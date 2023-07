Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Amazon Music, Apple Music en Tidal willen elk ooit de positie van Spotify innemen. Dan moeten ze eerst flink aan de bak: geen van de diensten kan tippen aan de kwaliteiten van Spotify. Eigenlijk wil ik er niet over nadenken hoeveel geld Spotify de voorbije jaren van mij ontving. Sinds 2019 ben ik een vaste waarde in het abonneebestand van de Zweedse streamingsdienst en niet zonder reden: zonder Spotify had ik veel tracks nooit leren kennen. Ogenschijnlijk zonder enige moeite vult Spotify mijn (en zijn ‘eigen’) afspeellijsten aan met muziek die perfect in mijn straatje past. Vaak gaat het zelfs om nummers die niet per se binnen mijn genres vallen (ik luister veel pop, trap en house), maar wel aansluiten bij het ritme en het soort topics dat ik graag terugzie in muziek. Elke morgen kan ik eigenlijk een nieuwe aangeraden afspeellijst (of nummerradio) opstarten en mij daarin laten onderdompelen, zonder steeds het gevoel te hebben dat ik wil skippen. Tidal, dat ik eveneens al jaren gebruik (vooral om hoofdtelefoons en in-ear oortjes te testen), begeeft zich nog altijd niet op dat niveau en ook Apple Music heeft daar moeite mee.

Apple Music: content niet echt op maat

Apple Music positioneert zich (uiteraard) als dé streamingsdienst voor Apple-apparatuur. Opvallend aan de streamingsdienst is dat het Dolby Atmos (Spatial audio) ondersteunt en ook ‘lossless’ tracks aanbiedt. Voor zulke nummers heb je volgens Apple wel een DAC nodig om ten volste van de audiokwaliteit te genieten, maar ook via de DAC in je Android of iOS-toestel moet je van de hogere kwaliteit kunnen genieten. Op andere vlakken is het platform niet erg bijzonder: podcasts maken geen deel uit van het aanbod, er is geen bewegende ‘album-art’ (voor specifieke nummers zijn er wel muziekvideo’s beschikbaar) en het ontwerp van de app voelt verwarrend. Nergens vind je een afspeellijst met nummers die je leuk vindt (maar misschien ligt dat aan mij als Spotify-connaisseur?) en het startscherm ‘Luister nu’ is een verwarrende mix tussen aanbevolen muziek en bijvoorbeeld een banner voor voorspellingen van Shazam. Had ik daar ooit om gevraagd? Ik dacht het niet. Geef mij gewoon unieke content, tracks en afspeellijsten die specifiek voor mij zijn gemaakt. Niet een oplijsting van nummers die toevallig populair zijn op Apple Music.

Ook Tidal mist juiste aanbevelingen

Tidal trok al langer mijn aandacht, juist vanwege de hogekwaliteitsaudio van de Master-tracks. Net als bij Apple is het aangeraden daar een DAC voor te gebruiken (de kwaliteit moet dan flink omhoog gaan), maar ook als je zonder DAC naar Master of Hifi-tracks luistert, is het verschil soms overduidelijk. Voor mij als audio-liefhebber wel, althans. Net als Apple Music gaat Tidal echter de mist in op andere vlakken. Zelfs na de muziekstreamingsdienst meerdere jaren actief te hebben gebruikt, bevat het startscherm veel algemene aanbevelingen. Aanbevelingen die voor heel Nederland (waar ik woon) passend zijn, maar echt niet bij mijn muzieksmaak aansluiten. Gelukkig is er wel een lijst met gelikete muziek (Tracks), maar een optie om deze lijst (en zelf aangemaakte afspeellijsten) te laten aanvullen met bijpassende nummers is er niet. Bewegende album-art en video’s ontbreken op Tidal geheel. Hoewel dat geen échte aanvulling is op de audiobeleving, wil het oog ook wat. Tot slot nog podcasts. Welke podcasts eigenlijk? Net als AM, vind je geen podcasts in Tidal.

Verschil in marktaandeel

Functioneel ontbreken er dus wel een aantal zaken in Apple Music en Tidal die je wel in Spotify terugvindt. Dat is een van de redenen waarom Spotify al jarenlang wereldwijd de grootste muziekstreamingsdienst is. Het bedrijf heeft intussen 187,8 miljoen betalende abonnees (Q2 2022, bron: Midia Research), goed voor een marktaandeel van 30,5 procent. Apple Music, ter vergelijking, is goed voor een marktaandeel van 13,7 procent, ofwel 84,7 miljoen abonnees. Voor Tidal geldt dat de streamingsdienst in het niets valt bij Apple Music of Spotify. Volgens Midia Research had Tidal in Q2 2021 een marktaandeel van beneden de 2 procent. Je ziet dus direct dat streamingsdiensten die de focus willen leggen op audiokwaliteit en daardoor inboeten op andere aspecten, dit ook terugzien in de cijfers. Voor Apple geldt dat de merknaam deels bijdraagt aan het succes, maar Tidal geniet die bekendheid niet, met een marktaandeel dat vrij laag blijft.

‘Gebruikers zitten klem’

Vind je de audiokwaliteit van Spotify onvoldoende, maar kan je niet zonder het algoritme van Spotify? Dan zit je in exact hetzelfde schuitje als ik. Hoe graag ik andere muziekstreamingsdiensten ook een kans geef, overtuigd raken van de kwaliteiten lukt simpelweg niet. De combinatie van het algoritme, het overzichtelijke ontwerp, inclusie van podcaststreaming, vlotte verbinding met Sonos-speakers via Spotify Connect, gemakken als ‘Enhance’ om eigen afspeellijsten aan te vullen én het feit dat vrijwel al mijn vrienden en kennissen bij Spotify zitten, heeft mij in een houdgreep. Zie het gerust als klemzitten in een streamingsdienst. En, laten we heel eerlijk zijn: dat weet het Zweedse bedrijf. Hoewel dat de voorbije jaren niet tot immense prijsverhogingen heeft geleid, blijven verbeteringen op het vlak van audiokwaliteit wel uit. Spotify zegt dat er wel een hifi-variant op komst is. Of die geïntegreerd wordt in het standaardabonnement, valt nog af te wachten. Mogelijk heeft het bedrijf het lef daar nog eens extra voor aan te rekenen. Maar goed: dat kan ook niet anders als je op een onbewoond eiland zitten en je naaste concurrenten met een lekke boot dat eiland proberen bereiken. Ik blijf hopen op een concurrent die het functiemonopolie doorbreekt. Duimen jullie mee?