Soms luister je naar muziek en denk je: “Dit kan beter.” Gelukkig biedt Spotify allerlei handige instellingen die je luisterervaring kunnen opfrissen en personaliseren. Wanneer iets gewoon werkt, blijf je er vaak simpelweg af uit angst om per ongeluk iets kapot te maken. Wellicht experimenteer je dan ook liever niet met instellingen van een bepaalde applicatie wanneer die applicatie gewoon naar behoren werkt. In deze workshop treed je uit je comfortzone, want we bekijken welke handige instellingen de Spotify-app te bieden heeft. In deze workshop gebruiken we een Android-toestel. Op iOS kan je dezelfde instellingen terugvinden, maar eventueel kunnen ze wat meer verstopt zitten.

1. Open Spotify

Je moet allereerst Spotify openen. Zoek naar Spotify in jouw applicaties en als je nog geen Spotify hebt gedownload op jouw smartphone, dan moet je eerst de Google Play Store openen, zoeken naar Spotify en op Installeren drukken.

2. Instellingen openen

Om de instellingen te openen, klik je in de linker bovenhoek op de profielfoto en daarna op het tandwiel met de tekst Instellingen en privacy. Als je de instellingen hebt geopend, krijg je een overzicht van verschillende opties, maar voor deze workshop moet je op Afspelen drukken.

3. Selecteer opties

We zullen de volgende functies bespreken: Crossfade, Continu Afspelen, Automix, Volume Normaliseren en Automatisch Vergelijkbare Content Afspelen. Crossfade laat nummers geleidelijk in elkaar overlopen, waardoor er geen pauzes zijn tussen nummers. Kies het aantal seconden dat je wilt hebben. Automix en Continu afspelen spreekt voor zich: automix is een functie die ervoor zorgt dat nummers in bepaalde afspeellijsten naadloos in elkaar overlopen, vergelijkbaar met een dj-set. Continu Afspelen zorgt ervoor dat wanneer een afspeellijst of album is afgelopen, Spotify automatisch vergelijkbare nummers afspeelt.

4. Muziek testen

Je bent in principe klaar. Het beste wat je nu kan doen is om gewoon een aantal nummers af te spelen en kritisch nadenken of je de veranderingen fijn vindt. Als dat het geval is, dan is alles prima. Ben je niet tevreden? Dan ga je gewoon terug naar de Instellingen en pas je andere dingen aan.