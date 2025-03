Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Wil je op een groter scherm dan je telefoon van films en series genieten, notities maken voor school of werk, of een handig apparaat hebben om op te tekenen of ander grafisch werk op te doen? Dan is een tablet misschien wel iets voor jou. Tablets kunnen erg veelzijdige apparaten zijn en bieden een interessante middenweg tussen een smartphone en een laptop. Ze zijn over het algemeen compacter dan een laptop en bieden een gebruikerservaring die meer lijkt op die van een smartphone, maar ook een groter scherm waar je productiever of creatiever mee om kan gaan dan met het scherm van je telefoon. Een tablet kan ideaal zijn voor het bekijken van je favoriete films en series als je onderweg bent, maar met een bijpassende stylus kan je ook digitale tekeningen of notities maken. We belichten in deze koopgids verschillende modellen van verschillende merken, maar als je onze keuzes bekijkt, wordt het meteen duidelijk dat een paar merken duidelijk de marktleiders zijn binnen deze productcategorie. Gelukkig zijn er wel verschillende opties te vinden op allerlei prijsniveaus.

Waarom een tablet?

Wat maakt een tablet nu zo interessant, zeker ten opzichte van de smartphone of laptop die je misschien al hebt? Wel, een tablet is eigenlijk een mix van alle andere draagbare apparaten. Over het algemeen zijn tablets iets makkelijker overal mee naartoe te nemen dan een laptop en kan je er comfortabeler en productiever op werken dan op een smartphone. Hierdoor kan een tablet onder andere een ideaal apparaat zijn om onderweg van je favoriete entertainment te genieten of wat werk gedaan te krijgen. De meeste tablets bieden ook ondersteuning voor allerlei accessoires waarmee je nog productiever kan zijn, zoals toetsenborden (losstaand of ingebouwd in een tabletcase) en stylussen. Met dit soort accessoires komt een tablet dus ook steeds dichter in de buurt van een laptop, maar het blijft een compacter totaalpakket. Toch voelt de interface over het algemeen meer als een mobiele interface, maar er zijn natuurlijk wel allerlei apps beschikbaar om productief of creatief aan het werk te gaan met deze accessoires. Ook voor studenten kan een tablet in sommige gevallen een interessante optie zijn in plaats van (of naast) een laptop. In combinatie met een stylus of een toetsenbord kan je heel gemakkelijk notities maken op een tablet en er zijn ook allerlei soorten educatieve apps beschikbaar op dit soort mobiele apparaten. Als je net wat meer schermruimte zoekt dan je smartphonescherm je kan bieden, maar je wel een zo compact mogelijk apparaat in je tas wil stoppen, dan is een tablet zeker het overwegen waard.

Dankzij een stylus zoals de Apple Pencil hierboven (of een S Pen van Samsung) kan een tablet ook ideaal zijn voor creatievelingen.

iPad vs. Android-tablet

Als je op zoek bent naar een (nieuwe) tablet, dan zijn er in principe twee verschillende besturingssystemen waar je uit kan kiezen: Android of iPadOS. Voor iPadOS moet je natuurlijk een iPad van Apple kopen, maar tablets die op Android draaien, worden door meerdere fabrikanten gemaakt. Er zijn uitstekende opties te vinden voor beide platforms en ze hebben natuurlijk ook allebei hun voor- en nadelen, net als bij Android-telefoons en iPhones. Daarnaast is de keuze in sommige gevallen ook snel gemaakt als je al in een bepaald ecosysteem van apparaten zit, zoals iOS/macOS van Apple of het Samsung-ecosysteem. Vaak werken apparaten van dezelfde fabrikant toch net iets beter (of veel beter) samen dan apparaten van verschillende fabrikanten. Zo werkt een iPad veel soepeler samen met een iPhone dan met een Android-telefoon. Over iPads gesproken: deze apparaten staan tegenwoordig grotendeels bekend om hun zeer krachtige prestaties (van laptopniveau dankzij Apples M-serie-chips), premium design en zeer gebruiksvriendelijke interface. Ook werken iPads dus geweldig samen met andere Apple-apparaten zoals iPhones en MacBooks, maar bijvoorbeeld ook AirPods. Verrassend genoeg heeft Apple ook voor veel verschillende prijspunten een iPad. Echt een ‘goedkoop’ model is er misschien niet, maar er zijn meer opties voor verschillende prijzen dan bij de iPhones. Bij Android-tablets is er echter nog meer variatie. De grootste reden daarvoor is omdat er simpelweg meerdere fabrikanten zijn die Android-tablets kunnen maken. Zo zijn Samsung, Lenovo en OnePlus een aantal van de merken die tegenwoordig nog redelijk populaire tablets maken. Hierdoor zijn er nog meer opties voor verschillende prijzen te vinden. Samsung heeft bijvoorbeeld al een erg breed aanbod van goedkope modellen tot echte premium tablets. Verder biedt Android over het algemeen meer aanpassingsmogelijkheden en werkt het besturingssysteem vaak ook iets beter samen met apparaten buiten het Apple-ecosysteem. Ook zijn er Android-tablets te vinden waarvan je de opslagruimte kan uitbreiden met een microSD-kaart en dat is van iPads niet te zeggen. In deze koopgids zie je een aantal van de beste iPads en Android-tablets die je momenteel kan kopen.

