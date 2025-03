Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Microsoft Edge voor Windows bevat diverse functies om de beveiliging te verbeteren, zoals een tool die ‘scareware’ blokkeert. In slechts vier stappen kan je de belangrijkste opties inschakelen. Microsoft Edge is, naast de Chrome-browser van Google, een van de populairste webbrowsers voor Windows en maakt gebruik van dezelfde basis als Chrome: het Chromium-project. Toch ziet Edge er net iets anders uit en biedt de browser andere functies, vooral op het vlak van beveiliging, zoals bescherming tegen trackers en een ‘scareware’-blokkering, die scareware-aanvallen tegenhoudt. Deze beveiligingsmaatregelen voorkomen dat websites je kunnen volgen en gevoelige data of zelfs inloggegevens kunnen buitmaken. We leggen uit waar je ze vindt en inschakelt.

1. Open privacyinstellingen

Microsoft heeft de beveiligingsopties van Edge ondergebracht op het tabblad ‘Privacy, zoeken en services’ in het instellingenmenu van Edge. Open deze instellingen door rechtsboven op de drie puntjes te klikken, vervolgens op ‘Instellingen’ en daarna op het genoemde tabblad.

2. Trackingpreventie in Edge

De eerste instelling die je tegenkomt is ‘trackingpreventie’, waarmee je voorkomt dat websites trackers plaatsen om je surfgedrag in de gaten te houden. Die trackers worden vaak gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen, maar kunnen ook persoonlijke gegevens doorgeven aan websites die je nog nooit hebt bezocht.

In Microsoft Edge kan je kiezen uit drie niveaus van trackingpreventie:

Basis: staat de meeste trackers toe;

Gebalanceerd: blokkeert trackers van onbekende websites;

Strikt: blokkeert de meeste trackers.

Houd er wel rekening mee dat delen van websites mogelijk niet goed werken als je voor Strikt kiest. Om die reden is het aan te raden Gebalanceerd als standaardinstelling te gebruiken.

3. Beveiligingsmodus

Als je iets verder naar beneden scrolt, kom je de sectie ‘Beveiliging’ tegen. De instelling die je hier niet over het hoofd mag zien is die voor ‘Beveiligingsmodus’. Als je deze inschakelt, blokkeert Edge beveiligingsrisico’s en voegt de browser extra beperkingen toe voor sites die je niet vaak bezoekt (Gebalanceerd). Kies je voor ‘Strikt’, dan gelden deze beperkingen voor alle websites die je bezoekt. Let er wel op dat delen van websites hierdoor mogelijk niet (goed) werken.

4. Edge-scareware-blocker

Een andere beveiligingsmaatregel in Edge is de scareware-blocker. Scareware is een aanvalsmethode waarbij hackers je proberen bang te maken met nepwaarschuwingen over problemen met je Windows-computer. Via deze meldingen verleiden ze je om een telefoonnummer te bellen dat zogenaamd van Microsoft is. Microsoft probeert dit nu te voorkomen door dergelijke meldingen met AI te detecteren en te blokkeren. Gebruikers moeten deze beveiligingstool echter wel zelf inschakelen.

