Een liedje casten van je computer naar een Chromecast in de buurt? Spotify heeft de functionaliteit nu toegevoegd.

Stel, je zit aan je computer en wil het geweldige liedje dat je aan het afspelen bent naar je Chromecast sturen zodat je het via een degelijk geluidssysteem kan beluisteren. Met je smartphone is dit eenvoudig: Je drukt op het Chromecast icoontje en de technologie doet de rest. Vanaf je desktop casten is echter nog maar enkele weken mogelijk.

Stap 1: Het technische werk

Voor deze workshop hebben we een Chromecast nodig. Dit kleine apparaatje helpt je televisie om informatie te ontvangen en af te spelen. Via je smartphone kan je bijvoorbeeld muziek en video’s afspelen van platformen zoals YouTube, Netflix,… Moderne televisies met AndroidTV als besturingssysteem hebben meestal een Chromecast ingebouwd. Je televisie aanzetten en hem verbinden met hetzelfde (wifi)netwerk is voldoende om te streamen naar die Chromecast. Zorg ook dat je Spotify versie 1.1.38 voor desktop hebt. Updaten kan via de website of app.

Zet alvast een playlist klaar.

Stap 2: Stream naar Chromecast

Speel nu je favoriete muziek af in Spotify op je computer. Rechts onderaan, naast de volumeregelaar, zie je een speaker icoontje. Klik erop en selecteer je Chromecast om Spotify Connect te activeren. Als deze in de tv zit, dan heeft deze dezelfde naam als je toestel. Je muziek begint vanzelf te spelen.