De beste tablets in 2025

Apple iPad Air (M2, 2024)

De nieuwste iPad Air is misschien wel de beste tablet voor de meeste mensen. Als je op zoek bent naar een krachtige tablet, maar je niet meteen meer dan 1.000 euro wil betalen, dan is dit een uitstekende optie. Hij heeft een prachtig, dun ontwerp en is dankzij Apples M2-chip nog steeds enorm krachtig, ook al is inmiddels ook de M4-chip al uit. Je krijgt dus prestaties die in de buurt komen van die van de iPad Pro, maar voor een iets aangenamere prijs. Deze tablet is zo’n 50 procent sneller dan zijn voorganger en is uitermate geschikt voor onder andere multitasking, gaming en creatief werk. De iPad Air is beschikbaar in twee formaten (11 en 13 inch). De selfiecamera zit inmiddels aan een van de lange zijkanten, zodat je makkelijker kan videobellen en je kan dit apparaat configureren met maximaal 1 TB aan opslagruimte (niet verder uitbreidbaar).

Adviesprijs: vanaf 719 euro

www.apple.com

Eigenschappen: 11 of 13 inch, 2.360 x 1.640 of 2.732 x 2.048 pixels, 412 of 617 gram, Apple M2-chip, iPadOS 17, 128GB/256GB/512GB/1TB, 12MP (achter) + 7MP (voor), batterijduur tot 10 uur

Apple iPad Pro (M4, 2024)

Wil je echt het beste van het beste dat Apple te bieden heeft? Dan kom je bij de iPad Pro uit. Het model uit 2024 (beschikbaar in 11 en 13 inch) is Apples meest indrukwekkende tablet tot nu toe. Hij gebruikt een Ultra Retina XDR-display met ‘tandem oled’-technologie om een prachtige beeldkwaliteit te leveren. Dit apparaat focust zich, zoals de naam ook suggereert, wel vooral op professionals. Deze iPad Pro draait dan ook op de zeer krachtige M4-chip, die tot 50 procent betere CPU-prestaties kan leveren dan de M2 in de iPad Air. Dit is een tablet met de kracht van een MacBook en daardoor is hij uitermate geschikt voor zware grafische taken en natuurlijk ook alledaagse taken. Je kan hem ook combineren met de Apple Pencil Pro en een bijpassend Magic Keyboard om nog productiever te werk te kunnen gaan.

Adviesprijs: vanaf 1.219 euro

www.apple.com

Eigenschappen: 11 of 13 inch, 2.420 x 1.668 of 2.752 x 2.064 pixels, 444 of 579 gram, Apple M4-chip, iPadOS 17, 256GB/512GB/1TB/2TB, 12MP en LiDAR (achter) + 12MP (voor), batterijduur tot 10 uur

OnePlus Pad

De eerste tablet van OnePlus weet verrassend veel goede specs en features te bieden voor een zeer aantrekkelijke prijs (die verder verlaagd is sinds de release van zijn opvolger). Je krijgt hier een scherp en helder lcd-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz, plus een paar krachtige speakers en een grote batterij. Dankzij ondersteuning voor 67W-snelladen duurt het ook niet extreem lang voordat de tablet weer opgeladen is. De OnePlus Pad werkt uitstekend samen met OnePlus- en OPPO-telefoons, maar levert zelf dankzij de MediaTek Dimensity 9000-chip ook nog wel redelijke prestaties. Hij is niet bedoeld voor hele zware taken, maar als je gewoon wat wil webbrowsen of films en series wil streamen, is hij ideaal.

