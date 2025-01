Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Een goede hoofdtelefoon hoeft niet altijd de hoofdprijs te kosten. Of je nu naar je favoriete muziek wilt luisteren, podcasts volgt, of handsfree belt: in het budgetsegment zijn er tal van degelijke opties. Voor deze koopgids beperken we ons tot een adviesprijs van 50 euro en koptelefoons zonder actieve ruisonderdrukking.

Met dat beperkte budget hoef je niet zoveel in te boeten op gebruiksgemak of draagcomfort als je zou denken. Of je nu kiest voor een bedraad of draadloos model, je vindt in deze prijsklasse degelijke hoofdtelefoons met een prima geluidskwaliteit. Let bij je keuze vooral op wat voor jou het belangrijkst is: audiokwaliteit, comfort, draagbaarheid of extra functies. De audiokwaliteit van een hoofdtelefoon hangt af van verschillende factoren, zoals het type driver, de grootte van de oorschelpen en het gebruikte materiaal. In het budgetsegment kun je een prima geluid verwachten, maar toch zijn er duidelijke verschillen in kwaliteit.

Audiokwaliteit en geluidsbalans

De driver is het onderdeel dat verantwoordelijk is voor het omzetten van elektrische signalen in geluid. Hoe groter de driver, hoe beter de basweergave doorgaans is. De meeste betaalbare hoofdtelefoons hebben drivers van ongeveer 30-40 mm. Grotere drivers kunnen zorgen voor een voller geluid, maar let op dat dit niet altijd garant staat voor betere kwaliteit. Goedkopere modellen gebruiken vaak dynamische drivers die betaalbaar zijn, maar soms minder verfijnd klinken in de hogere frequenties. Vooral in het budgetsegment kunnen hoofdtelefoons nogal variëren in hun geluidsprofiel. Sommige modellen zijn bas-heavy, wat geweldig kan zijn voor moderne muziekgenres zoals hiphop en EDM, maar minder geschikt voor genres met veel details in de middentonen, zoals klassieke muziek of podcasts. Andere hoofdtelefoons bieden een neutraler geluid, wat beter is voor algemeen gebruik. Kies dus een model dat aansluit bij je luistervoorkeuren en muzieksmaak.

Draagcomfort en ontwerp

Een hoofdtelefoon moet niet alleen goed klinken, maar ook comfortabel zitten, vooral als je hem lange tijd achter elkaar wilt gebruiken. Let hierbij op de vorm van de oorschelpen en de pasvorm van de hoofdband. Bij een over-ear-ontwerp passen de cups van de koptelefoon helemaal over je oren heen. Dat biedt doorgaans de beste geluidsisolatie en het meeste comfort, vooral als de oorkussens van zacht materiaal zijn gemaakt. Het nadeel is dat ze wat groter en zwaarder kunnen zijn, wat dan weer minder ideaal is voor onderweg. On-ear-modellen rusten op je oren in plaats van ze volledig te bedekken. Ze zijn lichter en compacter, waardoor ze handiger zijn voor reizen of dagelijks gebruik. Er zijn ook koptelefoons met inklapbare oorschelpen, wat ze handiger maakt om mee te nemen en te bewaren. Het nadeel van on-earmodellen is dat ze minder geluidsisolatie bieden en na langdurig dragen oncomfortabel kunnen worden. Controleer ook of de hoofdtelefoon verstelbaar is en of de hoofdband voldoende padding heeft. Een goed passende hoofdtelefoon zal gelijkmatig over je hoofd verdelen en niet te strak zitten. Daarnaast beïnvloeden ook de gebruikte materialen het comfort, maar ook de geluidsisolatie. Goedkopere hoofdtelefoons gebruiken vaak plastic behuizingen, die minder duurzaam zijn dan de metalen of hardplastic alternatieven in duurdere modellen. Bovendien bieden dikkere oorkussens betere passieve geluidsisolatie, wat betekent dat je minder last hebt van omgevingsgeluid, ondanks het gebrek aan actieve ruisonderdrukking.

Bedraad of draadloos?

