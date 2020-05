Apple heeft Siri in iOS 13 dan toch meer opengesteld voor derde partijen. En daar kunnen we nu eindelijk ook de vruchten van plukken. In deze workshop leer je hoe.

Eindelijk kunnen we nu ook via Siri Spotify bedienen. Wie iOS 13 of hoger op zijn iPhone draait kan ermee aan de slag. Zo kan je via spraakbediening meteen je favoriete afspeellijst, nummer, artiest of album laten afspelen via Spotify. Door de uitbreiding van iOS 13 en Siri voor derde partijen zal de spraakassistent van Apple nu eindelijk beter te bedienen zijn. Apple heeft die boot redelijk lang afgehouden, zo konden iPhonegebruikers tot nu toe alleen nummers afspelen met Apple Music door Siri op te roepen. In deze workshop leer je hoe je Spotify voortaan ook via spraak op de iPhone kan gebruiken.

Stap 1 / Koppel Spotify met Siri

Om te beginnen gaan we een connectie maken tussen Siri en Spotify. Zolang deze koppeling er niet is zal Siri niet in de muziekbibliotheek van Spotify kunnen. Zeg daarom “Hey Siri, speel bv. Pink Floyd op Spotify af.” Siri zal nu Spotify willen activeren maar beseft dat de koppeling er nog niet is. Daarom zal Siri je meteen toegang tot je Spotify-gegevens vragen. Tik daar op ja.

Koppel Spotify met Siri

Stap 2 / Hey Siri

Nu de koppeling tussen beide diensten klaarstaat kunnen we aan de slag. Zeg “Hey Siri” gevolgd door eender welk(e) nummer of artiest en laat je Spotify maar goed draaien.

Hey Siri, speel Pink Floyd!

Stap 3 / Maak Siri slimmer

Naast de reguliere spraakopdrachten kan Siri nog heel wat anders. Je kan Siri als het ware doen bijleren over Spotify. Ga naar instellingen en zoek naar Spotify in het lijstje met apps. Tik op de app en kies voor Siri en zoeken. Je krijgt nu een heleboel instellingen te zien. Zorg vooral dat leer van deze app aangevinkt staat. Zo kan Siri de meest relevante suggesties doen om muziek te beluisteren.

Siri heeft nog heel wat te leren over Spotify.

Stap 4 / Geef opdrachten

Het leuke aan de koppeling met Siri is het feit dat je de muziekstreamingdienst nu ook eindelijk kan gebruiken in de iOS Opdrachtenapp. Zorg ervoor dat de optie stel opdrachten voor aangevinkt staat. Ga naar de opdrachtenapp en maak eender welke connectie tussen apps en diensten die je maar kan bedenken. Ga ervoor!