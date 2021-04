Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

De kans dat je Spotify nog niet gebruikt is waarschijnlijk klein. Bij de meeste gebruikers is Spotify namelijk de meest gebruikte toepassing voor het luisteren van muziek. Luister je af en toe ook een podcast, dan is het wellicht het handigst om dat ook via Spotify te doen. Maar hoe doe je dat precies?

Stap 1 / podcastmenu

We moeten eerlijk zijn: de podcastfunctionaliteit van Spotify is vrij basic en kan niet tippen aan pakweg Pocket Casts, maar dat hoeft ook niet altijd. Soms wil je gewoon eenvoud en in dat geval is Spotify ideaal. Voor podcasts gebruik je best de mobiele applicatie van Spotify, omdat deze net wat fijner werkt en meer mogelijkheden biedt dan de desktopapplicatie. In de applicatie druk je op Bibliotheek. Vervolgens kan je bovenaan wisselen tussen ‘Muziek’ en ‘Podcasts’. In dit geval kiezen we voor Podcasts. In het submenu kan je nu kiezen tussen ‘Afleveringen’, ‘Downloads’ en ‘Shows’. De eerste keuze toont je simpelweg een lijst van nieuwe afleveringen. Bij ‘Downloads’ zie je een overzicht van alle afleveringen die lokaal op jouw toestel staan. Het downloaden en verwijderen van afleveringen moet manueel gebeuren (inderdaad: een tekortkoming van Spotify). ‘Shows’ geeft je een overzicht van alle podcasts die je volgt.

Een centraal overzicht van alle nieuwe episodes.

Stap 2 / podcasts volgen en beluisteren

Wellicht is het voorlopig nogal leeg in jouw podcastoverzicht. Het is tijd om wat podcasts te ontdekken en te volgen. Ken je de naam van een podcast, dan kan je via ‘Zoeken’ de podcast zoeken op dezelfde manier waarop je een liedje of artiest zou zoeken. Druk op de podcast en kies vervolgens voor ‘Volgen’. Ben je nog zoekende, dan druk je op Zoeken en kies je vervolgens voor Podcasts. Je krijgt nu verschillende genres te zien. Druk op een van de genres om enkele aanraders te bekijken. Eens je wat podcasts volgt, ga je terug naar Bibliotheek > Podcasts om in het overzicht ‘Afleveringen’ een episode van de podcast te starten.