Waarschijnlijk gebruik je de Spotify-app dagelijks zonder je er vragen bij te stellen, maar heb je al eens ontdekt welke instellingen de applicatie biedt?

Wanneer iets gewoon werkt, blijf je er vaak simpelweg af uit angst om per ongeluk iets kapot te maken. Wellicht experimenteer je dan ook liever niet met instellingen van een bepaalde applicatie wanneer die applicatie gewoon naar behoren werkt. In deze workshop treed je uit je comfortzone, want we bekijken welke handige instellingen de Spotify-app te bieden heeft. In deze workshop gebruiken we een Android-toestel. Op iOS kan je dezelfde instellingen terugvinden, maar eventueel kunnen ze wat meer verstopt zitten. Laten we van start gaan, druk op het Instellingen-icoon rechtsboven op het Spotify-thuisscherm en je bent er helemaal klaar voor!

Optie 1 / Geluidskwaliteit

Betaal je voor Spotify Premium, dan wil je wellicht graag zoveel mogelijk waar voor je geld. Een belangrijk onderdeel hiervan is om ervoor te zorgen dat je muziek luistert in de hoogste kwaliteit. Zeker wanneer je een duur headset hebt, is dit een echte must. Zoek hiervoor het gedeelte ‘Geluidskwaliteit’. De geluidskwaliteit voor streaming staat wellicht ingesteld op ‘Automatisch’ zodat de geluidskwaliteit bepaald wordt aan de hand van het netwerk waar je je op bevindt. Heb je echter meer dan genoeg mobiele data of stream je sowieso geen Spotify via mobiele data, dan kan je hier gerust ‘Zeer hoog’ aanvinken zodat je steeds in de beste kwaliteit streamt. Je kan hier tevens kiezen in welke geluidskwaliteit je muziek wil downloaden. Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer plaats de nummers innemen op je telefoon. Heb je genoeg opslagruimte, dan kan je hier kiezen voor ‘Hoog’ of ‘Zeer hoog’. Je nummers zullen nu (opnieuw) worden gedownload dus dit kan wel even duren.

Heb je aan mobiele data en/of opslagruimte geen tekort? Zet die kwaliteit dan op zijn hoogst!

Optie 2 / Data besparen

Ben jij vooral op pad met je telefoon, dan is het niet zo handig om muziek steeds te streamen in de beste kwaliteit. Wil je alsnog genieten van hoogstaande geluidskwaliteit, dan is het dus aangewezen om al je nummers te downloaden in de beste kwaliteit. Dit kan je heel makkelijk doen door naar een playlist te gaan en vervolgens de schuifknop ‘Downloaden’ te gebruiken. Heb je echter niet voldoende opslagruimte waardoor je de muziek sowieso moet streamen, dan gaat je mobiele data er nogal snel door. Gelukkig is er een instelling genaamd ‘Data Saver’ die de geluidskwaliteit zo laag mogelijk zet zodat je zo weinig mogelijk mobiele data verbruikt. Daarnaast wordt ook ‘Canvas’ uitgeschakeld. Dit is een nieuwe toevoeging van Spotify waarbij je bij bepaalde nummers een korte herhalende video te zien krijgt in plaats van simpelweg de albumcover.

Heb je weinig mobiele data en niet genoeg opslagruimte om muziek te downloaden? Gebruik dan de data saver.

Optie 3 / Vloeiende nummers

Vind je het fijn wanneer nummers naadloos in elkaar overvloeien, dan biedt Spotify je enkele interessante instellingen om dit effect te bekomen. Zo is er bijvoorbeeld de instelling ‘Continu afspelen’ die ervoor zorgt dat muziek zonder pauzes wordt afgespeeld. Vink dan ook meteen ‘Automix’ aan. Sommige playlists hebben namelijk een eigen mix gemaakt, als ware er een DJ in je Spotify-app zit. Door deze instelling aan te vinken, zorg je ervoor dat je deze mixen kan horen. Tot slot is er de crossfade. Dit zorgt ervoor dat een lied op het einde gradueel stiller gaat worden en het volgende lied ondertussen steeds luider zal beginnen spelen. Met andere woorden: de nummers lopen in elkaar over. Handige instellingen wanneer je bijvoorbeeld een feestje hebt, want dan wil je niet dat de muziek stopt!

De beste muziek is de muziek die nooit stopt!

Optie 4 / Equalizer

Dit is verreweg de meest technische optie die de applicatie te bieden heeft. Toch hoef je geen volleerde dj te zijn om zelf te experimenteren met de equalizer. Wanneer je de equalizer opent, krijg je te zien dat de equalizer op sommige apparaten het volume onverwacht kan aanpassen. Dat weet je echter pas wanneer je het probeert, dus bevestig het bericht met ‘OK’. Gebruik de schuifknop bovenaan om de equalizer in te schakelen. Zorg ondertussen dat er muziek speelt, zodat je het effect van de equalizer meteen hoort. Linksboven krijg je de keuze uit een aantal voorgemaakte profielen: Classical, Dance, Folk, Rock, … Luister je vaak naar rock, dan kan je dus in veel gevallen een mooier geluid bekomen door dit profiel te gebruiken. Wanneer je een bepaald profiel hebt gekozen, kan je het nog wat verder finetunen door te spelen met de knoppen. Wanneer je het gewenste geluid hebt gekomen, kan je de equalizer weer sluiten.