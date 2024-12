Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Ben je vaak onderweg met het openbaar vervoer of wil je op het vliegtuig van je Netfix-series en -films kunnen genieten? Dan heb je daar zelfs geen internetverbinding voor nodig. Je kan een serie of film downloaden op Netflix voor offline gebruik. Natuurlijk heb je een Netflix-abonnement nodig en een stabiele, liefst snelle internetverbinding thuis. En in theorie kan het ook gewoon op verplaatsing. Vanzelfsprekend is dat je ook over een smartphone, tablet of (draagbare) pc beschikt met daarop de Netflix-app geïnstalleerd. De functie in kwestie werkt niet via de webbrowser. Controleer zeker ook op voorhand of je apparaat voldoende opslagruimte over heeft om de gedownloade films en series op te slaan en maak indien nodig ruimte vrij. Downloaden gebeurt alleen via wifi, dus je moet je geen zorgen maken om de datalimiet van je mobiel abonnement.

1. Downloads in Netflix-app

Start de Netflix-app op je smartphone, tablet of Windows-pc. Log in met je account als je dat nog niet gedaan hebt. Is het de eerste keer dat je downloads wil gebruiken op je apparaat? Dan klik je op de blauwe knop ‘Set up’ (instellen). De Netflix-app houdt rekening met de opslagcapaciteit van je apparaat. Je kan zelf aangeven hoeveel ruimte je wil laten innemen.

2. Netflix-film of -serie downloaden

Houd er wel rekening mee dat niet álles op Netflix beschikbaar is om te downloaden. Om daar snel een zicht op te krijgen doe je het volgende: tik of klik op het downloadicoontje bovenaan het scherm (het pijltje naar beneden, naast het vergrootglas). Selecteer ‘See what you can download’ (‘Zien wat je kan downloaden’) voor een overzicht van de beschikbare content. Hier vind je een selectie van films en series die offline beschikbaar zijn. Je kan ook gewoon een film of serie zoeken en kijken of er een downloadknop bij staat. Tik op de downloadknop (een pijltje naar beneden) onder de aflevering of film. De download start automatisch.

3. Downloads bekijken

In het menu Downloads (zie stap 1) krijg je een overzicht van alle films en series die aan het downloaden zien én de content die al beschikbaar is. Tik erop om te beginnen kijken.

Film downloaden op Netflix: extra tips

Sommige series laten je per aflevering downloaden. Zorg ervoor dat je alleen de afleveringen kiest die je wilt zien, om opslagruimte te besparen. Heb je een aflevering gekeken? Met de optie ‘Slim downloaden’ worden bekeken afleveringen automatisch verwijderd en vervangen door nieuwe. Netflix staat maximaal 100 downloads per apparaat toe. Houd dit in gedachten als je veel content opslaat. Sommige downloads verlopen na een tijdje of als ze niet meer op Netflix beschikbaar zijn. Controleer regelmatig je lijst om onaangename verrassingen te voorkomen.

