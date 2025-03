Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Bestanden opslaan gebeurt tegenwoordig vaker wel dan niet in de cloud. Foto’s krijgen via je smartphone instant een back-up en Wordbestanden worden handig opgeslagen op een server. Vaak denken we er niet meer bij na, tot de gratis opslagruimte plots vol zit. Wat dan? We hebben de beste opties voor cloudopslag uitgespit. Cloudopslag biedt een oplossing die zowel flexibel als betrouwbaar is, maar de keuze voor de juiste dienst kan overweldigend zijn. In deze koopgids bespreken we waar je op moet letten bij je keuze, hoe cloudopslag kan aansluiten bij je behoeften en waarom het vaak de voorkeur krijgt op traditionele methoden, zoals externe harde schijven. Ten slotte nemen we de vier beste clouddiensten voor particulieren onder de loep.

Waarom cloudopslag?

Cloudopslag is in essentie een manier om je bestanden online op te slaan, waardoor je overal en vanop elke pc, smartphone of tablet toegang hebt tot je data, zolang je over een internetverbinding beschikt. In de cloud werken is daardoor erg praktisch als je op verschillende apparaten werkt of regelmatig onderweg bent. Maar niet alle clouddiensten werken op exact dezelfde manier. Het loont dus zeker de moeite om je behoeften en verwachtingen in kaart te brengen voordat je een keuze maakt. Een van de belangrijkste overwegingen is de hoeveelheid opslagruimte die je nodig hebt. Voor eenvoudige back-ups van documenten en foto’s kan een gratis abonnement vaak volstaan. Daarvoor moet je zo nu en dan wel wat opkuiswerk verrichten, maar als je niet heel veel documenten en beelden opslaat, kan een gratis account bij een cloudprovider zeker volstaan. Maar, als je wél met grote videobestanden of uitgebreide fotocollecties werkt, dan zal je waarschijnlijk moeten investeren in een betalend plan. Beveiliging is een andere cruciale factor. In tijden waarin cyberaanvallen en datalekken regelmatig het nieuws halen, wil je zeker weten dat je bestanden versleuteld zitten achter een sterke encryptie en dat de dienst tweestapsverificatie aanbiedt om snoodaards die je login konden bemachtigen alsnog te dwarsbomen. Daarnaast speelt gebruiksgemak een grote rol. Een goede clouddienst synchroniseert je bestanden automatisch tussen verschillende apparaten en platformen, zodat je je nooit zorgen hoeft te maken over handmatige updates of verloren bestanden. Voor wie vaak samenwerkt met anderen, zijn ook de mogelijkheden voor delen en samenwerking belangrijk. Denk aan functies zoals gedeelde mappen, versiebeheer en bewerkingsopties in real time. De interface van de cloudomgeving moet overzichtelijk zijn en het beheer van je bestanden moet moeiteloos aanvoelen. Tot slot is natuurlijk de prijs nog een doorslaggevende factor. Hoewel veel clouddiensten gratis opslag aanbieden, zijn de betaalde abonnementen vaak aantrekkelijker als je serieus aan de slag wilt. Hoewel de tarieven en functies per dienst sterk kunnen variëren, heb je tegenwoordig al een cloudplan voor letterlijk 2 euro per maand. Pas wanneer je écht veel gegevens wil opslaan (en dus bij de duurdere plannen aanbelandt), wordt je keuze qua kosten wat complexer.

Beter dan een externe schijf?

Cloudopslag raakte pas echt ingeburgerd eind jaren 2000, begin jaren 2010. Tot dan waren we voor back-ups aangewezen op externe harde schijven (of een extra interne schijf in onze pc). Toch hoeven die nog niet de zolder op. We durven ze ook nog steeds gebruiken voor back-ups van videobestanden, installatie-files of oude, geripte muziek-cd’s, bijvoorbeeld. De cloud is natuurlijk wel superieur voor foto’s en bestanden waar je altijd en overal bij wil kunnen. Als je een (externe) schijf jarenlang continu gebruikt, dan bestaat het risico dat die ooit crasht en je gegevens verloren gaan. HDD’s en ssd’s zijn kwetsbaar voor fysieke schade, zoals vallen of waterschade en kunnen bovendien gestolen of verloren raken. Dan geeft de cloud je natuurlijk de nodige gemoedsrust. Je bestanden worden bewaard in goed beveiligde datacentra, waardoor ze beschermd blijven tegen dergelijke risico’s.