De keuze tussen een bedrade en een draadloze hoofdtelefoon hangt af van je persoonlijke voorkeur en de apparaten die je gebruikt. Beide hebben hun voor- en nadelen en gelukkig zijn er in het budgetsegment voldoende opties beschikbaar. Bedrade hoofdtelefoons zijn vaak goedkoper dan draadloze varianten en hebben geen problemen met batterijduur. Bovendien bieden ze over het algemeen een iets betere geluidskwaliteit, omdat er geen sprake is van compressie via bluetooth. Bedrade modellen maken gebruik van een standaard 3,5mm-aansluiting, wat compatibiliteit biedt met de meeste laptops, pc’s en oudere smartphones. Voor gebruikers met een telefoon zonder hoofdtelefoonaansluiting (zoals de meeste moderne iPhones) is een adapter noodzakelijk. Bedrade koptelefoons hebben nog een voordeel: ze werken direct uit de doos en je hoeft je geen zorgen te maken over opladen of het instellen van draadloze verbindingen. Een nadeel is wel dat je vastzit aan een kabel, wat minder handig is voor onderweg of tijdens het sporten. Draadloze hoofdtelefoons zijn wel aan een opmars bezig, zelfs in het budgetsegment. Deze modellen gebruiken bluetooth voor de verbinding met je apparaat. Het grootste voordeel is het gebruiksgemak: geen gedoe met kabels die in de knoop raken. Daarnaast bieden veel draadloze hoofdtelefoons in deze prijsklasse een batterijduur van 10 tot 30 uur, afhankelijk van het model en gebruik. Maar bluetooth brengt mogelijk een klein kwaliteitsverlies met zich mee, vooral bij modellen die geen ondersteuning bieden voor high-end audiocodecs zoals aptX of AAC. Sommige draadloze modellen bieden wel de optie om ze met een kabel te gebruiken als de batterij leeg is, wat handig kan zijn als je vaak vergeet op te laden.

Extra functies

Veel budgethoofdtelefoons bieden extra functies zoals een ingebouwde microfoon en bedieningselementen voor het aanpassen van volume of het overslaan van nummers. Dit kan handig zijn als je veel handsfree belt of je telefoon in je tas hebt zitten. In bedrade modellen zit de microfoon vaak op de kabel, terwijl draadloze modellen de microfoon in de oorschelp integreren. De geluidskwaliteit van de microfoon is meestal prima voor telefoongesprekken, maar verwacht geen topkwaliteit voor bijvoorbeeld opnames.

De beste koptelefoons onder de 50 euro

JBL Tune 510BT

De JBL Tune 510BT is een uitstekende keuze voor wie een betaalbare draadloze hoofdtelefoon zoekt met goede prestaties. Deze on-earhoofdtelefoon biedt een gebalanceerd geluid, met een verrassend diepe bas voor zijn prijsklasse, zonder dat die overheersend is. Dankzij Bluetooth 5.0 verloopt de verbinding soepel en stabiel, en de batterijduur van maar liefst 40 uur is een van de grootste pluspunten, wat ideaal is voor langdurig gebruik zonder frequent opladen. Het ontwerp is licht en comfortabel, maar de plastic constructie voelt niet heel premium aan. De zachte oorkussens bieden redelijke comfort, al kunnen ze bij langdurig dragen enigszins druk uitoefenen op de oren. De hoofdtelefoon is bovendien compact en makkelijk mee te nemen. De ingebouwde microfoon en knoppen voor volume- en trackbediening maken het handsfree bellen en muziek beheren erg eenvoudig. Kortom, de JBL Tune 510BT is een betaalbare allrounder met een goede balans tussen geluidskwaliteit, draagcomfort en gebruiksgemak.

Adviesprijs: 37,99 euro – www.jbl.com

Eigenschappen: 40 uur batterijduur, Bluetooth 5.0, gebalanceerd geluid met diepe bas, lichtgewicht on-ear ontwerp, ingebouwde microfoon met, redelijke gesprekskwaliteit.

JBL Draadloze Hoofdtelefoon Tune 520bt Zwart (jblt520btblkeu) €39,00 Koop op Mediamarkt.be Mediamarkt.be

