Een domeinnaam is je online identiteit, en voordat je een keuze maakt, is het slim om te checken of de naam die je in gedachten hebt nog beschikbaar is. Veel domeinnamen zijn al bezet, zeker als je een korte of generieke naam wilt. In Schiedam en daarbuiten kan een unieke naam het verschil maken tussen een succesvolle website en een naam die snel vergeten wordt.

Hoe controleer je of een domeinnaam nog vrij is

Het checken van een domeinnaam is vrij simpel. Op websites van registrars zoals TransIP, Hostnet of Versio kun je direct een naam invoeren en zien of deze nog beschikbaar is. Je typt de gewenste naam in en krijgt direct te zien of je deze kunt registreren.

Als de domeinnaam al bezet is, krijg je vaak suggesties voor alternatieven. Soms zijn er kleine aanpassingen mogelijk, zoals een ander achtervoegsel (.com in plaats van .nl) of een toevoeging van een extra woord. Dit kan een goede oplossing zijn als je naam niet uniek genoeg is.

Wil je lokaal goed gevonden worden? Dan kan het handig zijn om een .nl-domein te kiezen als je je richt op Nederland, of zelfs een specifieke naam die iets over Schiedam zegt.

Wat als de domeinnaam al in gebruik is

Soms kom je erachter dat de naam die je wilt, al door iemand anders is geregistreerd. Dat betekent niet altijd dat je hem niet meer kunt krijgen. Je kunt checken of de domeinnaam actief wordt gebruikt.

Als er geen website aan gekoppeld is, kan het zijn dat iemand de naam heeft vastgelegd zonder deze te gebruiken.

Je kunt via domeinhandelsplatforms zoals Sedo of Dan.com kijken of de eigenaar de naam te koop aanbiedt.

Soms is het mogelijk om direct contact op te nemen met de eigenaar en te vragen of ze bereid zijn om de domeinnaam te verkopen.

Houd er rekening mee dat populaire namen flink wat geld kunnen kosten, vooral als ze kort en krachtig zijn.

Waarom een domeinnaam checken voor sociale media belangrijk is

Een domeinnaam is één ding, maar als je een merk wilt opbouwen, is het slim om ook te checken of de naam nog vrij is op sociale media. Platforms zoals Instagram, Facebook en Twitter spelen een grote rol in online marketing.

Een snelle manier om dit te checken is via websites zoals Namecheckr of direct op de social media-platforms zelf. Het zou zonde zijn als je een domeinnaam registreert en er vervolgens achter komt dat de bijbehorende social media-handles al in gebruik zijn.

Wat te doen na het checken van je domeinnaam

Heb je een beschikbare domeinnaam gevonden? Dan is het slim om deze zo snel mogelijk te registreren. Domeinnamen worden dagelijks vastgelegd en het kan zomaar gebeuren dat iemand anders je idee voor je neus wegkaapt.

Voor een domeinnaam checken en registreren hoef je geen website klaar te hebben. Veel ondernemers in Schiedam registreren hun naam al voordat ze een bedrijf starten, gewoon om de zekerheid te hebben dat niemand anders ermee vandoor gaat. Ook als je nog geen plannen hebt om direct een website te bouwen, is het goed om je naam alvast veilig te stellen.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.