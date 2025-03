Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

HP OmniBook X AI PC

De HP OmniBook X AI PC levert solide prestaties en uitstekende batterijduur dankzij de Snapdragon X Elite-processor. De laptop valt op door zijn slanke ontwerp, touchscreen en indrukwekkende batterij, die in onze tests tot 15 uur meeging. Het scherm zou wel wat helderder mogen en de AI-functionaliteiten bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase. Voor algemene productiviteit is deze laptop zeer geschikt, al zijn er enkele beperkingen in de compatibiliteit met Windows op ARM-applicaties. Ondanks deze minpunten biedt de OmniBook X een goede prijs-kwaliteitverhouding en is het een serieuze concurrent op de AI PC-markt. Het toetsenbord en de trackpad zijn comfortabel, wat bijdraagt aan een prettige gebruikservaring. De connectiviteitsopties zijn echter wat beperkt, met slechts twee usb-c-poorten en één usb-a-poort. Al met al is de HP OmniBook X AI PC een uitstekende keuze, die prestaties, design en innovatieve functies biedt tegen een schappelijke prijs.

www.hp.com

Adviesprijs: 1.399 euro

Samsung Galaxy A35

De Samsung Galaxy A35 beschikt over een aantrekkelijk scherm met dezelfde resolutie en verversingssnelheid als de Galaxy S24. Hoewel het scherm iets groter is, zullen de meeste gebruikers weinig verschil merken. De telefoon heeft een 6,6-inchdisplay met FHD+ resolutie, een verversingssnelheid van 120 Hz en een maximale helderheid van 1.000 nits. De Galaxy A35 is uitgerust met een 5.000mAh-batterij die goed presteert. Bij gemiddeld gebruik gaat de batterij makkelijk een hele dag mee, maar het opladen duurt relatief lang. Houd rekening met een oplaadtijd van ongeveer twee uur, en er wordt geen oplader meegeleverd in de doos. Op het gebied van camera’s presteert de telefoon wat minder. De 50MP-hoofdcamera is degelijk, maar de 8MP-groothoekcamera heeft moeite bij weinig licht en zelfs overdag kunnen de kleuren soms wat flets ogen.

www.samsung.com

Adviesprijs: 249,99 euro

Technics EAH-AZ80

De Technics EAH-AZ80 staan tegenover sterke concurrenten zoals de Sony WH-1000XM5, Bose QuietComfort Earbuds 2 en Apple AirPods Pro, maar toch komen ze als favoriet naar voren. Dit is te danken aan hun combinatie van functies, audiokwaliteit en ontwerp. Het geluid van deze oordopjes is indrukwekkend: nauwkeurig, gebalanceerd en vol detail. De klank is natuurlijk en realistisch, zonder kunstmatige vervormingen, wat zorgt voor een overtuigende en coherente luisterervaring. Op het gebied van functies biedt de triple-point-connectiviteit een unieke eigenschap, waardoor je moeiteloos tussen drie apparaten kan schakelen. Tijdens het testen bleek deze functie stabiel en zeer praktisch. Dankzij de Just My Voice-technologie waren deze oordopjes veel minder gevoelig voor windruis dan veel van hun concurrenten. Hoewel de noise-cancelling niet op hetzelfde niveau zit als bij de Bose QuietComfort Earbuds 2, presteren ze nog steeds uitstekend in vergelijking met de meeste andere oordopjes.

www.technics.com

Adviesprijs: 249,99 euro

Brother HL-L3230CDW

Deze laserprinter valt door zijn prestaties en betaalbaarheid in de topcategorie thuisprinters. In plaats van luxefuncties zoals een touchscreen of NFC-connectiviteit, richt de Brother HL-L3230CDW zich op de basis. Er is bijvoorbeeld geen scanner aanwezig: de printer is puur ontworpen om te printen. Tijdens onze eigen tests waardeerden we deze eenvoud en de focus op één taak. Zo ontdekten we dat hij automatisch dubbelzijdig kan afdrukken en met een snelheid van 25 pagina’s per minuut. De papierlade biedt ruimte voor 250 vellen, wat een praktische toevoeging is. De bouwkwaliteit is degelijk en de printer biedt een perfecte balans tussen prijs en prestaties. Gedurende de test zagen de afdrukken er altijd helder en kleurrijk uit en we kwamen geen papierstoringen tegen. Het moet gezegd worden dat deze printer behoorlijk groot is voor thuisgebruik. Niet iedereen zal voldoende ruimte hebben om hem te plaatsen, maar dit model is zelfs aan de compacte kant voor een laserprinter.

www.brother.be

Adviesprijs: 219,99 euro

App van de maand: Notion

Notion is in korte tijd uitgegroeid tot een van de populairste productiviteitsapps, en terecht. Deze app biedt een indrukwekkende alles-in-één werkruimte voor notities, takenbeheer, databases en projectplanning. Of je nu een planning wil maken voor je activiteiten, of een professional die teamprojecten organiseert: Notion biedt een flexibele oplossing. De kracht van Notion ligt in zijn modulaire opbouw. Je kan een lege pagina beginnen en die volledig naar eigen wens inrichten met tekst, tabellen, afbeeldingen en zelfs geïntegreerde takenlijsten. De app werkt met een eenvoudig drag-and-drop-systeem, wat betekent dat zelfs beginners zonder moeite hun eigen werkstructuur kunnen bouwen. Daarnaast biedt Notion krachtige samenwerkingsfuncties, waarmee je met meerdere gebruikers in real time aan projecten kan werken. Voor wie houdt van structuur, biedt Notion ingebouwde sjablonen voor verschillende doeleinden, zoals weekplanners, contentkalenders en projectdashboards. Hierdoor hoef je niet steeds vanaf nul te beginnen. De app synchroniseert moeiteloos tussen desktop, tablet en smartphone, zodat je altijd en overal toegang hebt tot je informatie. Een klein nadeel is dat de leercurve wat steiler kan zijn, vooral voor gebruikers die gewend zijn aan simpelere apps zoals Google Keep of Trello. Maar eenmaal gewend aan de interface, merk je dat de flexibiliteit en kracht van Notion ongeëvenaard zijn. Het is kortom een must-have app voor iedereen die zijn werk of leven beter wil organiseren.

Platform: Android, iOS

Prijs: gratis (Notion Plus vanaf 8 euro per maand)