Adviesprijs: 349 euro

www.oneplus.com

Eigenschappen: 11,6 inch, 2.000 x 2.800 pixels, 552 gram, MediaTek Dimensity 9000-chip, OxygenOS (Android 14), 128GB, 13MP (achter) + 8MP (voor), batterijduur tot 12 uur

OnePlus Pad - 128GB - WiFi - Green 4.4 €499,00 Koop op Bol.com Bol.com

Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Als je Android fijner vindt dan iPadOS, maar je toch op zoek bent naar een krachtige tablet, dan is de Galaxy Tab S10 Plus een geweldige optie. Technisch gezien is de Tab S10 Ultra nog hoogwaardiger, maar dit Plus-model levert ook al fantastische prestaties. In sommige benchmarks weet deze tablet met zijn MediaTek Dimensity 9300+-chip zelfs de iPad Pro met M4-chip te verslaan. De Galaxy Tab S10 Plus is niet alleen geschikt voor het bekijken van films en series, maar kan ook multitasking en allerlei creatieve taken aan. Daarbij kan de meegeleverde S Pen ook goed van pas komen. Hij heeft ook nog eens een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid.

Adviesprijs: vanaf 1.069 euro

www.samsung.com

Eigenschappen: 12,4 inch, 1.752 x 2.800 pixels, 571 gram, MediaTek Dimensity 9300+-chip, One UI 6.1 (Android 14), 256GB/512GB (plus microSD-kaartslot), 13MP en 8MP (achter) + 12MP (voor), batterijduur tot 16 uur

Samsung Galaxy Tab S10 Plus - WiFi - 12/256GB - Moonstone Gray 4.7 €949,00 €854,00 Koop op Bol.com Bol.com Samsung Galaxy Tab S10+ (X826) 5G 12/512GB Silver (SM-X826BZSPEUE) €1.163,99 Koop op Amazon.nl Amazon.nl Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12,4 inch 256GB Wifi en 5G Grijs + Samsung Book Case Zwart €1.299,00 Koop op Coolblue.be Coolblue.be

Apple iPad (10,9 inch, 2022)

De gewone iPad heeft al een aantal jaar geen upgrade meer gehad, maar dit model met zijn 10,9-inchscherm biedt nog steeds een uitstekende prijs-kwaliteit. Hij biedt een goede batterijduur, degelijke camera’s (waaronder een selfiecamera op de lange zijde voor videogesprekken) en is beschikbaar meerdere leuke kleuropties. Er is ook ondersteuning aanwezig voor de eerste generatie Apple Pencil, voor als je toch een beetje creatief te werk wil gaan. Deze iPad is natuurlijk minder krachtig dan de iPad Air en iPad Pro, maar komt nog redelijk in de buurt van de Air, en dat voor een veel lagere prijs. Dit is een ideale iPad voor alledaagse taken, maar als je meer kracht nodig hebt, is de Air (of zelfs de Pro) dus wel interessanter.

Adviesprijs: vanaf 409 euro

www.apple.com

Eigenschappen: 10,9 inch, 2.360 x 1.640 pixels, 477 gram, Apple A14 Bionic-chip, iPadOS 16, 64GB/256GB, 12MP (achter) + 12MP (voor), batterijduur tot 10 uur

Apple 10,9‑inch iPad (Wi-Fi, 64 GB) - Zilver (10e generatie) 4.0 €349,00 €329,00 Koop op Amazon.nl Amazon.nl Apple iPad (2022) 10.9 inch 64GB Wifi Zilver + Apple Pencil 1 (2022) €474,00 Koop op Coolblue.be Coolblue.be

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

Als je op zoek bent naar een Android-tablet die niet al te duur is, maar iets veelzijdiger is dan de OnePlus Pad en een indrukwekkende batterijduur heeft, dan is de Galaxy Tab S9 FE Plus zeker het overwegen waard. Dit is in principe Samsungs antwoord op de iPad Air. Er zit bij deze tablet standaard een S Pen in de doos, plus je krijgt allerlei handige software van Samsung om de tablet in combinatie met Galaxy-telefoons en -laptops te gebruiken. Puur qua prestaties zal hij de iPad Air niet verslaan, maar wel qua batterijduur. Hij kan bijna twee keer zo lang meegaan. Dit is dus ook een ideale tablet voor onderweg of op reis. Net als de duurdere Galaxy Tab S10 Plus is hij ook waterbestendig en dat zien we niet vaak bij tablets, zeker rond deze prijs.

Adviesprijs: vanaf 568 euro

www.samsung.com

Eigenschappen: 12,4 inch, 1.600 x 2.560 pixels, 627 gram, Samsung Exynos 1380-chip, One UI 6 (Android 14), 128GB/256GB (plus microSD-kaartslot), 8MP en 8MP (achter) + 12MP (voor), batterijduur tot 20 uur

Samsung SM-X610 Galaxy Tab S9 FE+ 12.4'' Wi-Fi 8GB RAM 128GB Gray EU 4.0 €549,00 €523,00 Koop op Amazon.nl Amazon.nl Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus - WiFi - 128GB - Gray 4.7 €569,00 €533,74 Koop op Bol.com Bol.com