Sony WH-CH520

De Sony WH-CH520 is een betaalbare draadloze hoofdtelefoon die opvalt door zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het geluid is helder en gebalanceerd, met goed gedefinieerde middentonen en hoge tonen. Hoewel de bas niet heel krachtig is, blijft die voldoende voor dagelijks gebruik en verschillende muziekgenres. De batterijduur is indrukwekkend, met tot wel 50 uur speeltijd op een enkele lading, wat ideaal is voor lange luistersessies of reizen. Het ontwerp is licht en comfortabel, met zachte oorkussens die goed zitten, zelfs bij langdurig gebruik. De bouwkwaliteit is echter voornamelijk van plastic, wat iets minder duurzaam aanvoelt. Dankzij de Bluetooth 5.0-verbinding is koppelen eenvoudig en de ingebouwde microfoon biedt heldere geluidskwaliteit voor handsfree bellen. De bediening op de oorschelpen is intuïtief, waardoor je gemakkelijk nummers kan overslaan of het volume aanpassen. Voor gebruikers die een solide draadloze hoofdtelefoon zoeken in het budgetsegment, biedt de Sony WH-CH520 een prima luisterervaring.

Adviesprijs: 44,99 euro – www.sony.com

Eigenschappen: 50 uur batterijduur, Bluetooth 5.0, helder geluid, comfortabele pasvorm met zachte oorkussens, microfoon biedt heldere geluidskwaliteit voor handsfree bellen.

JVC HA-S36W

De JVC HA-S36W biedt een meer dan degelijke luisterervaring voor zijn prijsklasse. Het geluid is redelijk gebalanceerd, met een focus op de middentonen, waardoor zang en instrumenten goed tot hun recht komen. De bas is echter wat minder krachtig dan bij andere modellen in deze categorie, wat hem minder geschikt maakt voor liefhebbers van muziekgenres waarin bassen belangrijk zijn. Met een batterijduur van ongeveer 30 uur is de HA-S36W betrouwbaar voor dagelijks gebruik, zonder vaak te hoeven opladen. De Bluetooth 5.0-verbinding is stabiel en zorgt voor een vlotte koppeling met je apparaten. Het ontwerp is licht en compact, met draaibare oorschelpen die het draagcomfort vergroten. De oorkussens zijn zacht, maar na langere luistersessies kunnen ze wat druk veroorzaken. De bouwkwaliteit is eenvoudig, grotendeels van plastic, maar dat is te verwachten in dit segment. Voor handsfree bellen is de ingebouwde microfoon handig, hoewel de geluidskwaliteit hier niet uitzonderlijk is.

Adviesprijs: 31,99 euro – www.eu.jvc.com

Eigenschappen: 30 uur batterijduur, Bluetooth 5.0, gebalanceerd geluid met minder krachtige bas, licht en compact, ingebouwde microfoon voor bellen, maar gemiddelde geluidskwaliteit.

JVC HA-S36W-A Opvouwbare Bluetooth on-ear hoofdtelefoon - Blauw 5.0 €29,99 €26,99 Koop op Bol.com Bol.com JVC HA-S36W Zwart €31,99 Koop op Coolblue.be Coolblue.be

Fresh ’n Rebel Clam Blaze

De Fresh ’n Rebel Clam Blaze is een stijlvolle, draadloze hoofdtelefoon. De geluidskwaliteit is aangenaam gebalanceerd, met een behoorlijke basweergave die niet te overweldigend is. De middentonen en hoge tonen blijven helder, wat zorgt voor een fijne allround luisterervaring voor verschillende muziekgenres. Met een batterijduur van ongeveer 35 uur kan je lange luistersessies houden zonder vaak te hoeven opladen. De Bluetooth 5.0-verbinding biedt een stabiele en snelle koppeling met je apparaten. Het over-ear-ontwerp zorgt voor goede passieve geluidsisolatie en maakt de hoofdtelefoon comfortabel, zelfs bij langdurig gebruik. De zachte oorkussens en verstelbare hoofdband dragen bij aan het draagcomfort. De bouwkwaliteit voelt stevig aan is bovengemiddeld, met een mix van plastic en zachte materialen. Daarnaast beschikt de Clam Blaze over een ingebouwde microfoon voor handsfree bellen, al is de gesprekskwaliteit eerder matig.

Adviesprijs: 43,99 euro – www.freshnrebel.com

Eigenschappen: 35 uur batterijduur, Bluetooth 5.0, gebalanceerd geluid met goede bas, comfortabel over-ear ontwerp, microfoon voor handsfree bellen, maar de gesprekskwaliteit is niet uitzonderlijk.

Fresh 'n Rebel Clam Blaze - Koptelefoon - 80u batterij - Volume Control op de Koptelefoon - Silky Sand 4.2 €69,99 €48,76 Koop op Bol.com Bol.com