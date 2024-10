Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Wie er in de jaren 90 al vroeg bij was met een internetverbinding thuis, zal beamen dat het World Wide Web toen nog wat van zijn maagdelijke onschuld had: het was bedoeld als informatienetwerk waar we allemaal slimmer van moesten worden. Tegen het einde van de eeuwwisseling hadden grote techbedrijven geld geroken, maar al snel spatte die zeepbel uiteen met de dotcomcrisis. Tegenwoordig hebben losse websites hun autoriteit verloren, ten voordele van de grote socialemediaplatformen. Critici zouden dan ook kunnen stellen dat het internet onderweg al een drietal keer gestorven is. Je leest er alles over in ons achtergrondstuk.

Daarnaast hebben we deze maand interessante koopgidsen in de aanbieding: zoek je een betrouwbare externe schijf of een goedkopere koptelefoon die toch prima audio biedt? En als je dan wel weer wat budget hebt om een oled-tv in huis te halen, dan helpen we je alvast met het maken van de juiste overwegingen.

Veel leesplezier.

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur