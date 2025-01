Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Apple heeft Temu, de direct-from-factory online marktplaats, uitgeroepen tot één van de beste apps van 2024.

In een persbericht omschreef Apple de App Store als “de veiligste en beste plek voor gebruikers om apps en games te ontdekken en te downloaden”, dankzij een robuust raamwerk van toepassingen, technologieën, en deskundig beheer.

Temu is de populairste iPhone-app in 24 van de ongeveer 30 markten waar Apple gelokaliseerde ranglijsten publiceert, waaronder de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Ierland, Nederland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Polen, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, de Verenigde Arabische Emiraten, en Zuid-Afrika.

Volgens gegevens van de Apple App Store is Temu de op één na meest gedownloade app in Japan, Italië, en Frankrijk.

Keuze van consumenten overal ter wereld

Temu kreeg wereldwijd opvallend veel erkenning vanwege het groeiende vertrouwen in de app en haar aantrekkingskracht op de consument. In september won Temu de Poolse Blix 2024 Best Promotion Award, een prijs die werd toegekend door stemmen van consumenten, drie maanden nadat Temu werd geëerd met de Market Success Award tijdens de Retail Awards in het land.

Temu werd in november door Nikkei Trendy gerangschikt onder de ”Top 30 Hit Products of 2024”, als enige online marktplaats op de lijst. In december won Temu de “Excellence Award” van de Japanse “Best App Award 2024” in de categorie winkelen, vanwege haar positieve impact op gebruikers.

Onafhankelijke veiligheidsvalidatie

Een analyse van het Zwitserse Nationale Testinstituut voor Cybersecurity (NTC) van december 2024 erkent de sterke prestaties van Temu op het gebied van het beheren van app-rechten, met name in vergelijking met andere e-commerce platforms. Het onderzoek werd uitgevoerd door drie experts van de NTC, die 60 volledige werkdagen besteedden aan het analyseren van de Temu-app zonder dat er potentiële beveiligingsproblemen werden gevonden.

Toewijding aan veiligheid

Temu’s benadering van veiligheid omvat meerdere lagen van beveiligingsprotocollen:

Cybersecurity-certificering: DEKRA, een Duits testinstituut, heeft Temu’s naleving van de Mobile Application Security Assessment (MASA)-standaard gevalideerd.

DEKRA, een Duits testinstituut, heeft Temu’s naleving van de Mobile Application Security Assessment (MASA)-standaard gevalideerd. Bug Bounty Programma: Deze samenwerking met cybersecurityplatform HackerOne nodigt onderzoekers uit om kwetsbaarheden in de app te identificeren en aan te pakken.

Deze samenwerking met cybersecurityplatform HackerOne nodigt onderzoekers uit om kwetsbaarheden in de app te identificeren en aan te pakken. Betalingsbeveiliging: Samenwerkingsverbanden met grote creditcardaanbieders garanderen de naleving van de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Dit omvat geavanceerde beveiligingssystemen, zoals Visa 3D Secure en MasterCard ID Check.

Samenwerkingsverbanden met grote creditcardaanbieders garanderen de naleving van de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Dit omvat geavanceerde beveiligingssystemen, zoals Visa 3D Secure en MasterCard ID Check. Anti-phishingmaatregelen: Als lid van de Anti-Phishing Working Group (APWG) neemt Temu actief deel aan inspanningen om online fraude en cybercriminaliteit te bestrijden.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Wel willen we consumenten wijzen op de zorgen van privacy-experts, zoals Vincent Nys (via VRT), over het mogelijke misbruik van de rechten die de Temu-app heeft op Android en iOS. Daarnaast waarschuwt de Nederlandse consumentenautoriteit (ACM) voor de manier waarop de Chinese webwinkel het consumentenrecht schendt. De redactie adviseert altijd voorzichtig om te gaan met webshops die buiten de EU opereren.