De beste diensten voor cloudopslag in 2025

Google Drive: veelzijdigheid en samenwerking

Google Drive is al jarenlang een van de populairste clouddiensten en dat is niet zonder reden. Met 15 GB gratis opslag biedt de zoekreus een royale hoeveelheid ruimte voor basisgebruikers. Wat Google Drive echt onderscheidt, is de naadloze integratie met andere Google-producten zoals Docs, Sheets en Foto’s. Dit maakt het een uitstekende keuze voor wie vaak samenwerkt aan documenten of al (regelmatig) gebruikmaakt van Googles ecosysteem. Voor wie meer ruimte nodig heeft, biedt Google Drive betaalbare abonnementen aan, zoals 100 GB voor €1,99 per maand of 2 TB voor €9,99 per maand. Hoewel de opslag wordt gedeeld met Gmail en Google Foto’s, is dit zelden een probleem dankzij de efficiënte manier waarop Google je ruimte beheert. De dienst blinkt uit in gebruiksgemak en veelzijdigheid, maar wie geen Google-gebruiker is, kan de sterke afhankelijkheid van dit ecosysteem als een nadeel ervaren.

Prijzen: gratis (tot 15 GB), €1,99/maand (100 GB), €9,99 euro/maand (2 TB) – www.one.google.com

Eigenschappen: royale gratis opslagruimte, ideaal voor samenwerken dankzij Google Docs, Sheets en Slides, betaalbare abonnementen

Microsoft OneDrive: ideaal voor productiviteit

Voor gebruikers van Windows en Microsoft Office is OneDrive een vanzelfsprekende keuze. Deze dienst biedt een naadloze integratie met programma’s zoals Word, Excel en PowerPoint, waardoor het eenvoudig is om bestanden direct vanuit deze toepassingen op te slaan en te delen. Met 5 GB gratis opslag is het basisaanbod bescheiden, maar de abonnementsopties zijn aantrekkelijk. Voor 2 euro per maand krijg je 100 GB opslag, terwijl een Microsoft 365-abonnement (dat begint bij 7 euro per maand) 1 TB opslagruimte en toegang tot Office-toepassingen omvat. OneDrive is vooral geschikt voor professionals en studenten die intensief gebruikmaken van Office-tools. De synchronisatie werkt snel en probleemloos en de samenwerkingstools zijn uitstekend. Het grootste nadeel is dus dat de gratis opslagruimte beperkt is, waardoor je al snel moet upgraden naar een betalend plan.

Prijzen: gratis (tot 5 GB), €2/maand (100 GB), €7/maand (1 TB, Microsoft 365) – www.microsoft.com

Eigenschappen: beste integratie met Microsoft Office, inclusief in Microsoft 365 (1 TB bij abo), offline toegang tot bestanden

Dropbox: eenvoudig en snel

Dropbox heeft zich altijd gericht op eenvoud en betrouwbaarheid en dat is precies waar het in uitblinkt. De interface is intuïtief en de synchronisatie werkt razendsnel, wat het erg populair maakt bij professionals. Met slechts 2 GB gratis opslag is het basisplan vrij karig, maar de betaalde opties (zoals die van 2 TB voor 9,99 euro per maand) bieden meer dan genoeg ruimte voor de meeste gebruikers. Wat Dropbox uniek maakt, is de focus op samenwerking. Met functies zoals gedeelde mappen, slimme synchronisatie en versiebeheer is het ideaal voor teams die vaak samen aan projecten werken. Het gebrek aan royale gratis opslag kan (samen met integratie van productiviteitsapps) een drempel vormen voor wie echt als in de cloud aan documenten wil werken en niet enkel bestanden wil kunnen opslaan en delen.

Prijzen: gratis (2 GB), €9,99/maand (2 TB), €16,58 tot €24 /maand (3-5 TB) – www.dropbox.com

Eigenschappen: eenvoudige interface (gebruiksvriendelijk), supersnelle synchronisatie van bestanden, grotere formules met focus op professionals

iCloud: perfect voor Apple-gebruikers

Apple-gebruikers zullen iCloud waarderen om zijn naadloze integratie met macOS en iOS. Eigenlijk is dit een no-brainer als je al hoofdzakelijk met Apple-toestellen werkt en dus in het macOS/iOS-ecosysteem vertoeft. De dienst maakt het eenvoudig om bestanden, foto’s en instellingen te synchroniseren tussen al je Apple-apparaten. Met 5 GB gratis opslag biedt iCloud een redelijk startpunt, terwijl de betaalde abonnementen, zoals 50 GB voor 0,99 euro per maand of 2 TB voor 9,99 euro per maand, uitstekende waarde bieden. Het grootste voordeel van iCloud is de eenvoudige werking binnen het ecosysteem. Je hoeft geen handmatige configuraties uit te voeren; alles werkt gewoon. Voor gebruikers die geen Apple-apparaten hebben, is de functionaliteit echter beperkt, waardoor iCloud minder aantrekkelijk is voor een breder publiek.

Adviesprijs: gratis (2 GB), €0,99/maand (50 GB), €9,99/maand (2 TB) – www.apple.com

Eigenschappen: Naadloze, bijzonder fijne integratie met Apple-apparaten, automatische back-ups, beste instapaanbod (€0,99 per maand voor 50 GB)

Lees ook: koopgids gratis VPN’s