid voor gebruik buitenshuis of knoppen om de muziek rechtstreeks te bedienen vanop de box. Als ze uitgerust zijn met wifi en een microfoon kan mogelijk ook een virtuele assistent, zoals Google Assistent, de box bedienen. Kortom: hoewel ze misschien niet dezelfde impact hebben als een uitgebreid audiosysteem, zijn bluetoothspeakers een handige oplossing voor het leveren van hoogwaardig geluid. Voor thuisgebruik of onderweg zorgen deze compacte en draadloze geluidsapparaten ervoor dat je altijd van je favoriete muziek kan genieten, waar je ook bent. We lijsten even de besten in dit vakgebied voor je op, rekening houdend met de bovenstaande factoren.

Compacte bluetoothspeakers: onze kooptips

JBL Flip 6

JBL is een koploper als het gaat over compacte bluetoothspeakers, met verschillende draagbare modellen in hun aanbod. De Flip 6 is een uitblinker in hun assortiment, met een aangename luisterervaring. Hij klinkt optimaal in een kamer, maar staat ook zijn mannetje bij gebruik buitenshuis, dankzij het tweewegsluidsprekersysteem. Het apparaat maakt gebruik van Bluetooth 5.1, waardoor een stabiele en snelle verbinding mogelijk is. Je kan hem ook koppelen aan andere JBL-speakers via PartyBoost. Verder is het apparaat ook bestendigd tegen water en stof en is het heel makkelijk mee te nemen. Het is een goede speaker voor thuis en onderweg, maar daar stopt het ook: veel extra functies heeft het apparaat niet. De speaker heeft geen wifi-functionaliteiten, dus er is geen mogelijkheid voor een slimme assistent. Het bevat ook geen aux-poort, dus je kan enkel luisteren via bluetooth. Een oplaadpoort voor je smartphone ontbreekt ook, iets wat wel handig en niet zo prijsverhogend zou zijn geweest. Toch is dit apparaat best aan te raden, voor mensen die op zoek zijn naar de pure muziekervaring, zonder de extra toeters en bellen en voor niet al te veel geld.

Adviesprijs: 112,99 euro – www.be.jbl.com

Eigenschappen: 12 uur batterij, waterdicht (IP67), Bluetooth 5.1 met SBC

Sonos Roam

De Sonos Roam heeft alle functies die je van een bluetoothspeaker verwacht. Ze zitten netjes verwerkt in het gekende, strakke design. De Roam is dan ook Sonos’ kleinste apparaat. Verbinden loopt via zowel bluetooth of wifi. Door die wifiverbinding kan je ook gebruikmaken van digitale assistenten, zoals Google Assistent of Amazon Alexa op het apparaat. Daarnaast past de speaker zijn geluidskwaliteit automatisch aan naar de omgeving, om je de beste luisterervaring te bieden. De algemene geluidskwaliteit zit ook wel snor: ondanks het kleine formaat kan het tippen aan hun grotere speakers, mede dankzij een sterke bas. Het past ook perfect in het multi-room-surroundsysteem dat het merk promoot. Met een druk op de knop kan je het geluid naar een andere speaker van Sonos sturen, moest je die hebben. Je kan verschillende speakers ook met elkaar verbinden, en je kan het apparaat draadloos opladen. Op de markt van compacte speakers is deze aan de duurdere kant, maar je krijgt er wel een heleboel functies voor terug.

Adviesprijs: 199 euro – www.sonos.com

Eigenschappen: 10 uur batterij, waterdicht (IP67), wifi, Bluetooth 5.0 met SBC & AAC

Marshall Emberton 2

Als je iets meebrengt naar vrienden of familie, wil je natuurlijk dat het een beetje stijl uitstraalt. Bij muziekspeakers is dit niet anders en de Marshall Emberton 2 is daar de absolute koploper in. Als je naar een concert gaat, kan je ervan uitgaan dat er een paar Marshall-boxen op het podium staan voor de gitaren. Die zijn helaas niet zo draagbaar, dus verkopen ze ook kleinere modellen. Die blijven wel de ‘look and feel’ van zo’n gitaarversterker behouden, maar het innerlijk telt ook: Marshall brengt het kwaliteitsvol geluid van hun grotere speakers naar het kleiner formaat. Het geluid is in balans. Verwacht dus geen sterk aanwezige bas van dit kleine apparaatje, zoals in de Sonos Roam. Via een app kan je het geluid wel naar wens aanpassen. De batterijduur is ook sterk voordeel: op één oplaadbeurt gaat hij maar liefst 30 uur mee. Verder betaal je vooral voor de look: de speaker ondersteunt geen wifi of spraakassistenten en heeft geen aux-poort. Voor sommigen zal dit een afknapper zijn, maar zijn looks en het degelijke geluid maken van hem een prima keuze.

Adviesprijs: 179 euro – www.marshall.com

Eigenschappen: 30 uur batterij, waterdicht (IP67), Bluetooth 5.1 met SBC

Teufel Rockster Go 2

De Teufel Rockster Go 2 is de ‘draagbaarste’ speaker van allemaal: met een draagriem op de achterkant maak je hem overal aan vast. Het toestel is een lichtgewicht en is bewust ontworpen om makkelijk vervoerbaar te zijn. Daarnaast is het ook waterdicht, en kan je 28 uur lang (als hij in spaarstand staat) naar je favoriete muziek luisteren. De audio is helder en de bassen komen goed door. Enkel bij hoger volume kan de speaker het een beetje laten afweten. De speaker ondersteunt ook de bluetooth-codec AAC, voor betere kwaliteit. Net zoals bij JBL en Sonos is er ook een mogelijkheid om boxen met elkaar te verbinden. Ook is er de functie Lipsync, waarmee het apparaat de vertraging die er doorgaans is bij een bluetoothverbinding, probeert te verminderen. Ideaal voor het kijken van films of series. Helaas zijn er geen drukknoppen aanwezig om een liedje door te spoelen, iets wat de andere apparaten wel hebben. Ook qua look is het apparaat niet zo strak ontworpen als de anderen in dit lijstje. Toch is hij ideaal voor het publiek dat draagbaarheid en geluidskwaliteit hoog in het vaandel draagt.

Adviesprijs: 149,99 euro – www.teufelaudio.be

Eigenschappen: 15 uur batterij (28 uur in spaarstand), waterdicht (IP67), Bluetooth 5.3 met AAC